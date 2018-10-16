Boston Dynamics'in robot köpeği bu kez dans yeteneğini sergiledi

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Robot denildiğinde akla gelen ilk şirketlerden olan Boston Dynamics; insansı robotu Atlas ve robot köpeği Spot ile ilgili yeni görüntüleri geçtiğimiz hafta paylaşmıştı. İnşaat sahalarında insanlarla birlikte çalışmak üzere tasarlanan Spot son olarak Japonya'daki şantiyelerde test edilirken şirket bugün Spot'un yeni bir videosunu paylaştı. Spot daha önceki videolarda çevik hareketleri ile ürkütücü gözükse de bu kez izleyicileri eğlendirmeyi başarıyor.





Dans yeteneği ile etkiliyor

Bir dakikalık videoda Spot, 2014 yılının popüler parçalarından Uptown Funk eşliğinde dans ediyor. Müziğin ritmini yakalarken farklı dans figürlerini de sergileyen Spot; vücudunun farklı noktalarındaki eklemleri ne kadar iyi kullandığını ve yere sağlam bastığını da gösteriyor. Spot, otonom hareket etme yeteneğine sahip olsa da uzaktan kontrole de açık bir robot. Robotun dans figürlerini uzaktan kontrol yardımıyla tamamladığı tahmin ediliyor.





Önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren satışa sunulacak olan Spot'un satış fiyatının ne olacağı şu an için belirsiz.







