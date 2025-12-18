iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ön tasarımı yenileniyor

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ön tasarımı paylaşıldı
The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinde Face ID bileşenlerinin büyük bölümünü AMOLED panelin altına taşımayı planlıyor. Bu değişiklikle birlikte, ön tarafta yalnızca tek bir kamera için küçük bir delik bırakılacak. Dikkat çeken nokta ise bu kameranın ekranın tam ortasında değil, sol üst köşede konumlandırılacak olması.
Arka kamera tarafında da önemli yenilikler gündemde. iPhone 18 Pro serisinde en az bir arka kameranın, büyük olasılıkla ana sensörün, değişken diyafram desteği kazanması bekleniyor. Bu sayede Apple, düşük ışık performansı ve alan derinliği kontrolünde daha esnek bir yapı sunmayı hedefliyor.
Son bilgilere göre Apple, iPhone Fold modelini iPhone 18 Pro ve Pro Max ile birlikte Eylül 2026'daki lansmanda tanıtmayı planlıyor. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, iPhone 18 serisi Apple'ın son yıllardaki en belirgin tasarım değişimlerinden birine sahne olabilir.