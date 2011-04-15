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Alpenföh'den yeni ekran kartı soğutucusu: Heidi 2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
7,9b
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5
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alpenföh'den yeni ekran kartı soğutucusu: Heidi 2
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Almanya merkezli komponent üreticisi Alpenföh, Heidi 2 isimli yeni ekran kartı soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. İlk defa 2009 yılında pazara sunduğu ve ürün gamındaki diğer soğutucular ile kıyaslandığında önemli başarı elde eden Heidi modelinin devamı olarak hazıranan soğuıtucu, tasarım olarak bazı farklar içeriyor. Genel hatları itibariyle ilk modelden bazı izler taşıyan Heidi 2'de, dört adet Bakır ısı borusuna ve ilk modele göre yerleşim düzenlemeleri iyileştirilen çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor. Yine ilk model ile kıyaslandığında daha düşük profilli bir kimliğe bürünen ve bu sayede çoklu ekran kartı kurulumlarının daha rahat gerçekleştirilebilmesine olanak tanıyan Heidi 2'ye 120mm çapında fan eşlik ediyor.

144 x 133 x 62 mm boyutlarında ve 456 gram ağırlığında olan Alpenföh Heidi 2, AMD'nin Radeon HD 6800, Nvidia'nın ise GeForce GTX 560 Ti'ye kadar olan güncel ekran kartlarına destek sunabiliyor. Alpenföh'ün yakında satışa sunmaya hazırlandığı Heidi 2 için henüz açıklanmış herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Alpenföh'den yeni ekran kartı soğutucusu: Heidi 2
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Alpenföh'den yeni ekran kartı soğutucusu: Heidi 2
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baycalh 8 yıl
Heidi gari alıverin:)
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_prozac_ 8 yıl
Ben kaliteliyim diye bağırıyor.Kutu içeriğinde bellekler ve güç transistörleri içinde yeterli soğutucu varsa ne ala.
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Ju1i@~ 8 yıl
CPU'ya takılmaz mı bu?
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