Amazon'a tablet üretiminde iPad engeli

7 inçlik Coyote ve 10 inçlik Hollywood ile tablet pazarına gireceği konuşulan Amazon, iddiaya göre, tabletlerin dokunmatik panelleri için Tayvan'lı üreticiler Wintek, HannStar Display ve J Touch ile görüşmeler sürdürüyor, ancak iPad'e olan yüksek talep, Amazon'un tablet planlarının aksamasına neden oluyor.

Digitimes'ın haberine göre Amazon, dokunmatik panellerin 1,5-2 milyon adetlik ilk partisinin Eylül ayında sevkedilmesini isterken; TPK ile Wintek, talebin yüksek olduğu iPad'e de panel sağladıkları için Amazon'un talebine cevap verebileceklerini düşünmüyorlar. Bu iki firmanın aksine, J. Touch'un film tipi kapasitif panellerin üretimine odaklanmasına rağmen, Amazon'un talep ettiği cam tipi dokunmatik panel üretebiliyor olmasından dolayı Amazon'un isteklerine cevap verebileceği konuşuluyor.

Digitimes'a göre, Amazon, 2011 yılının ikinci yarısında satışa sunmayı hedeflediği tabletiyle yılın sonuna kadar 4 milyonluk sevkiyata ulaşmayı planlıyor.