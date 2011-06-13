Analiz: HP TouchPad, kullanıcıları yeterince etkileyemedi

webOS işletim sisteminden ötürü teknoloji dünyasının merakla beklediği HP'nin tableti "TouchPad", son kullanıcı arasında beklenen heyecanı yaratmıyor mu ? JP Morgan'ın ünlü isimlerinden Mark Moskowitz'e göre; iPad 2'nin yanında HP TouchPad, kullanıcıları etkileyebilmiş değil.

Yatırımcılar için hazırladığı analizde "Her ne kadar HP'nin webOS platformunun bu yıl içersinde pazara sürülecek olan birçok Android tabletine kıyasla farklılık yaratacağını düşünsek de, satış fiyatlarının iPad satın almayı planlayan kullanıcıları etkileyecek kadar agresif olduğunu düşünmüyoruz." diyerek TouchPad'in yeterince heyecan yaratmadığını dile getiren Moskowitz, kablosuz bağlantı yeteneklerinin yeterli olmaması ve kısıtlı depolama alanının TouchPad'in zayıf noktalarından olduğunun altını çizdi.

Sıkı takipçilerimizin hatırlayacağı üzere HP, TouchPad'in 1 Temmuz'da Amerika'da, takip eden günlerde ise Avrupa ile Asya'nın çeşitli pazarlarında satışa sunulacağını duyurmuştu.