Bir 240Hz ekran da Alienware’den geliyor

HP’nin dünyanın ilk 240Hz ekranlı oyuncu dizüstü modelini tanıtmasının ardından Dell Alienware markası da sahneye çıktı. Alienware m15 piyasaya çıkan ilk 240Hz ekranlı dizüstü modeli olacak.

Alienware m15 özellikleri ve fiyatı

Yeni nesil Alienware m15 modeli 15.6 inçlik Full HD ekrana sahip. 240Hz tazeleme hızı yanında 1ms optimize edilmiş tepki süresi de bulunuyor. Bir oyuncu dizüstü modeli için en ideal kombinasyon diyebiliriz. Ekranda 4K ve OLED seçenekleri de bulunacak.

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Intel Core i9-8950HK işlemci ve GeForce RTX 2080 Max-Q ekran kartı ile güçlendirilen oyuncu dizüstü modeli 32GB’a kadar DDR4 RAM ve 1TB’a kadar SSD seçeneklerine sahip. 240Hz ekran ve OLED ekran seçenekleri Mart ayında piyasaya çıkacak.

Alienware m15 modelinde ayrıca 144Hz ve 60Hz ekran seçenekleri var. Ekran kartı tarafında GeForce GTX 1050 Ti, RTX 2060 ve 2070 Max-Q yer alıyor. İşlemci tarafında ise Intel Core i5-8300H ve Core i7-8750H var. Bu konfigürasyonlar 1580$ başlangıç fiyatı ile ay sonunda satışa çıkacak.