    Amazon Prime iptali kolaylaşıyor, 2.5 milyar dolar tazminat işleri değiştirdi

    Amazon Prime hizmetinin kullanıcıları aboneliğe yönlendirme ve iptal konusunda yanıltıcı yöntemler kullandığı gerekçesiyle açılan davada uzlaşma kararı çıktı.   

    Amazon Prime Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıllarda Amazon Prime aboneliğine kullanıcıları çekebilmek için uygun olmayan taktikler kullandığı ve aboneliğin iptalini de zorlaştırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan Amazon uzlaşma yolunu seçti.

    2.5 milyar dolar tazminat

    Bir başka davada tüketicilerin güvenini kötüye kullanma konusunda suçlu bulunması Amazon’u uzlaşmaya itti. Dünya devi şirket 1 milyar dolar tazminat cezası ve 1.5 milyar dolar tüketiciye geri iade ödemeyi kabul etti. 

    FTC yaptığı açıklamada bugüne kadar kural ihlali ile açılan davalarda en yüksek sivil tazminat cezasının ödendiğini belirtti. 1.5 milyar dolarlık iade ise 35 milyon kural dışı Amazon Prime aboneliği mağduru olan kullanıcılara dağıtılacak. 

    Uzlaşma kapsamında Amazon Prime özelinde şikâyet konusu olan işlemlerin de sona erdirileceği belirtildi. Karanlık desen olarak adlandırılan ve kullanıcının kafasını karıştıran abonelik süreçleri ve karmaşık iptal süreçleri kaldırılacak. Bunun yerine örneğin bir alışveriş esnasında açık ve net Prime İstemiyorum butonu çıkacak. Ayrıca abonelik esnasında kullanıcıya sözleşme bilgileri en açık şekilde sunulacak.

    Amazon tarafından yapılan açıklamada herhangi bir suç isnadının kabul edilmediğine dikkat çekilirken müşterilere daha açık ve anlaşılır Amazon Prime abonelik ve iptal süreçlerinin sunulmak istendiği belirtilmiş. 

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

