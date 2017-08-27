Alcatel Pop 4 (6) incelemesi "6 inç bu kadar küçük olmamıştı"

Bu videoda Alcatel'in ekran-kasa oranı başarılı telefonu Pop 4 6 inç ekranlı telefonun pahalı amiral gemileriyle başabaş malzemesi ve tasarımını değerlendiriyor, her açıdan test tabi tutuyoruz.

Tam modeliyle Alcatel POP 4 6 7070X, ki bence S eki yine incelediğimiz POP 4S’e değil, bu telefona yakışırdı, 6 inçlik ekranıyla phablet sınıfı, büyük ekranlı telefon kullanmayı sevenlere hitap eden bir telefon.



Alcatel’den alışılageldik, renkli, temel özelliklerinin vurgulandığı kutusunun içerisinden telefonun kendisi, 5V 2 amper hızlı şarj adaptörü, 1 metrelik dirayetli Micro USB kablosu ve tipleriyle beraber tek buton kontrolcülü kulakiçi bir kulaklık çıkıyor.

Maksimum sesi yüksek, distorsiyon yok, basları ön planda, kutudan çıkan bir kulaklığa göre derin bass sesler verebiliyor, tizler basların bir-iki perde gerisinde. Rap, Trap veyahut enstrümental parça severlerin günlük seyahatlerde keyif alacağı bir kulaklık, mikrofonu da görüşmelerde işini yapıyor.



Alcatel Pop 4 6 barut ve metalik altın olarak iki renk seçeneğiyle geliyor. 16CM boyunda, 8.1CM eninde ve 7.95mm kalınlığındaki metal gövdeli telefon 169gram ağırlığında, %75.6’lık etkileyici ekran kasa oranıyla mesela iPhone 7 Plus’tan sadece 1-2mm boylu ve enli, yani metre ile ölçüp anlaşılacak kadar ufak farklar bunlar, lakin ekstra 0.5 inç daha büyük bir ekranı var, üstüne 19 gram daha hafif.



6 inç ekranlı bir phablet’le karşı karşıyayız, başarılı ekran kasa oranıyla tutması, kavraması, kullanması beklemediğim kadar kolay. Telefonunu bol bol düşürürüm, bu yüzden köşesinden tutmayı alışkanlık edinmiş biriyim ancak telefonu düşürme korkusu yaşamadan kenarlarından tutabildim, arkadaki kavisli gövde de ciddi rol oynuyor bunda. E tabii telefon cepte eğilip kalkarken büyüğüm ben diyor ama günlük kullanımda gayet memnun kaldım, iki elle kullanmaya mecbur kalmıyorsunuz.

Ön yüzünde, üst barda ahize, özçekim kamerası, yakınlık sensörü, bildirim LED’i ve beyaz LED flaş var, alt barda ise herhangi bir şey yok, tercih sanal butonlardan yana.



Ekran ve kasa olmak üzere iki katmanlı bir yapı görünüyor. 2.5D, herhangi bir koruma standardı belirtilmeyen kavisli camdan sonra dışarı çıkıntılı plastik bir şerit daha çekilmiş, bu da çarpma ve düşme durumlarında ekranın şansını arttırmış oluyor.

Sağda metal, telefonu kenarlarından tutabildiğiniz için el altında açma kapama ve ses ayarı butonu konumlandırılmış, geri dönütleri iyi, tok bir hissiyatları var, solda ise SIM ve Micro SD kart girişine yer verilmiş.



3.5mm jack üstte, ki altta olmasını yeğlerdim, altta da hoparlör ve mikrofonun arasında Micro USB girişi bulunuyor.

Arka kapağın altı ve üstü sinyal geçişi için plastik, ortası ise işçiliği ve hissiyatı gayet başarılı fırçalı metal malzemeden. Sol üstte çift ton LED flaş ve kamera, ortada parmakizi okuyucusu ve sırıtmayan Alcatel logosunu görüyoruz. Sertifikasyon bilgileri de göze batmayacak şekilde işlenmiş. Kavisli bir yapıda olduğu için telefonu hem olduğundan ince hissettiriyor, hem de kavramayı kolaylaştırıyor.



Parmakizi okuyucusu işaret parmağıma cuk diye oturdu, erişmesi zor değil. Ortalama bir hızda, lakin stabil çalışıyor, okutturmak için uğraşmıyorsunuz.



Genel olarak tasarımı, malzeme kalitesi, işçiliği, eldeki hissiyatı, ekran kasa oranı, bence Pop 4 6 bu alanlarda 3-4 bin liralık amiral gemileriyle başabaş. Bu kasaya Snapdragon 835, 6GB RAM, 128GB depolama koyulsa hiç sırıtmaz.

6 inç Full HD çözünürlükte IPS LCD, dokumantik panel ve ekranın tek parça olduğu Full Lamination bir panel var karşımızda. 367ppi piksel yoğunluğuyla gayet net, bir şeyler okurken yormuyor. Renk ayrımı çok başarılı değil ama doğruluktan yana, olması gerektiği kadar canlı renkler, siyahlar gayet derin siyahlar, beyazlar da beyaz. Normalde telefondan dizi-film izleyen biri değilim ama telefon 6 inç olunca evde kahvaltı yaparken, yolda izde yolculuk ederken kullanmadım değil, telefonda video içerik tüketmeyi sevenler bu telefonu ve ekranı da sevecekler eminim. Ekranın bakış açısı mükemmel, ekstrem açılar da dahil olmak üzere renkler sapmıyor.

Maksimum ışığı ise orta seviyede, kapalı alanlar için yeterli, güneş altında duruma göre görmekte zorlandığım oldu.

Ekrana MediaTek MT6755M, yani Helio P10 güç veriyor. 28nm mimarili işlemci enerji tasarrufu odaklı, 1.8GHz’e kadar çıkabilen 8 Cortex A53 çekirdeğine sahip, tam yük altında dördü 1.8, diğer 4’ü ise 1GHz’de çalışıyor. Grafik çözümü tarafında çift çekirdekli Mali-T860 var.

Bu yonga Snapdragon cephesinde Snapdragon 625’in ayarında. 4.5G destekli telefon CAT 4 modemle 150Mbit indirme, 50Mbit yükleme hızına sahip.

CPU-GPU ikilisinin Full HD’de Real Racing 3’teki performansını başarılı buldum, oynanabilirliğin hayli üstünde, akıcılığa yakın bir deneyimle takılmadan durmadan çalışıyor, bir süreye kadar en azından. Modern Combat 5’te çoğu zaman akıcı diyebileceğim kadar seri, istediğiniz kadar hızlı nişan alabiliyor, keyifle oynuyorsunuz, yalnız ısıya bağlı olarak mı çözemedim, zira telefon çok ısınmıyor, anlık takılmalar ve boğulmalar oluştu.

2GB RAM ve 16GB depolama. Telefona 32GB’a kadar hafıza kartı takabiliyorsunuz ki bence böyle multimedya odaklı bir telefon için düşük bir sınır, en azından 64GB’a kadar desteklemeliydi veya fiyat segmenti rakiplerindeki gibi 32GB dahili depolamayla gelebilirdi.



Arkada çift ton LED flaşla desteklenmiş, 13MP F2.0 diyafram açıklığına sahip, oto fokuslu bir kamera var, 1080P 30 kare/saniye video kaydı yapabiliyor. Önde 5MP F2.8, evet F2.8 diyaframlı ve yine 1080P 30 kare/saniye video kaydı destekli bir özçekim kamerası var.



Hızlı açılan kamera arayüzünde, ki güç butonuna iki kere basarak da açabilirsiniz, HDR, Panoroma, Manuel, Tarayıcı ve güzel yüz modu şeklinde modlar var. Bol ışıklı ortamlarda Dual Pixel sensörler misali bazen çok hızlı odaklanabiliyor, bazen o performansı kayboluyor, veya bazen tekrarlamaya çalışıyor, genel olarak hızlı ama ne yapacağı belli olmuyor özetle. Işık azalınca inat etmeye başlıyor odaklama, çekim hızı ise gayet seri.

Yakın çekimler detaylı ama beklediğim kadar keskin değil, hareketli sahnelere pek gelemiyor, renk dengesi ise tutarlı, dinamik aralığı karanlıktaki detayları gösterecek kadar yeterli. Işıksız ortam başarımı ise segmenti için başarılı, bir yandan karanlığa boğulmuyor, bir yandan da hissedilir noise oluşmasına izin vermiyor. Manuel mod tam anlamıyla manuel mod değil, ISO ayarıyla beraber enstantane ayarı da değişiyor, lakin vakit ayarırsanız otomatik moddan daha başarılı sonuçlar almak mümkün.

Video başarımı fena değil açıkçası, renk dengesi, dinamik aralığı, sosyal medyada paylaşıbilecek kadar iyi, müteessir olunacak bir performans değil, ufaktan bir dijital stabilizasyon da söz konusu, odaklamayı ise hatırlatmanız gerek.



Özçekim kamerası arka kamerayla eş düzeyde, bol ışıklı ortamlarda netlik, renk dengesi ve dinamik aralığı memnun edici, ışığın azaldığı sahnelerde pek mücadele edemiyor, karanlığa boğulmasa da hissedilir noise oluşuyor. Arka kamerayla benzer şekilde yeterli netlikte bir video kaydı var, ışık, renk dengesi ve dinamik aralığı iyi, az ışıklı sahnelerde netlikten taviz vermek yerine kare/saniyeden taviz veriyor, haliyle noise hayli azalıyor.



Alcatel Pop 4 6’da segmentini hatırlatan belki de tek unsur kamerası, geri kalan alanların tümünde tepeye rakiplere oynayacak kadar iyi.



Android 6.0 üzerine kurulu bir arayüz. Ekranın boyutuna göre hafiften ölçeklendirilmiş bazı şeyler, gerçi çift pencere gibi ek bir fonksiyon getirilebilirdi. Klasör açılış animasyonlarında ve uygulama menüsünde birkaç özelleştirme var, gerisi stok Android arayüzü. Arayüz pek seri değil, özellikle çoklu görevde, uygulamalar arasında geçerken, geride kalmış olmasa da uygulamalar tekrar yükleniyor. Takılmalar yaşadım, tamamen durduğu anlar oldu sıklıkla.

Donanım yetersizliği değil bu, daha zayıf yongalı IDOL 4 çok daha seri çalışıyor mesela, ara güncelleme, tabii gönül ister ki sürüm güncellemesi alır umarım, zira Instagram’da bir şeyler izlerken bir süreden sonra telefonun uyku moduna geçmesi, bazı uygulamaların çok geç açılması ve bunun gibi irili ufaklı, deneyimi etkileyen sorunlar var. Ek olarak ses için Maxxaudio yüklü olarak geliyor, mutlaka açık olmalı dercesine kapatınca ses başarımı hayli düşüyor, en nihayetinde bu bir ekolayzır ayarı.



Aşağıya bakan mono hoparlörün maksimum sesi ortalama bir yerlerde, distorsiyon oluşmuyor, detay ayrımı zayıf, bazı detayları duyamıyorsunuz, tok tonlara değindiği parçalar, tınılar oluyor ama genelde hissedilir değil, ses profili biraz cılız. Kulaklık çıkışının gücü giriş-orta seviye kulakiçi ve kulaküstü kulaklıkları doyurur cinsten, detay anlamında da aynı şekilde.



7.95mm’de 3500mAh Li-Po batarya, inceliğini hesaba katarsak, evet küçük değil ama 6 inç bir telefon olması dolayısıyla bir iki tık daha iyisini beklemiştim açıkçası. Otomatik ekran ışığıyla günün büyük bir kısmında hücresel veri kullanmak üzere sosyal medya ve mail takibi, 1 saat kadar çevrimiçi ve çevrimdışı müzik, yarım saat kadar telefon görüşmesi, 30-35 fotoğraf ve 2-3 dakika video çekimiyle beraber 5 saat 15 dakika civarı bir ekran süresi elde ettim, ekran süresi etkileyici olduğu gibi bekleme süresi de gayet iyi, geceden sabaha bataryası %2-3 azaldı sadece.

Yolculuk yapıyorsunuz diyelim, internet bağlantısı olmadan 720P video izlediğinizde de 11 saat civarı ciddi bir ekran süresi veriyor. Telefonun tam şarjı ise 2 saat civarı sürüyor.



Wi-Fi modülünün çekim gücü ve alanında herhangi bir sorun yok, 2.4 ve 5GHz bantlarına bağlanabiliyorsunuz. Bluetooth 4.1 ile geldiğini ve normal bir sürede uydulara bağlanabildiğini de ekleyeyim.



Alcatel POP 4, parantez içerisinde 6, büyük ekranlı telefonların sükse yaptığı, hatta Samsung Mega gibi artık tablete giden telefonların seri olarak bitmesine, popülerliğini ülkemizde de kaybetmesine rağmen yine de kullanmak isteyenler için gerçekten başarılı bir çözüm. Tepeye oynayan malzeme kalitesi ve hissiyatını bir kenara bırakıyorum, video içerik tüketmek için hayli başarılı ekranı, bataryanın video tarafındaki performansıyla Türkiye pazarında bence bir boşluğu doldurabilecek cinsten.

Bu videonun yayınlandığı tarih itibarıyla Alcatel Pop 4 (6) Turkcell’in çevrimiçi mağazasından 1399 liraya alınabiliyor, aynı ekran boyutunda sadece birkaç rakibi var, en belirgini Sony Xperia XA. Kamera paketi, güncel işletim sistemi, RAM miktarı gibi konularda önde olsa da 2700mAh bataryasıyla bu tür telefonların, uzun süre video oynatabilme odağından sapmış oluyor, durum böyle olunca rakibine kıyasla ayrıca metal kasası, daha iyi ekran kasa oranı gibi etklenlerle de Pop 4 (6) bu açıdan fiyatı segmentinde, yazılım tarafında da bir düzeltme güncellemesi alırsa eğer rakipsiz hale gelebilir.