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Amazon'a tablet üretiminde iPad engeli

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood ile tablet pazarına gireceği konuşulan Amazon, iddiaya göre, tabletlerin dokunmatik panelleri için Tayvan'lı üreticiler Wintek, HannStar Display ve J Touch ile görüşmeler sürdürüyor, ancak iPad'e olan yüksek talep, Amazon'un tablet planlarının aksamasına neden oluyor.

Digitimes'ın haberine göre Amazon, dokunmatik panellerin 1,5-2 milyon adetlik ilk partisinin Eylül ayında sevkedilmesini isterken; TPK ile Wintek, talebin yüksek olduğu iPad'e de panel sağladıkları için Amazon'un talebine cevap verebileceklerini düşünmüyorlar. Bu iki firmanın aksine, J. Touch'un film tipi kapasitif panellerin üretimine odaklanmasına rağmen, Amazon'un talep ettiği cam tipi dokunmatik panel üretebiliyor olmasından dolayı Amazon'un isteklerine cevap verebileceği konuşuluyor.

Digitimes'a göre, Amazon, 2011 yılının ikinci yarısında satışa sunmayı hedeflediği tabletiyle yılın sonuna kadar 4 milyonluk sevkiyata ulaşmayı planlıyor.


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JohnLord 7 yıl
tr de üretici firmamı var ?
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srxburak 7 yıl

johnm
tr de üretici firmamı var ?

hepsi çinden getiriyor logoyu basıyor örn: exper
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alpa07 7 yıl
önüne gelen bir şey çıkarıyor.tr den çıt yok
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napolyon94 7 yıl
Amozan bu tip şeyler üretir mi normalde ?
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séquestre 7 yıl
Normaldir , Apple iyi satıyor.
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