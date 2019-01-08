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Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor

Yeni nesil Dell Alienware 15m dizüstü oyuncu bilgisayarı piyasaya çıkan ilk 240Hz ekranlı cihaz olacak. Bu konuda HP Omen 15 dizüstü modelini geride bırakmayı başarmış durumda.
4 ay
4,2b
1
15
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor

HP’nin dünyanın ilk 240Hz ekranlı oyuncu dizüstü modelini tanıtmasının ardından Dell Alienware markası da sahneye çıktı. Alienware m15 piyasaya çıkan ilk 240Hz ekranlı dizüstü modeli olacak.

Alienware m15 özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil Alienware m15 modeli 15.6 inçlik Full HD ekrana sahip. 240Hz tazeleme hızı yanında 1ms optimize edilmiş tepki süresi de bulunuyor. Bir oyuncu dizüstü modeli için en ideal kombinasyon diyebiliriz. Ekranda 4K ve OLED seçenekleri de bulunacak.

Ayrıca Bkz. "Samsung Odyssey oyuncu dizüstü modeli Nvidia RTX 2080 ile geliyor"

Intel Core i9-8950HK işlemci ve GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile güçlendirilen oyuncu dizüstü modeli 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneklerine sahip. 240Hz ekran ve OLED ekran seçenekleri Mart ayında piyasaya çıkacak.

Alienware m15 modelinde ayrıca 144Hz ve 60Hz ekran seçenekleri var. Ekran kartı tarafında GeForce GTX 1050 Ti, RTX 2060 ve 2070 Max-Q yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-8300H ve Core i7-8750H var. Bu konfigürasyonlar 1580$ başlangıç fiyatı ile ay sonunda satışa çıkacak.

 

https://www.engadget.com/2019/01/08/alienware-240-hz-display-oled-too/ Yorum Yaz
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stalker(1979) 4 ay
4k ekran 120 hz tazeleme hızı olan laptop var mı arkadaşlar? full hd de 120 hz den sonra pek bir esprisi yok bence.
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Omisis046 4 ay
Ne çok laptop tanıtılıyo arkadaşım. Masaüstü pclerin pabucu dama mı atılldı? Asıl oyun için masaüstü pc kullanılır.
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swat882 4 ay
Alienware'e de ısınma problemi var diyorsanız diğer firmalar ne yapsın.
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DH Misafiri 4 ay
Videoyu tekrar izlersen jelatinleri çıkarırken tuşu da çıkardığını görebilirsin daha fazla bilgi edinmek için aynı kanalın devam niteliğinde olan videosuna bakabilirsin
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Onurmsq 4 ay
full hd de 240 yapar ama 4kda biraz zor o işler
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Kerim5100 4 ay
Kutusundan çıkarken tuşu düşen laptop'un 240Hz ekranlısını yapmışlar waouwwwwwww
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intel7mix 4 ay
Standart haline gelsede her cihazda böyle ekranlar görebilsek.
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hömmgüzel 4 ay
Yokmu artıran
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expressimo 4 ay
Isındıktan sonra neye yarar ??
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Free0991 4 ay expressimo
Ne kadar boş konuşmayı seven bir milletiz biz? Hiçbir şey ürettiğin yok anca eleştir. Sen kendin yap o halde ısınmayan versiyonunu!!! Ha pardon önce üniversite bitirip sonra da tüketen yerine üreten bir insana dönüşmen lazım 😡
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sniper23 4 ay expressimo
Neyin ısınması?
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