Amazon’un teslimat dronları bir vince çarptı, teslimatlar durdu

Amazon dronları kaza yaptı
Olay yerine yerel itfaiye ve polis ekipleri sevk edilirken ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) olayla ilgili Amazon ile birlikte soruşturma yürüteceğini açıkladı. Amazon sözcüsü The Verge’e yaptığı açıklamada ise “Arizona'nın Tolleson kentinde iki Prime Air dronunun karıştığı olaydan haberdarız. Şu anda ilgili yetkililerle birlikte soruşturma yürütüyoruz” dedi.
Amazon, MK30 dronlarıyla geçen Kasım ayında ilgili bölgede aynı gün teslimat hizmetini başlatmıştı. Bu dronalar en fazla iki buçuk ağırlığında yük taşıyabiliyor. Hizmetin Cuma gününden itibaren tekrar başlayacağı belirtilirken bölgedeki dronların bir yıldan kısa süredir faaliyet göstermesine rağmen ikinci kez geçici olarak durdurulduğu bildirildi. Geçen Ocak ayında da Oregon'daki bir test tesisinde yaşanan dron kazasının ardından yazılım güncellemeleri ve FAA onaylarının tamamlanması için teslimatlar durdurulmuştu.
