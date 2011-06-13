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Analiz: HP TouchPad, kullanıcıları yeterince etkileyemedi

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Shady
Haber Editörü
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webOS işletim sisteminden ötürü teknoloji dünyasının merakla beklediği HP'nin tableti "TouchPad", son kullanıcı arasında beklenen heyecanı yaratmıyor mu ? JP Morgan'ın ünlü isimlerinden Mark Moskowitz'e göre; iPad 2'nin yanında HP TouchPad, kullanıcıları etkileyebilmiş değil.

Yatırımcılar için hazırladığı analizde "Her ne kadar HP'nin webOS platformunun bu yıl içersinde pazara sürülecek olan birçok Android tabletine kıyasla farklılık yaratacağını düşünsek de, satış fiyatlarının iPad satın almayı planlayan kullanıcıları etkileyecek kadar agresif olduğunu düşünmüyoruz." diyerek TouchPad'in yeterince heyecan yaratmadığını dile getiren Moskowitz, kablosuz bağlantı yeteneklerinin yeterli olmaması ve kısıtlı depolama alanının TouchPad'in zayıf noktalarından olduğunun altını çizdi.

Sıkı takipçilerimizin hatırlayacağı üzere HP, TouchPad'in 1 Temmuz'da Amerika'da, takip eden günlerde ise Avrupa ile Asya'nın çeşitli pazarlarında satışa sunulacağını duyurmuştu.


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shadowosman 7 yıl
acbold
tablet,akıllı telefon piyasaya süren hemen apple rakibi olmaya çalışıyor.sanki diğer markaların ürünlerini geçmiş gibi. bu nasıl bir stratejidir anlayamıyorum. tabi diğer tabletlerden de bi haberiz.bi sürü markanın tableti var fakat bizim sadece alışveriş merkezlerinde gördüğümüz galaxy tab dır. bi archos meebo gibi markalar var hadi bunlarıda geçtik büyük üreticilerin tabletleride var acer,asus vs.vs.. bunlar nerelerde ?

Bunlar türkiye pazarına girmediler daha doğrusu henüz girmediler ne zaman bizim ülkede satılıcaklarını da bilmiyoruz Apple benim fikrim Mercedes gibi sadece marka satıyor kendine göre özellikleri var ve bunu piyasada kabul ettirmiş durumda onun için artık Apple tahtı sağlam ne kadar dandik bir ürün çıkartırsa çıkartsın sırf Apple olduğundan dolayı alaıcak bir çok kişi var özellikle bizim ülkede Aşırı gösteriş meraklısı olduğumuzdan Asus Acer Dell v.s gibi birçok üretici pazardan pay alamıyacakları için buraya girmeyi düşünmezler bencede haklılar. Nekadar ii bir ürün üretirse üretsin bizimkiler hava atma sevdasında olduğundan satamıcak onun için girmezler
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acbold 7 yıl
tablet,akıllı telefon piyasaya süren hemen apple rakibi olmaya çalışıyor.sanki diğer markaların ürünlerini geçmiş gibi. bu nasıl bir stratejidir anlayamıyorum. tabi diğer tabletlerden de bi haberiz.bi sürü markanın tableti var fakat bizim sadece alışveriş merkezlerinde gördüğümüz galaxy tab dır. bi archos meebo gibi markalar var hadi bunlarıda geçtik büyük üreticilerin tabletleride var acer,asus vs.vs.. bunlar nerelerde ?
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alpa07 7 yıl
+1
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Xagdas 7 yıl
"Para" dediklerinde her türlü satarım, "korsan" varsa durmak yok yola devam diyorsun yani... :) Pardon Türk müsünüz?
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Cihaz çok sönük. Çok "ideal" olabilir ama gösterişi hiç yok. En azından bir iki göze batan farklılığı olmalıydı. Kimisi çift kamera koyup 3D çekiyo, kimisi 3D film oynatıyor, kimisinin 800.000 uygulaması var, kimisi bilmem kaç çekirdekli... Sadece bunda olan "donanımsal" bir farklılıkları olmalıydı.
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QoS 7 yıl
webos değil ne android ne godos bile ipad almayı düşünenleri caydıramaz, ipad den tek vazgeçme sebebi jb nın çıkmayacak olmasının kesin olmasıdır :)
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