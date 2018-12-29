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Amatörce piyano çalan robot el

İnsan vücudunun ne kadar mükemmel bir yapı olduğunu bir kez daha bize hatırlatan bir gelişme daha yaşandı. Bilim insanları 3D yazıcıyla üretilen bir robot ele piyano çaldırmaya çalıştılar.
4 ay
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Gökhan G.
Editör
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İnsan elinin karmaşık hareket kabiliyetini taklit etmek robot bilimciler bir hayli zor. Çokça kemik ve eklemden oluşan elimizde, ayrıca tendonlar, bağ dokuları, kaslar, sinirler ve taklit edilmesi gereken birçok parça var. Cambridge Üniversitesi araştırmacıları da tasarımı basitleştirmek ve robotik bir eli kontrol etmek maksatlı ihtiyaç duyulan programlama mesaisinden kurtulmak adına farklı bir yol ile karşımıza çıkıyorlar.

Araştırmacılar, Stratasys Connex 5000 3D yazıcı marifetiyle yumuşak bir robotik iskelet el tasarlamışlar. Bilek kısmından bir UR5 robotik kola bağlanan el, Python ara yüzü yardımıyla da hassas kontrol imkânına kavuşturulmuş. Bu sayede robotik el basit piyano melodilerini çalabilmiş.

İskelet elin parmaklarında herhangi bir uyarıcı ya da hidrolik yapı bulunmadığından eli bilekten bükmek suretiyle piyano üzerindeki tuşların ayırt edilmesi ve tuşlara basılması sağlanmış. 3D baskı yöntemi sayesinde ise araştırmacılar, bağ doku gerginliğini ayarlayarak hem piyano çalma eylemini hem de hareket esnekliğini kontrol edebilmişler.

 Ekip lideri Dr. Fumiya Iida, vücudumuzun; kemik, bağ doku ve deri gibi akıllı mekanik parçalardan oluştuğunu ve beynimiz doğrudan müdahale etmese bile bu parçaların akıllı bir şekilde harekete devam etmemize yardım ettiğini ifade ediyor. Iida, 3D baskı tekniği ile geliştirilen insan eline benzeyen yapay eller sayesinde, fiziksel tasarımın önemini daha iyi anlayabileceklerinin de altını çiziyor.

Hareketsizlik (passivity- herhangi bir harici güç kaynağına ihtiyaç duymadan hareket etme) eylemi sayesinde robotlara; yürüme, yüzme veya uçma gibi farklı hareket kabiliyetleri kazandırılabileceğini ifade eden araştırmacı Josie Hughes ise akıllı mekanik tasarım sayesinde maksimum seviyede hareket kabiliyetini asgari maliyetle karşılayabileceklerini ifade ediyor.

Az enerji çok iş

Yapılan deney sonucunda ise düşük enerjiyle daha doğal hareket eden robotlar tasarlanabileceği belirtiliyor. Araştırmanın ilerleyen safhalarda, tıbbi müdahale gerçekleştirebilen veya hassas nesneleri taşıyabilen robotlar tasarlayacak şekilde genişletilebileceği vurgulanmış.

Aşağıda robot eli hareket halinde izleyebilirsiniz. 


https://newatlas.com/cambridge-piano-robot-hand/57795/ Yorum Yaz
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Seyrim 4 ay
Gelecekte müzik yarışmarında, edebiyat yarışmalarında ve nobelde ödülleri robotlar götürecek..
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Fulton 4 ay
Onu geç fap fap da yapıyor mu bu el? Sağ elden kurtarsın bizi o da yeter.
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Galatas4ray 4 ay
Parmaklar oynasaydı iyidi.ZAmanla onuda yaparlar.
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pspoor 4 ay Galatas4ray
Zamanla olmasina gerek yok, piyano calabilen insansi robot 70 veya 80 li yillarda uretildi zaten. Waseda Uni tarafindan "wabot" ismiyle yapildilar. Netten bakabilirsin.
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