Android N inceleme videosu

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Android tabanlı pek çok akıllı telefon henüz Android M yani Android 6.0 güncellemesini alamamışken, Google bu yıl sunacağı yeni Android versiyonun önizlemeye açtı, biz de sizler için inceledik!
Android işletim sisteminin bu yıl çıkacak N kod adlı yeni versiyonunu enine boyuna inceledik, ve beraberinde gelen yeni özellikleri mercek altına aldık. Hangi cihaza nasıl kurulduğu ve merak edilen diğer tüm detaylar videomuzda.
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Dostum gördüğün cihaz 600tl, bahsettiğin cihaz 3000tl? Beynin bunu gözardı mı ediyor?
Merhabalar. Evet ayarlar sekmesinde bi kararsız çalışma durumu var fakat can sıkıcı bir durum değil. Sonucunda beta olan bir sistemden bahsediyoruz. 3000TL'lik cihaz ile 600TL değerinde cihazı karşılaştırıp ego tatmini yapmanıza şaşırmadım açıkçası. iOS'un çıkardığı beta sürümlerini de az çok biliyoruz, okuyoruz.
Apple bölümüne bir bak istersen adamların genel kullanım için yayınlanan sistemi kasıyor diye herkes ağlıyor gelmiş alpha aşamasındaki sisteme çamur atıyor