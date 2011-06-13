Analiz: HP TouchPad, kullanıcıları yeterince etkileyemedi

webOS işletim sisteminden ötürü teknoloji dünyasının merakla beklediği HP'nin tableti "TouchPad", son kullanıcı arasında beklenen heyecanı yaratmıyor mu ? JP Morgan'ın ünlü isimlerinden Mark Moskowitz'e göre; iPad 2'nin yanında HP TouchPad, kullanıcıları etkileyebilmiş değil.
Yatırımcılar için hazırladığı analizde "Her ne kadar HP'nin webOS platformunun bu yıl içersinde pazara sürülecek olan birçok Android tabletine kıyasla farklılık yaratacağını düşünsek de, satış fiyatlarının iPad satın almayı planlayan kullanıcıları etkileyecek kadar agresif olduğunu düşünmüyoruz." diyerek TouchPad'in yeterince heyecan yaratmadığını dile getiren Moskowitz, kablosuz bağlantı yeteneklerinin yeterli olmaması ve kısıtlı depolama alanının TouchPad'in zayıf noktalarından olduğunun altını çizdi.
Sıkı takipçilerimizin hatırlayacağı üzere HP, TouchPad'in 1 Temmuz'da Amerika'da, takip eden günlerde ise Avrupa ile Asya'nın çeşitli pazarlarında satışa sunulacağını duyurmuştu.
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Bunlar türkiye pazarına girmediler daha doğrusu henüz girmediler ne zaman bizim ülkede satılıcaklarını da bilmiyoruz Apple benim fikrim Mercedes gibi sadece marka satıyor kendine göre özellikleri var ve bunu piyasada kabul ettirmiş durumda onun için artık Apple tahtı sağlam ne kadar dandik bir ürün çıkartırsa çıkartsın sırf Apple olduğundan dolayı alaıcak bir çok kişi var özellikle bizim ülkede Aşırı gösteriş meraklısı olduğumuzdan Asus Acer Dell v.s gibi birçok üretici pazardan pay alamıyacakları için buraya girmeyi düşünmezler bencede haklılar. Nekadar ii bir ürün üretirse üretsin bizimkiler hava atma sevdasında olduğundan satamıcak onun için girmezler
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Cihaz çok sönük. Çok "ideal" olabilir ama gösterişi hiç yok. En azından bir iki göze batan farklılığı olmalıydı. Kimisi çift kamera koyup 3D çekiyo, kimisi 3D film oynatıyor, kimisinin 800.000 uygulaması var, kimisi bilmem kaç çekirdekli... Sadece bunda olan "donanımsal" bir farklılıkları olmalıydı.