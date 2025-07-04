Dizüstü bilgisayarlar için e-ink ekranlı touchpad geliştirildi

Tam Boyutta Gör E Ink, e-kitap okuyucularda kullanılan elektronik mürekkep teknolojisini şimdi de dizüstü bilgisayarlar için yeni bir dokunmatik yüzeyde (touchpad) kullanmaya başladı. Ancak E Ink, bu dokunmatik yüzeyi işletim sisteminin ikinci ekranı olarak değil, yapay zeka uygulamaları ve asistanları için ayrılmış özel bir alan olarak sunuyor.

Yapay zeka araçlarıyla etkileşimi kolaylaştırıyor

Şirketin paylaştığı konsept görselde, Amazon’un Kindle Colorsoft cihazlarında kullanılanlara benzer renkli e-ink ekranla donatılmış bir touchpad yer alıyor. Bu ekran, dizüstü bilgisayarın ana ekranının uzantısı olmak yerine, örneğin bir belge üzerinde çalışırken AI tarafından oluşturulan metin özetlerini gösterebiliyor ya da masaüstü pencereleri arasında geçiş yapmadan bir yapay zeka sohbet robotuyla sürekli etkileşimde bulunmanızı sağlayabiliyor.

Bu yaklaşım, Asus gibi bazı markaların daha önce sunduğu, dokunmatik yüzeyleri ikinci ekran gibi kullanan dizüstü bilgisayar modellerini hatırlatıyor. Ancak o cihazlarda kullanılan küçük LCD ekranlar çoğu zaman büyük ekranlar için tasarlanmış uygulamalarla verimli çalışmakta zorlanıyor. Üstelik LCD ekranlar, renkli olmaları nedeniyle dikkat dağıtabiliyor ve bataryayı daha hızlı tüketebiliyor. E Ink ekranlar ise yenilenmediği zaman neredeyse hiç güç harcamıyor. Bu nedenle pil tüketimine olumlu katkıda bulunuyor.

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Farklı işlevleri atamak da mümkün

Apple’ın artık üretmediği Touch Bar’ına benzer şekilde, E Ink dokunmatik yüzeyi sık kullanılan kısayolları göstermek, bildirim ve hava durumu gibi bilgileri sunmak ya da medya oynatma kontrollerini sağlamak için de kullanılabilir.

Ancak henüz teknik detaylar açıklanmış değil. Renkli e-kağıt ekranın mevcut bir panel üzerine mi inşa edileceği yoksa özel olarak daha yüksek çözünürlüklü yeni bir panel mi geliştirildiği bilinmiyor. Duyuruda, dokunmatik yüzeyin Intel tabanlı AI PC’lerle uyumlu olacağı belirtilse de, ekranın dizüstü bilgisayarın ana işletim sistemi tarafından mı çalıştırılacağı yoksa bağımsız bir sisteme mi sahip olacağı konusunda bilgi verilmedi. Ayrıca bu teknolojiyi hangi donanım üreticilerinin kullanacağı ya da ne zaman piyasaya çıkacağına dair de bir açıklama yapılmadı.

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