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Amazon, Kindle'ın fiyatında indirime gitti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Elektronik kitap pazarının en büyük oyuncusu Amazon, yaza indirimle merhaba diyor. Barnes & Noble'ın 3G/Wi-Fi destekli elektronik kitap okuyucusu Nook'un fiyatını 199 dolara indirmesinden kısa bir süre sonra Amazon, yaptığı açıklamayla Kindle'ın fiyatının 259 dolardan 189 dolara indirildiğini duyurdu. Böylece Amazon, rakibi Barnes & Noble'ın hamlesine hemen cevap vererek, benzer kitap okuyucusunun fiyatını, rakibininkine göre 10 dolar daha aşağı çekmiş oldu.

Kindle'ın bir üst modeli 9.7 inçlik Kindle DX'in 489 dolarlık fiyatındaysa herhangi bir değişiklik yapılmadı.


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gizliozne 8 yıl
iPad ile cizgiroman okumanın verdigi zevki hiçbiri vermez. Üstelik internette de çok rahat gezip dergileri de müthiş bir keyifle okuyorum. Kısaca İPad alınca Kindle i gözüm görmez oldu. Tavsiye ederim.
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Batuist 9 yıl
daha da indirim yapacak.. ipad satışları şöyle daha da artsın insanlar ipad ile kitap okumaya başlasın daha da yapacak...
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Razer 9 yıl
Klasik kitabın verdiği zevk paha biçilemez.


10 Dolar olsa bile almam.
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