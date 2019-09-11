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Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şimdi de yaşlılar için akıllı saat

Yaşlı ailenizin veya büyüklerinizin sürekli takibi gerekiyorsa TCL MOVETIME MT40s akıllı saati yardımcı olacaktır. 4G, WiFi, görüntülü görüşme, arama yapma, GPS gibi pek çok özellik sunuluyor.
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Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
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Çocuk akıllı saati konusunda MOVETIME markası ile yaygın bir kitleye sahip olan Çinli TCL firması, IFA 2019 fuarında hem çocuk akıllı saati hem de yaşlılara yönelik bir akıllı saatin duyurusunu yaptı.

TCL MOVETIME MT40s özellikleri ve fiyatı

TCL MOVETIME MT40s adındaki akıllı saat özellikle yaşlıların günlük hayatlarını daha kolay bir şekilde sürdürmelerine olanak tanımak amacıyla tasarlandı. Bu sayede bakımından sorumlu kişilerin endişe duymasına da gerek kalmıyor.

Ayrıca Bkz. "iPhone 11 serisi karşılaştırması"

1.3 inçlik renkli ekranında 240x240 piksel çözünürlük sunan akıllı saat tek noktadan dokunmatik. Ekran yazıları büyük yazı tipine sahip ve ara yüz de kullanıma göre kendisini optimize edebiliyor. Bluetooth ve WiFi bağlantıları yanında 4G bağlantısı ile de görüntülü arama ve içerik paylaşma gibi işlemler yapılabiliyor.

GPS özelliğine sahip saat böylece kullanıcının konumunu net bir şekilde verebiliyor. Güç tuşuna 3 saniye basılı tutarak SOS sistemini devreye almak ve önceden belirlenmiş numaralara mesaj göndermek mümkün.

Fitness değerlerini ve uyku düzenini takip edebilen akıllı saat bunu grafik olarak uygulama üzerinden sunabiliyor. Yine uygulama ile bakımından sorumlu kişiler ilaç alma zamanı için uzaktan alarm kurabiliyor. 600mAh kapasiteli batarya ile 2 güne kadar çalışabilen TCL MOVETIME MT40s modeli 129 Avro fiyat etiketine sahip.

 


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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
1BilimAdamı 2 sa. en beğenilen
Aslında çocuklar ve yaşlılar için akıllı saatler çok yararlı olabilir. Vestel, casper gibi yerli firmalar keşke zaten olgunlaşmış ve yüksek rekabet içeren akıllı telefon sektörü yerine birazda diğer gelişmekte olan akıllı teknolojilere odaklansalar..
Aslında çocuklar ve yaşlılar için akıllı saatler çok yararlı olabilir. Vestel, casper gibi yerli firmalar keşke zaten olgunlaşmış ve yüksek rekabet içeren akıll...
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Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1BilimAdamı 2 sa. en beğenilen
Aslında çocuklar ve yaşlılar için akıllı saatler çok yararlı olabilir. Vestel, casper gibi yerli firmalar keşke zaten olgunlaşmış ve yüksek rekabet içeren akıllı telefon sektörü yerine birazda diğer gelişmekte olan akıllı teknolojilere odaklansalar..
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