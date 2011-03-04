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Analiz: 2014 yılında tablet pazarını Android domine edecek

8 yıl
10,6b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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Geçen sene iPad'le birlikte büyüme ivmesi kazanan tablet pazarının yatırımcılara çekici gelmesiyle birlikte, danışmanlık şirketleri de pazarın geleceğiyle ilgili çalışmalar yaparak, pazarın muhtemel geleceğinin gözümüzde şekillenmesine katkıda bulunuyorlar. Son olarak RBC Capital Markets'in genel müdürü Mike Abramsky, tablet pazarının önümüzdeki yıllardaki olası durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve 2014 yılının bitişiyle birlikte toplam satılan tablet sayısının 185 milyona yükseleceğini söyledi.

RBC'e göre 2010 yılı içersinde dünya genelinde 11 milyar dolar gelirin sağlandığı tablet pazarında, 2014 itibariyle bu değer 70 milyar dolara kadar yükselecek ve şu anda liderliğini sürdüren ve ikinci nesili geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad, bir süre daha pazarı kontrol etmeye devam edecek. Fakat RBC 2014 yılı itibariyle birçok firmanın destek vermesi ve özellikle düşük bütçeli tabletler sayesinde Android'in pazar payını %40'a yükselterek tablet pazarını domine etmeye başlayacağını belirtirken; Android'li tablet üreticilerinin sayısının artmasının, bazı firmaların pazara veda etmelerine neden olacağını söylüyor.


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Chuckly 7 yıl
Hayaller kurardik biz yillar onceeee
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dark dragon 7 yıl
Bende ipad 2 var, bir tanıdığımda iconia tab var 5 dk kullandım ama zor dayandım cok kötüydü, android tabletlerin ipad'e yetişmeleri için daha 40 firin ekmek yemeleri lazım.
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Yafoo 7 yıl
Hiç zannetmiyorum
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soda23 7 yıl
Olabilir.
Ama unutulmasın samsung, htc gibi büyük markalar android kullaniyorken 150-200liraya satılan Çin isi dandik tabletler ve telefonlarda android kullanıyor.

Hepsi birleşmiş Apple'a karsı saldırıyorlar.Tek dertleri Apple'ı geçebilmek
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panelci 7 yıl soda23
soda23
Olabilir.
Ama unutulmasın samsung, htc gibi büyük markalar android kullaniyorken 150-200liraya satılan Çin isi dandik tabletler ve telefonlarda android kullanıyor.

Hepsi birleşmiş Apple'a karsı saldırıyorlar.Tek dertleri Apple'ı geçebilmek


Zaten yeni tablet,yeni telefon yada yeni pc isletim sistemi;piyasaya düser düsmez apple cihazlariyla yada yazilimlariyla kiyaslama basliyor kaliteyi appe'mi belirliyor yada appledan iyi olan en iyimi oluyor diyesi geliyor insanin..
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DH Misafiri 7 yıl
@alito
ne fiyatından bahsediyorsun sen
ipad 2 16gb 499 dolar motorola xoom wifi 600 dolar..
apple donanım satmıyor yazılım satıyor anlayın artık bunu her iki sistemide kullanan biri olarak söylüyorum ios fark atar ayrıca android bırak 2014 ü 2050 de anca alır.. Unutmayalım ki xoom ile ipad 1 kıyaslanıyordu şimdi ipad 2 ile kıyaslasınlar bakalım

ayrıca haberinde gerçeği yansıtmadığını düşünüyorum.. steve dalgasını geçti androidle
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darkaura 8 yıl
hickimse koca bir urun segmentini tek firmaya yedirtmez.

samsung, lg vs. ekrani, islemciyi, bellegi gerekli tum donanimlari dusuk kar marjlariyla uretecek, appleda bunlarin urunlerini fason bir cinli firmaya (foxconn) birlestirtip bunun uzerinden tekel olacak. kusura bakmayin meydani kimseye bu sekilde birakmazlar.

androidin yukseliside burdan kaynaklaniyor. tum ureticiler pazardan pay almak icin androidde toplandi. nokia'nin ceo'sunun tabiriyle kendi ekosistemlerini olusturdular.

apple su an hakli olarak kendi olusturdugu segmentde acik ara lider ama gecmisten bu tip ekosistemler karsisinda nasil ezildigini iyi biliyoruz (bkz. windows mac rekabeti)

apple sadik musteri gurubu ve kaliteli urunleriyle piyada kalici olacaktir ama her gecen yil dominant oyuncu olmakdan biraz daha uzaklasacagini ongormek hicde zor degil.
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alito 8 yıl
apple ın fiyat politikası (her ne kadar kaliteli olursa olsun) bir süre sonra tüketiciyi ve yatırımcıları bunaltacaktır. işte tam bu anda androidli sistemlerin yükselişe geçmesi muhtemeldir. bence analiz doğru 2015 e kadar android li sistemler hakimiyeti sağlayıp pazarı kontrol edecektir.
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kirmizibulten 8 yıl
Android de bu lag problemini cozmeleri lazim.1500-2000 tl veriliyor tellere scrolling te her zaman lag var.honeycomb cikti onda da ayni.
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myfranco 8 yıl

alito

apple ın fiyat politikası (her ne kadar kaliteli olursa olsun) bir süre sonra tüketiciyi ve yatırımcıları bunaltacaktır. işte tam bu anda androidli sistemlerin yükselişe geçmesi muhtemeldir. bence analiz doğru 2015 e kadar android li sistemler hakimiyeti sağlayıp pazarı kontrol edecektir.

Hangi fiyat politikası? Yeni çıkacak ipad2 bile 500$ fiyat ile başlıyor.Diyelimki gittiniz wifi+3G modeli olan 32gblık ipad2 aldınız, fiyatı 700$ civarında. Bana 700$ civarında yurtdışında satılan kalbur üstü bir tablet gösterebilir misiniz?
Android geçer veya geçemez ancak apple'a pahalı demek için diğer üst seviye android tabletlerin 400$ civarında olması lazım.
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1 HiT u DowN 8 yıl

alito

apple ın fiyat politikası (her ne kadar kaliteli olursa olsun) bir süre sonra tüketiciyi ve yatırımcıları bunaltacaktır. işte tam bu anda androidli sistemlerin yükselişe geçmesi muhtemeldir. bence analiz doğru 2015 e kadar android li sistemler hakimiyeti sağlayıp pazarı kontrol edecektir.

500$ a satıyor adamlar, motorola tablet 800$ a.Türkiye'de pahalıya satılıyor apple ürünleri, yurt dışında o kadar pahalı değil.Galaxy tab 2 900 dolar olacak diyorlar.Yani apple pahalı falan değil.
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realbrutal 8 yıl
Hala adam gibi android tablet cikamadi ama ipad 2.nesile gecti.apple bu hizda devam ederken andoidin applei yakalamasi cok surer gibi geliyor bana
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orkunbjk 8 yıl
Umarım, IOS ve Android dışında da sistemler de etkin olur pazarda. Tekel olunca kalite azalıyor.
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