Karbondioksit tehdidi Amazon’da ters etki yarattı: Ağaçlar giderek büyüyor

Tam Boyutta Gör İklim değişikliğinin Amazon yağmur ormanları üzerindeki yıkıcı etkileri, son yıllarda sıkça gündeme geliyor. Bir yandan kuraklık, diğer yandan ormansızlaşma derken, Amazon ormanlarının dünya için dev bir karbon yutağı olma özelliğini yitirmesinden korkuluyordu. Ne var ki tam da bu dönemde yayımlanan çarpıcı bir araştırma, Amazon'da beklenmedik bir değişimin yaşandığını ortaya koydu. Nature Plants dergisinde yayımlanan çalışma, artan karbondioksit (CO₂) seviyeleri sebebiyle Amazon’daki ağaçların daha da büyümeye başladığını ortaya koyuyor.

Artan Karbondioksit Seviyeleri, Amazon'da "Gübre Etkisi" Yaratıyor

Tropikal ormanlar konusunda uzmanlaşmış 100'e yakın bilim insanının katkıda bulunduğu bu araştırma kapsamında, Amazon havzasındaki 188 farklı bölgede 30 yılı aşkın bir süre boyunca ağaçların boyutları izlendi. Araştırma sonucunda, Amazon yağmur ormanlarındaki ağaçların her on yılda ortalama yüzde 3,2 büyüdüğü tespit edildi. Araştırmacılar, artan CO₂ seviyelerinin bir tür gübre etkisi yarattığını söylüyor. Bu da Amazon ormanlarındaki ağaçların daha fazla biyokütle biriktirmesini ve daha büyük hâle gelmesini sağlıyor.

Cambridge Üniversitesi’nden Dr. Adriane Esquivel-Muelbert, atmosferdeki CO₂ seviyelerinin son otuz yılda yaklaşık %20 arttığına dikkat çekiyor ve bunun ağaçların her on yılda ortalama %3,2 daha geniş çap kazanmasına yol açtığını belirtiyor.

Araştırma, Amazon'daki orman yapısının havza genelinde tutarlı bir değişimden geçtiğini ortaya koyuyor. Daha büyük ağaçların sayısında artış yaşanırken, küçük ağaçların sayısı düşüyor. Dr. Esquivel-Muelbert, daha büyük ağaçların ışık ve su rekabetinde öne çıktığını ve orman kaynaklarına daha fazla hakim olduğunu belirtiyor.

Daha büyük ağaçlar, daha fazla karbon barındırıyor. Bu da, ağaçların giderek büyümesinin, küresel bir karbon yutağı olan Amazon'un bu işlevini daha da güçlendiriyor. Ancak, araştırmacılar bu olumlu etkinin yalnızca bozulmamış ormanlarda meydana geldiğini vurgulayarak, bu değişimin ormansızlaşmanın yıkıcı etkisine karşı çözüm olmayacağına dikkat çekiyor. Yani Amazon ormanlarının dokunulmamış noktalarında umut verici bir değişim yaşanıyor ama diğer yandan ormansızlaşma faaliyetleri yüzünden bu iyileşme heba ediliyor. Üstelik kesilen ağaçlara karşı yeni fidanlar dikmek de aynı etkiyi yaratmıyor. Dr. Rebecca Banbury Morgan, "(Kestiklerimizin yerine) yeni ağaçlar dikip, eski, doğal ormanın sağladığı karbon veya biyoçeşitlilik faydalarının benzerini sağlamalarını bekleyemeyiz" diyerek önemli bir uyarıda bulunuyor.

Kasım ayında Brezilya’da, Amazon’un kalbi olan Belém’de COP30 düzenlenecek. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi kapsamında düzenlenecek bu konferansta, yayımlanan bu yeni araştırmanın da gündeme taşınması bekleniyor. Dr. Esquivel-Muelbert, "Bu sonuçlar tropikal yağmur ormanlarının insan yapımı iklim değişikliğini azaltma çabalarımızda ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurguluyor" diyerek, bu konuyu COP30 heyetlerinin dikkatine sunuyor.

