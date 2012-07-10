Andreessen Horowitz'ten GitHub'a 100 milyon dolarlık yatırım





GitHub, yatırım şirketi Andreessen Horowitz'ten 100 milyon dolarlık yatırım almak için %99 oranında anlaşmaya varıldığını resmen duyurdu.

http://online.wsj.com/article/SB10001424052702303292204577517111643094308.html?mod=e2tw

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Bu yatırım kod deposu GitHub'un dışarıdan aldığı ilk yatırımı olacak. The Wall Street Journal'a konuşan GitHub CEO'su Tom Preston-Werner, şirketinin güçlü pozisyonunun üstüne ek olarak kurumsal satışa ve uluslar arası gelişmeye odaklanacaklarını dile getirdi. Yatırımcı şirket adına GitHub'un yönetim kuruluna giren Peter Levine ise şirketin bulundurduğu potansiyele dair heyecanını dile getirdi ve siteyi programcılar için bir sosyal ağ olarak niteledi. Ayrıca hakkında açıklamanın yapıldığı blok yazısında; Preston-Werner şirketin yeni yönlerde gelişme konusunda oldukça arzulu olduğuna odaklanırken, GitHub'un her yerde olmasını istediklerini ifade etti.100 milyon dolarlık bu yatırımla birlikte GitHub'un ilerleyen dönemlerde ne gibi gelişmeler göstereceğini hep birlikte göreceğiz.