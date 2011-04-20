Alpenföhn'den üst seviye işlemci soğutucusu; K2

Alpenföhn yüksek performanslı işlemciler için hazırladığı K2 isimli yeni soğutucusunu kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Adını Everest'ten sonra dünyanın en yüksek ikinci dağı K2'den alan yeni işlemci soğutucusu, kaslı yapısı ve fan tasarımı ile dikkat çekecek gibi görünüyor. Çift kule tasarımını temel alan ve 6mm kalınlığında 8 adet Bakır ısı borusu ile gelen soğutucuda çok sayıda Alüminyum yaprağa yer veriliyor.

Wing Boost serisi fanlarla donatılan soğuucunun merkezinde yer alan fan 140mm çapında olup 1500 devir/dakika hızlarında çalışırken, 120mm çapındaki diğer fan ise 1300 devir/dakika hızında görev yaparken, kullanılack anakarta göre üçüncü fan kurulumu da mümkün kılınıyor. Alpenföhn tatarafından önümüzdeki günlerde pazara sunulması beklenen K2'nin 75 Avro civarında etiket fiyatına sahip olacağı belirtiliyor.