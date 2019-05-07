Android Q ve Google Pixel 3A geliyor | Google'ın 2019 yenilikleri

Google'ın merakla beklenen geliştirici etkinliği için geri sayım başladı. Google I/O 2019'da tanıtılması beklenen tüm yenilikleri bir araya getirip değerlendirdik. Pixel 3A telefonları, Android Q...

Teknoloji dünyasının merakla beklediği Google I/O Geliştirici etkinliğinin başlamasına sayılı saatler kaldı. Android Q, yeni Pixel 3A serisi telefonlar ve daha pek çok duyurunun yapılması beklenen etkinliği yerinde takip edeceğiz. Bu videoda beklentilerimizi ve olası yenilikleri anlatıyoruz.