Android N inceleme videosu

Android tabanlı pek çok akıllı telefon henüz Android M yani Android 6.0 güncellemesini alamamışken, Google bu yıl sunacağı yeni Android versiyonun önizlemeye açtı, biz de sizler için inceledik!

Android işletim sisteminin bu yıl çıkacak N kod adlı yeni versiyonunu enine boyuna inceledik, ve beraberinde gelen yeni özellikleri mercek altına aldık. Hangi cihaza nasıl kurulduğu ve merak edilen diğer tüm detaylar videomuzda.