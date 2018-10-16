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Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi

Geçtiğimiz günlerde Atlas ve Spot'un yeni kabiliyetleri hakkında videolar paylaşan Boston Dynamics, bu kez Spot'un dans performansını takipçileriyle paylaştı.
7 ay
7,7b
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18
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi
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Robot denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan Boston Dynamics; insansı robotu Atlas ve robot köpeği Spot ile ilgili yeni görüntüleri geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. İnşaat sahalarında insanlarla birlikte çalışmak üzere tasarlanan Spot son olarak Japonya'daki şantiyelerde test edilirken şirket bugün Spot'un yeni bir videosunu paylaştı. Spot daha önceki videolarda çevik hareketleri ile ürkütücü gözükse de bu kez izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor.


Dans yeteneği ile etkiliyor 

Bir dakikalık videoda Spot, 2014 yılının popüler parçalarından Uptown Funk eşliğinde dans ediyor. Müziğin ritmini yakalarken farklı dans figürlerini de sergileyen Spot; vücudunun farklı noktalarındaki eklemleri ne kadar iyi kullandığını ve yere sağlam bastığını da gösteriyor. Spot, otonom hareket etme yeteneğine sahip olsa da uzaktan kontrole de açık bir robot. Robotun dans figürlerini uzaktan kontrol yardımıyla tamamladığı tahmin ediliyor.


Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak olan Spot'un satış fiyatının ne olacağı şu an için belirsiz. 




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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Arapça bilmediği için çöp.
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sadrag 7 ay
Valla dört gözle bekler oldum Boston Dyn. videolarını. Bunlar ne heyecan verici şeylerdir be. Her seferinde şaşırtmayı başarıyorlar bide..
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mavizaman 7 ay blizzard3
hangi ecevitten bahsediyor bu? kıbrıs fatihi ecevitten mi? gencin yaşı yetmez.Sen akınsoft videolarını izle belki yeni bir tane atmışlardır.
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Kartal Göz 7 ay
Terminator 6: Boot
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Nickola Tesla 7 ay
İyi güzel hoş da bu robotların ellerine silah vermeleri an meselesi.Yavaş yavaş oraya doğru gidiyor.Yakında amerikadan silahlı robotlar görebiliriz.
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x2yk 7 ay
Resmen tsk geçiyor bu robotlar artık insanlarla.. :) :)
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Tommy Shelby 7 ay
Adamlar yapmış
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sniper23 7 ay
Bu robotlar bir dahakine silah kullanma yeteneklerini de sergileyebilir...
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AskN0More 7 ay
Robot köpeğe moonwalkta yaptırdılar helal be.. koptum:))
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Rouvax 7 ay
Korku filmi çekiyo namussuzlar
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mavizaman 7 ay
belirli bir aşamayı geçtikten sonra ne yüklersen onu uygular o kıvama gelmiş.
matrixe doğru...
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AqRaMa 7 ay
gülüyoruz ama birkaç 10 sene sonra bu robotların insanoğluna ne yapacakları hakkında en ufak bir bilgimiz yok, korkutucu
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12 Angry Men 7 ay en beğenilen
Arapça bilmediği için çöp.
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