iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ön tasarımı yenileniyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın 2026'da tanıtması beklenen iPhone 18 serisi, yalnızca donanım tarafında değil, tasarım bölümünde de önemli bir yenilikle gelebilir. Son olarak seride yer alacak iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve iPhone Fold için yeni detaylar paylaşıldı. Ön kamera düzeni yer değişiyor.

iPhone 18 Pro ve Pro Max'in ön tasarımı paylaşıldı

The Information tarafından paylaşılan bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro serisinde Face ID bileşenlerinin büyük bölümünü AMOLED panelin altına taşımayı planlıyor. Bu değişiklikle birlikte, ön tarafta yalnızca tek bir kamera için küçük bir delik bırakılacak. Dikkat çeken nokta ise bu kameranın ekranın tam ortasında değil, sol üst köşede konumlandırılacak olması.

Tam Boyutta Gör Eğer bu tasarım doğrulanırsa, Apple ilk kez asimetrik bir ön yüz tasarımını tercih etmiş olacak ve Dynamic Island döneminden sonra iPhone'un ön yüzünde yapılan en büyük değişimlerden biri olarak. Daha önce ortaya çıkan söylentiler, hap şeklindeki kesitin küçültülmesi veya korunması yönündeydi. Kameranın köşeye alınması ise Apple'ın daha cesur denemelere yöneldiğini gösteriyor.

Arka kamera tarafında da önemli yenilikler gündemde. iPhone 18 Pro serisinde en az bir arka kameranın, büyük olasılıkla ana sensörün, değişken diyafram desteği kazanması bekleniyor. Bu sayede Apple, düşük ışık performansı ve alan derinliği kontrolünde daha esnek bir yapı sunmayı hedefliyor.

Tam Boyutta Gör Öte yandan Katlanabilir iPhone Fold cephesinde ise ekran boyutları netleşmeye başladı. Cihazın kapalı hâlde 5.3 inç, açık hâlde ise 7.7 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Katlandığında yaklaşık 2:3, açıldığında ise 4:3'e yakın bir en-boy oranı sunması beklenen Fold, bu yapısıyla mevcut rakiplerine kıyasla daha kısa ve kompakt bir form sunacak.

Son bilgilere göre Apple, iPhone Fold modelini iPhone 18 Pro ve Pro Max ile birlikte Eylül 2026'daki lansmanda tanıtmayı planlıyor. Eğer bu iddialar doğrulanırsa, iPhone 18 serisi Apple'ın son yıllardaki en belirgin tasarım değişimlerinden birine sahne olabilir.

