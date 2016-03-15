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Android N inceleme videosu

3 yıl
28,3b
1
Cep İşletim Sistemleri
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Android tabanlı pek çok akıllı telefon henüz Android M yani Android 6.0 güncellemesini alamamışken, Google bu yıl sunacağı yeni Android versiyonun önizlemeye açtı, biz de sizler için inceledik!
Android işletim sisteminin bu yıl çıkacak N kod adlı yeni versiyonunu enine boyuna inceledik, ve beraberinde gelen yeni özellikleri mercek altına aldık. Hangi cihaza nasıl kurulduğu ve merak edilen diğer tüm detaylar videomuzda.
 

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ibrahimyilmaz7 3 yıl en beğenilen snip5r
snip5r
ciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. iphone 6 kullanan biriyim bir gün olsun boyle birseye rastlamadim.

Dostum gördüğün cihaz 600tl, bahsettiğin cihaz 3000tl? Beynin bunu gözardı mı ediyor?
snip5rciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. iphone 6 kullanan biriyim bir gün olsun boyle...
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2 Yanıt Yanıtla +43
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RealSchule 3 yıl
snip5r
ibrahimyilmaz7
snip5rciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. iphone 6 kullanan biriyim bir gün olsun boyle birseye rastlamadim.
Dostum gördüğün cihaz 600tl, bahsettiğin cihaz 3000tl? Beynin bunu gözardı mı ediyor?
cihazin en basitinden ayarlar sekmesinin takilmamasi icin 3000 lira mi vermek gerekiyor simdi ? islemci ne kadar kotu olursa olsun basit temel fonksiyonlar takilmadan acilmali. 2016 yilindayiz. lutfen...

Merhabalar. Evet ayarlar sekmesinde bi kararsız çalışma durumu var fakat can sıkıcı bir durum değil. Sonucunda beta olan bir sistemden bahsediyoruz. 3000TL'lik cihaz ile 600TL değerinde cihazı karşılaştırıp ego tatmini yapmanıza şaşırmadım açıkçası. iOS'un çıkardığı beta sürümlerini de az çok biliyoruz, okuyoruz.
snip5ribrahimyilmaz7snip5rciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. ipho...
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Yanıtla +16
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mehmedaltair 3 yıl snip5r
snip5r
ciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. iphone 6 kullanan biriyim bir gün olsun boyle birseye rastlamadim.

Apple bölümüne bir bak istersen adamların genel kullanım için yayınlanan sistemi kasıyor diye herkes ağlıyor gelmiş alpha aşamasındaki sisteme çamur atıyor
snip5rciddi bir yenilik goremedim. cihazin ayarlar sekmesine tiklayinca takilmasi gozume carpti. iphone 6 kullanan biriyim bir gün olsun boyle...
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Poseidon88 3 yıl
adamlar android z yi çıkaracaklar xperia larda daha m gelmedi beklemeye devam :)
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kadirirdem 3 yıl
millet daha 6.0 bekliyor google'ın güncelleme işini üreticilerle konuşması lazım...
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dranas 3 yıl
Android'in özellik bazında hiçbir eksiği kalmadı bence. zaten andorid ios'tan daha yetenekli bir platform. geri kaldığı nokta bence kozmetik tarafı. referans android'de büyük kozmetik değişimler bekliyordum bu sürümde. biraz daha süslenmeli cafcaflı hale gelmeliydi. :)
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ykskomd 3 yıl
tugares
Bu iPhonea stabil diyen arkadaş, görüşüne saygı duyuyorum fakat bilmeni isterim konu Android N ile alakalı iOS ile alakalı değil yani yorumlarken Androidin önceki sürümleri ile kıyaslamak gerekir. iOS için diğer haberlere bak derim. Android ile iOS kıyaslamak gereksiz artık. İkisi de iyi, telefonları dahi kıyaslamak bile gereksiz. Bak bu kadar android kullanıcısı var, yani adamlar napsın, sen 2 çekirdek ile daha fazla performans alıyorsan? Sonuçta senin oynadığın oyunda candy crush, modern combat 5. Bunun dışında fazladan ne yapıyor iPhone anlamıyorum. Telefon boştayken bilimsel araştırmalara falan bizim adımıza yardımcı oluyor da bizim mi haberimiz yok. Düşün yani adam senden az para verip senin telefonunun yaptığı herşeyi yapabilen bi cihaz alıyor. Bırak ayarlara da 2 sn geç girsin , inan 600 TL nın 4 katı olan bi telefonun yanında 2 sn. büyük bi kayıp degil .) saygılar :)

sanırım iphone kullanan arkadaşlar ödedikleri fazla paraları böyle forumlarda android cihazları eleştirerek çıkartmaya bir nevi teselli bulmaya çalışıyorlar yoksa android sürümleri ile ilgili bi incelemenin arasına zorla ios sokma çabaları başka bişey olamaz
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ovojemojzivot 3 yıl
Umarım telefonumuz destekler bir sıkıntı yaşamadan :)
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Cihat_, 3 yıl
Biz daha w10 bekliyoruz, 1 senedir ha geldi ha gelecek
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skylin3 3 yıl
oxiron x5 incelemesi bekliyorum..merak ettiğim telefonlardan biri..
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aazeri11 3 yıl
şu menü ve alt kısımdaki simgeler çok eskidi artık 2013 de aldığım gm discovery de bile aynıydı görsel bi rütuş uygulanmalı artık markaların arayüzlerinde değişiyor ama nexus cihaz almak istesek simgeler sıkıyor artık. Ki o alttaki arama simgeleri vs telefonun ekranını her açtığında, en çok göreceğin bölüm.
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Black_sky 3 yıl
Daha hızlı çalışacağını ve daha az şarj tüketeceğini düşünüyorum. Bir nevi Lite yazılımı gibi geliştirme yapılmış sanki
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-The Difference- 3 yıl
İyi hoş her şey güzel tamam performans açısından pek katkıları yok olsun geliştirilir zaten geliştirme aşamasında olan bir AOS sürümü ama şimdi AOS 6.0la biraz uğraşsalar ve çoğu akıllı telefona vermeye çalışsalar daha iyi olmaz mı. Daha hala ayakta durabilen Note 3 e 5.1.1 i vermediler Note 3 Neo için Türkiye 5.1.1 romu gelmedi ve bunun gibi daha bir çoğu... Bunlar şu anda bile ayakta kalan ürünler eski revizyon olmasına rağmen hala iyiler ve tercih edilen ürünler. Biraz daha ilgi istiyoruz bu yönde.
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babıesrar82 3 yıl -The Difference-
-The Difference-
İyi hoş her şey güzel tamam performans açısından pek katkıları yok olsun geliştirilir zaten geliştirme aşamasında olan bir AOS sürümü ama şimdi AOS 6.0la biraz uğraşsalar ve çoğu akıllı telefona vermeye çalışsalar daha iyi olmaz mı. Daha hala ayakta durabilen Note 3 e 5.1.1 i vermediler Note 3 Neo için Türkiye 5.1.1 romu gelmedi ve bunun gibi daha bir çoğu... Bunlar şu anda bile ayakta kalan ürünler eski revizyon olmasına rağmen hala iyiler ve tercih edilen ürünler. Biraz daha ilgi istiyoruz bu yönde.

İyi de google niye Samsung cihazına güncelleme versin. Samsungun işi o. Nexus ve Android one dışında almayacaksın o zaman. Samsung bunu hep yapıyor.
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RealSchule 3 yıl -The Difference-
-The Difference-

İyi hoş her şey güzel tamam performans açısından pek katkıları yok olsun geliştirilir zaten geliştirme aşamasında olan bir AOS sürümü ama şimdi AOS 6.0la biraz uğraşsalar ve çoğu akıllı telefona vermeye çalışsalar daha iyi olmaz mı. Daha hala ayakta durabilen Note 3 e 5.1.1 i vermediler Note 3 Neo için Türkiye 5.1.1 romu gelmedi ve bunun gibi daha bir çoğu... Bunlar şu anda bile ayakta kalan ürünler eski revizyon olmasına rağmen hala iyiler ve tercih edilen ürünler. Biraz daha ilgi istiyoruz bu yönde.

aga sen ne diyon ya? google translate ile Çinden Türkçeye mi çevirdin naptın?


Demek istediğine gelirsek; Google'nin Android sürümünü yükseltmesiyle Samsung'un güncelleme programının ne alakası var? Samsung cihazlarına gelecek güncelleme Google firmasını bağlamaz. Ayda 3 cihaz çıkaracağına elindekilere destek vermesi için Samsung'a kızabilirsiniz.
1 Yanıt Yanıtla +1
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snip5r 3 yıl
daha sürüm alfa'mi beta'mi ona karar veremiyorsunuz. kararli sürüm gibi kararli kullanici da eksik android'de. neyse arkadaslar n'mi m'mi bilmiyorum ama dandik bir marjinal sürüm ile 1 yil daha oyalanirsiniz. benden bu kadar.
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