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Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor

Bir oyuncu dizüstü bilgisayarı satın alarak uzun yıllar kullanmak niyetindeyseniz Alienware markası yükseltilebilir bir konsept ile CES 2019 fuarında karşımıza çıktı.
4 ay
6,4b
1
10
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmiş yıllarda dizüstü modellerinin de masaüstü versiyonları gibi yükseltilebilen bileşenlere sahip olması gerektiği dillendirildi ve bununla ilgili birkaç proje ortaya çıktı. Ne var ki ne üretici ne de tüketici tarafında ilgi görmeyince kimse adını anmaz oldu. Ta ki CES 2019 fuarına kadar.

Alienware Area 51m özellikleri ve fiyatı

Dell Alienware markasının fuara getirdiği yeni nesil Area 51m oyuncu dizüstü modeli işlemci ve ekran kartının yükseltilebilir yapıda olması ile dikkat çekiyor. Ayrıca RAM ve depolama belleği de yükseltilebiliyor.

Bilgisayarın alt kapağını çıkardığınızda kolayca erişebileceğiniz bir bileşen dizilimi yer alıyor. Intel Core i9-9900K modeline kadar desteklenen tam boy işlemciler ve GeForce RTX 2080 ekran kartına kadar çıkabilen ekran kartları seçenek olarak sunulmuş.

Ayrıca Bkz. "Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor"

Dell Graphics Form Factor adındaki slot ekran kartlarının takılıp çıkarılmasını sağlıyor. Bununla birlikte Nvidia ve AMD’nin yükseltme konusunda Dell ile dirsek temasında olması gerek zira özel bir kasa yapısı söz konusu. Bununla ilgili şimdilik bir detay yok. Intel Z390 çipseti kullanıldığı için ise uyumlu işlemciler ile değiştirilebilecek.

17.3 inçlik ekranında Full HD çözünürlük sunan Area 51m modeli G-Sync ve Tobii göz izleme teknolojisi seçeneklerine sahip. Bu seçeneklere göre de tazeleme hızları 60Hz-144Hz arasında değişiyor.

 

Alienware Area 51m dizüstü modeli yükseltilebilir işlemci ve ekran kartı ile geliyor
Tam Boyutta Gör

Area 51m modeli 4Kg civarında bir ağırlığa sahip. 2 adet 1TB’a kadar M.2 SSD ve 1 TB’a kadar 2.5 inç HDD seçenekleri mevcut. Grafik güçlendirici ile istenirse tam boy harici ekran kartı kutuları da kullanabiliyorsunuz.

Çok güçlü sistem karşısında cihaz iki güç adaptörü ile geliyor. Günlük işlemlerde tek adaptör yeterli iken ekran kartını devreye aldığınızda iki adaptör gerekiyor. Area 51m için 2549$ başlangıç fiyatı belirlenmiş. Dizüstünde yükseltilebilirlik arayanlar için bu fiyat çok da fazla olmayacaktır.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/alienware-area-51m-upgradable-cpu-gpu/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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lzerk 4 ay
Arkadaşın bahsettiği durum malesef doğru, bende MSI gt72 var, bende gtx970'i güncellemek istediğimde bir sürü sorun okudum MSI forumlarında, ve yetkili bir ağızdan gtx970 harici bir kart takamazsınız cevabı olmuştu. Port ne kadar standart da olsa yazılımsal olarak izin yok
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stalker(1979) 4 ay
laptopda değiştirilebilir ekran kartının pek bir esprisi yok. Takabileceğin en güçlü ekran kartı laptop u aldığında var olan en iyi ekran kartı oluyor zaten. Örnek vermek gerekirse laptop da GeForce RTX 2070 ekran kartın var yükseltme yapmak istiyorsan GeForce RTX 2080 takabilirsin. 2-3 yıl sonra atıyorum GeForce RTX 3080 çıktı ana kart desteklemediği için takamazsın. En başından laptop unda GeForce RTX 2080 varsa zaten laptop un desteklediği en son ekran kartına sahip olmuş oluyorsun
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sniper23 4 ay
Bunun en yanlış seçenek Intel ve Nvidia'yı seçmişler. Bu elemanlar geçmiş platformlarla uyumlulukta çok büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Intel yerine AMD olsa daha iyi olurmuş bence.
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Spider_hip 4 ay
Bence gayet iyi. Zaten hdd ve ram çoğunlukla değiştirilip yükseltilebiliyordu. Öyle çok eski laptoplara ssd takıp baya hızlandırdık. Ram de yine aynı şekilde genelde 2. boş slota takıp yükseliyordu ama işlemci ve ekran kartı yükseltilebilirliği iyiymiş. Lakin o tarz ekran kartlarının da satış piyasası olması lazım ve normal ekran kartı fiyatlarına yakın olması da önemli.
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mdede80 4 ay
Kağıt üstünde güzel ancak pratikte uygulaması olmayan bir özellik. Şöyleki Monster Tulpar marka bilgisayarımda da aynı özellik vardı. GTX 970 ekran kartını GTX 1070 ile değiştirmek istedim. Anakart uyumlu olmadığından yükseltme yapamadım. Anakartıda değişmek gerekirmiş. Kısacası göz boyama amaçlı bir özellik.
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N. Chomsky 4 ay mdede80

Alienware gibi bir markayla dandik Çin malı laptopu karşılaştırman da güzelmiş.
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drjacob 4 ay
arka kapaktakilogonun yanması çok güzel bir detay
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Ussuz 4 ay
Laptoptan ziyade monitörlü mini itx kasa gibi duruyor
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