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Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
9,4b
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16
Soğutucular / Fanlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2
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Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Adını Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'den alan yeni işlemci soğutucusu, kaslı yapısı ve fan tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çift kule tasarımını temel alan ve 6mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusu ile gelen soğutucuda çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Wing Boost serisi fanlarla donatılan soğuucunun merkezinde yer alan fan 140mm çapında olup 1500 devir/dakika hızlarında çalışırken, 120mm çapındaki diğer fan ise 1300 devir/dakika hızında görev yaparken, kullanılack anakarta göre üçüncü fan kurulumu da mümkün kılınıyor. Alpenföhn tatarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen K2'nin 75 Avro civarında etiket fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.

Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2
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Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2
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merttunax 8 yıl
testler olmadan ısı konusunda konuşmak yanlış yalnız alpenföhn ısı boruları daha az ve sessizlik konusunda inanıyorum ki noctua daha iyidir. İstenildiği kadar mühendis vb. kullanılsın firmaların kendine has bir tasarımı olmalı, alıp başka firmaların tasarımlarını kullanmak benim gözümde yeni bir ürün çıkarmak değildir. Yeni bir tasarım, yeni bir yapı, yeni bir teknik ile çıkarılsa iyi veya kötü daha mantıklı bir seçim olacağı kanaatindeyim. Keşke yeni bir teknik yeni bir tasarım kullansalardı da kötü olsaydı kopya etmektense kendine özgü bir sistem yapı geliştirmeleri daha iyi olurdu diye düşünüyorum. Herkesin tercih ve seçimine saygı duyuyorum fakat ne kadar iyi olursa olsun noctua'yı tercih ederdim, kopya ürünler benim için mantıkılı seçimler değil...
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dreamblue35 8 yıl
2 kg' a yakındır bu soğutucu çok hantal duruyor
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No Way Out 8 yıl
Birbirine benzer, kopya diyor millet bu bir işlemci soğutucusu ne yapılmasını bekliyorsunuz oradada bir ak-47 mi olacak?

Başka çift kuleli soğutucu bilmedikleri için, her çift kuleli tasarım gören NH-D14'ün kopyası diyor. İşin daha da komik yani üstteki soğutucu NH-D14'den daha iyi soğutmaya sahiptir.

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ThE LoSt 8 yıl
Tasarımı agresif ve kendinden emin duruyor fakat 1x ve 2x fan ile ne kadarlık bir performans vaad ediyor bilmek gerekir.. ayrıca fiyat biraz yüksek geldi.. bana
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Sadece Sürücü 8 yıl
Türkiyede şu anda Noctua NH-D14 70euro+kdv'den satılıyor.
Bu firmanın Türkiye'ye getireleceğini sanmıyorum ama getirilirse 75e+kdv olursa performansı ile 5euro fazlalığı hak ediyor mu?

Noctua'da çok güzel bir macun vardı. bunda nasıl olur bakalım....
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bolu 8 yıl
schön
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Sadece Sürücü 8 yıl
Noctua'ya benzemiş.
Ama daha fazla ısı borusu var.
V16 motor gibi olmuş. Ayrıca Kanat tasarımı tamamen farklı.
Yanında verilen fanlarla ve kalite macunla noctua'yla yarışır bir fiyata sahip olursa alınabilir olur.
@momento_tr
stok fanla zaten yerli soğutma yapılıyor. onlardaki materyal miktarını alarak düşün.
Overclock yapan kullanıcılara hitap eden bir ürün. senin düşüncenle F1, WRC, gibi araba, uçak, tekne, her türlü yarışların iptal olması lazım.
Overclock yapanlar olmalı ki üreticiler daha dayanıklı, daha stabil ürünler üretsin. yeni nesil teknolojiler geliştirilsin. aynı şekilde diğer sektörler için de gerekli...
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momento_tr 8 yıl
Bu soğutucuları üretmek için ne kadar kaynak harcanıyor, nasıl bir çevre katliamı yapılıyor diye soran yok !!!! Oldu olacak evdeki eski demir parçalarını işlemciye tutturalım bide üstüne fan tamam... Bilgiye bu kadar kolay erişebilen bir kitlenin nasıl oluyoda bu tür konularda bu kadar cahilce davrandığını anlamıyorum.Hele ki son dönemde bu tür soğutucular çok daha moda olmaya başladı,ya bu kadar mühendis, bu kadar tasarımcı gerek ekran kartlarını gerek işlemcileri soğutacak çok daha az mataryel kullanan soğutucular tasarlayamıyo mu ?
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nanya 8 yıl

Noctua D14 İşlemci Soğutucu

bunun kopyası olmus resmen yaa bı fan rengı farklı onun harıcı nerdeyse 100 yuz aynı sı pehh
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JrMaster 8 yıl
performansı nasıl iyiyse siler noctua yı
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merttunax 8 yıl
noctua kopyasi bi tasarima sahip...
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