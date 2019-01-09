Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor

Geçmiş yıllarda dizüstü modellerinin de masaüstü versiyonları gibi yükseltilebilen bileşenlere sahip olması gerektiği dillendirildi ve bununla ilgili birkaç proje ortaya çıktı. Ne var ki ne üretici ne de tüketici tarafında ilgi görmeyince kimse adını anmaz oldu. Ta ki CES 2019 fuarına kadar.

Alienware Area 51m özellikleri ve fiyatı

Dell Alienware markasının fuara getirdiği yeni nesil Area 51m oyuncu dizüstü modeli işlemci ve ekran kartının yükseltilebilir yapıda olması ile dikkat çekiyor. Ayrıca RAM ve depolama belleği de yükseltilebiliyor.

Bilgisayarın alt kapağını çıkardığınızda kolayca erişebileceğiniz bir bileşen dizilimi yer alıyor. Intel Core i9-9900K modeline kadar desteklenen tam boy işlemciler ve GeForce RTX 2080 ekran kartına kadar çıkabilen ekran kartları seçenek olarak sunulmuş.

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"Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor"

Dell Graphics Form Factor adındaki slot ekran kartlarının takılıp çıkarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte Nvidia ve AMD’nin yükseltme konusunda Dell ile dirsek temasında olması gerek zira özel bir kasa yapısı söz konusu. Bununla ilgili şimdilik bir detay yok. Intel Z390 çipseti kullanıldığı için ise uyumlu işlemciler ile değiştirilebilecek.

17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Area 51m modeli G-Sync ve Tobii göz izleme teknolojisi seçeneklerine sahip. Bu seçeneklere göre de tazeleme hızları 60Hz-144Hz arasında değişiyor.

Tam Boyutta Gör

Area 51m modeli 4Kg civarında bir ağırlığa sahip. 2 adet 1TB’a kadar M.2 SSD ve 1 TB’a kadar 2.5 inç HDD seçenekleri mevcut. Grafik güçlendirici ile istenirse tam boy harici ekran kartı kutuları da kullanabiliyorsunuz.

Çok güçlü sistem karşısında cihaz iki güç adaptörü ile geliyor. Günlük işlemlerde tek adaptör yeterli iken ekran kartını devreye aldığınızda iki adaptör gerekiyor. Area 51m için 2549$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Dizüstünde yükseltilebilirlik arayanlar için bu fiyat çok da fazla olmayacaktır.