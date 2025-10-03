Amazon’un teslimat dronları bir vince çarptı, teslimatlar durdu

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Amazon, Arizona’daki West Valley Phoenix Metro Bölgesi’nde insansız hava aracı (İHA) teslimatlarını geçici olarak durdurdu. Karar, kısa bir süre önce meydana gelen iki MK30 dron kazasının ardından alındı. Kazalar, Amazon’un dağıtım merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşti. Olaylarda ise ciddi yaralanmanın olmadığı bildirildi.

Amazon dronları kaza yaptı

Tam Boyutta Gör Kazayı görenlerin yaptığı açıklamalara göre dronların vinçte asılı olan kabloya çarptığını ve bunun sonucu olarak yere düştüğünü belirtti. Yetkililer iki Amazon dronunun birbirini takip eder şekilde uçarken vinçle çarpıştığını ve yaklaşık 30 ila 60 metre uzaklıkla ayrı otoparklara düştüğünü söylüyor.

Olay yerine yerel itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili Amazon ile birlikte soruşturma yürüteceğini açıkladı. Amazon sözcüsü The Verge’e yaptığı açıklamada ise “Arizona'nın Tolleson kentinde iki Prime Air dronunun karıştığı olaydan haberdarız. Şu anda ilgili yetkililerle birlikte soruşturma yürütüyoruz” dedi.

Amazon, MK30 dronlarıyla geçen Kasım ayında ilgili bölgede aynı gün teslimat hizmetini başlatmıştı. Bu dronalar en fazla iki buçuk ağırlığında yük taşıyabiliyor. Hizmetin Cuma gününden itibaren tekrar başlayacağı belirtilirken bölgedeki dronların bir yıldan kısa süredir faaliyet göstermesine rağmen ikinci kez geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Geçen Ocak ayında da Oregon’daki bir test tesisinde yaşanan dron kazasının ardından yazılım güncellemeleri ve FAA onaylarının tamamlanması için teslimatlar durdurulmuştu.

