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Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri

2 hf.
4,7b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın merakla beklenen geliştirici etkinliği için geri sayım başladı. Google I/O 2019'da tanıtılması beklenen tüm yenilikleri bir araya getirip değerlendirdik. Pixel 3A telefonları, Android Q...
Teknoloji dünyasının merakla beklediği Google I/O Geliştirici etkinliğinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Android Q, yeni Pixel 3A serisi telefonlar ve daha pek çok duyurunun yapılması beklenen etkinliği yerinde takip edeceğiz. Bu videoda beklentilerimizi ve olası yenilikleri anlatıyoruz. 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 1 hf.
Yabancilar editorler coktaaaan detaylica makalelerini yayinlamislar bile. Zengin gorsellerle sadece birini paylasiyorum :
theverge.com/...
developer.android.com/...
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myalperen 1 hf.
Reddit'te gördüm bazı inceleme sitelerinin yazdığının aksine terminale "cat /proc/scsi/scsi" yazınca "eMMC: 64gb Samsung" sonucunu veriyormuş. Bu fiyata UFS 2.1 olması gerekirdi, ben bu fiyata almazdım.
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mrsmrc 2 hf.
Bakalım yeni neler var, takip.
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smart1978 2 hf.
Focus odaklama kasitli mi acik birakilmis ? En dandik kameralarda bile odaklanma ya yoktur ya da kapatilabiliyor :) . Vakit nakittir elbette tekrardan cekmeye zaman yok anlasilan.
Sonuc olarak icerik kamera uzerinden olmamasi ile goze pek batmiyor ama ilerki videolar icin birazcik dikkat :)
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Whippoorwill 2 hf.
Takip.
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