Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2

Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Adını Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'den alan yeni işlemci soğutucusu, kaslı yapısı ve fan tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çift kule tasarımını temel alan ve 6mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusu ile gelen soğutucuda çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor.
Wing Boost serisi fanlarla donatılan soğuucunun merkezinde yer alan fan 140mm çapında olup 1500 devir/dakika hızlarında çalışırken, 120mm çapındaki diğer fan ise 1300 devir/dakika hızında görev yaparken, kullanılack anakarta göre üçüncü fan kurulumu da mümkün kılınıyor. Alpenföhn tatarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen K2'nin 75 Avro civarında etiket fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Başka çift kuleli soğutucu bilmedikleri için, her çift kuleli tasarım gören NH-D14'ün kopyası diyor. İşin daha da komik yani üstteki soğutucu NH-D14'den daha iyi soğutmaya sahiptir.
Bu firmanın Türkiye'ye getireleceğini sanmıyorum ama getirilirse 75e+kdv olursa performansı ile 5euro fazlalığı hak ediyor mu?
Noctua'da çok güzel bir macun vardı. bunda nasıl olur bakalım....
Ama daha fazla ısı borusu var.
V16 motor gibi olmuş. Ayrıca Kanat tasarımı tamamen farklı.
Yanında verilen fanlarla ve kalite macunla noctua'yla yarışır bir fiyata sahip olursa alınabilir olur.
@momento_tr
stok fanla zaten yerli soğutma yapılıyor. onlardaki materyal miktarını alarak düşün.
Overclock yapan kullanıcılara hitap eden bir ürün. senin düşüncenle F1, WRC, gibi araba, uçak, tekne, her türlü yarışların iptal olması lazım.
Overclock yapanlar olmalı ki üreticiler daha dayanıklı, daha stabil ürünler üretsin. yeni nesil teknolojiler geliştirilsin. aynı şekilde diğer sektörler için de gerekli...
Noctua D14 İşlemci Soğutucu
bunun kopyası olmus resmen yaa bı fan rengı farklı onun harıcı nerdeyse 100 yuz aynı sı pehh