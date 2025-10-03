Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Amazon’un teslimat dronları bir vince çarptı, teslimatlar durdu

    ABD, Arizona’da iki Amazon MK30 dronu vinç kablosuna çarparak düştü. Olayda yaralanma yaşanmazken şirket, dron teslimatlarını geçici olarak durdurdu. FAA ise soruşturma başlattı.

    Amazon’un teslimat dronları bir vinçe çarpıştı, teslimatlar durdu Tam Boyutta Gör
    Amazon, Arizona’daki West Valley Phoenix Metro Bölgesi’nde insansız hava aracı (İHA) teslimatlarını geçici olarak durdurdu. Karar, kısa bir süre önce meydana gelen iki MK30 dron kazasının ardından alındı. Kazalar, Amazon’un dağıtım merkezine yaklaşık 3 km uzaklıktaki bir bölgede gerçekleşti. Olaylarda ise ciddi yaralanmanın olmadığı bildirildi.

    Amazon dronları kaza yaptı

    Amazon’un teslimat dronları bir vinçe çarpıştı, teslimatlar durdu Tam Boyutta Gör
    Kazayı görenlerin yaptığı açıklamalara göre dronların vinçte asılı olan kabloya çarptığını ve bunun sonucu olarak yere düştüğünü belirtti. Yetkililer iki Amazon dronunun birbirini takip eder şekilde uçarken vinçle çarpıştığını ve yaklaşık 30 ila 60 metre uzaklıkla ayrı otoparklara düştüğünü söylüyor.

    Olay yerine yerel itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili Amazon ile birlikte soruşturma yürüteceğini açıkladı. Amazon sözcüsü The Verge’e yaptığı açıklamada ise “Arizona'nın Tolleson kentinde iki Prime Air dronunun karıştığı olaydan haberdarız. Şu anda ilgili yetkililerle birlikte soruşturma yürütüyoruz” dedi.

    Amazon, MK30 dronlarıyla geçen Kasım ayında ilgili bölgede aynı gün teslimat hizmetini başlatmıştı. Bu dronalar en fazla iki buçuk ağırlığında yük taşıyabiliyor. Hizmetin Cuma gününden itibaren tekrar başlayacağı belirtilirken bölgedeki dronların bir yıldan kısa süredir faaliyet göstermesine rağmen ikinci kez geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Geçen Ocak ayında da Oregon’daki bir test tesisinde yaşanan dron kazasının ardından yazılım güncellemeleri ve FAA onaylarının tamamlanması için teslimatlar durdurulmuştu.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en yüksek köprüsü hizmete açıldı

    O
    oldumuya 34 dakika önce

    ağaçlar akıllandı savunmaya geçti derler ama mal sahibi herşey bir düzen üzerinedir düzeni bozmayın der anlayana...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    qashqai 1.2 dig-t cvvt ne demek otomatik vites frene basmadan vites değiştirme gerçek kadavra zoretanin 10 ve 20 mg nasıl kullanılır

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Casper Nirvana X600.7430
    Casper Nirvana X600.7430
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum