Amazon, Kindle'ın fiyatında indirime gitti

Elektronik kitap pazarının en büyük oyuncusu Amazon, yaza indirimle merhaba diyor. Barnes & Noble'ın 3G/Wi-Fi destekli elektronik kitap okuyucusu Nook'un fiyatını 199 dolara indirmesinden kısa bir süre sonra Amazon, yaptığı açıklamayla Kindle'ın fiyatının 259 dolardan 189 dolara indirildiğini duyurdu. Böylece Amazon, rakibi Barnes & Noble'ın hamlesine hemen cevap vererek, benzer kitap okuyucusunun fiyatını, rakibininkine göre 10 dolar daha aşağı çekmiş oldu.

Kindle'ın bir üst modeli 9.7 inçlik Kindle DX'in 489 dolarlık fiyatındaysa herhangi bir değişiklik yapılmadı.