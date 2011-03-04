Analiz: 2014 yılında tablet pazarını Android domine edecek

Geçen sene iPad'le birlikte büyüme ivmesi kazanan tablet pazarının yatırımcılara çekici gelmesiyle birlikte, danışmanlık şirketleri de pazarın geleceğiyle ilgili çalışmalar yaparak, pazarın muhtemel geleceğinin gözümüzde şekillenmesine katkıda bulunuyorlar. Son olarak RBC Capital Markets'in genel müdürü Mike Abramsky, tablet pazarının önümüzdeki yıllardaki olası durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu ve 2014 yılının bitişiyle birlikte toplam satılan tablet sayısının 185 milyona yükseleceğini söyledi.

RBC'e göre 2010 yılı içersinde dünya genelinde 11 milyar dolar gelirin sağlandığı tablet pazarında, 2014 itibariyle bu değer 70 milyar dolara kadar yükselecek ve şu anda liderliğini sürdüren ve ikinci nesili geçtiğimiz günlerde tanıtılan iPad, bir süre daha pazarı kontrol etmeye devam edecek. Fakat RBC 2014 yılı itibariyle birçok firmanın destek vermesi ve özellikle düşük bütçeli tabletler sayesinde Android'in pazar payını %40'a yükselterek tablet pazarını domine etmeye başlayacağını belirtirken; Android'li tablet üreticilerinin sayısının artmasının, bazı firmaların pazara veda etmelerine neden olacağını söylüyor.