SteelSeries Arctis Nova Elite inceleme: Oyun kulaklıklarının yeni efendisi

Oyun kulaklıklarında odyofil çağını başlatan Hi-Res kablosuz ses, Infinity Power System ve GameHub Base Station'ıyla gerçek zamanlı çok platform desteği sunan SteelSeries Arctis Nova Elite incelemesi

SteelSeries Arctis Nova Elite, oyun kulaklıkları dünyasında yeni bir kategori açıyor: Audiophile Gaming. Yaklaşık 10 gün boyunca test ettiğim bu olağanüstü kulaklık, sadece oyun için değil, müzik dinlemek, içerik üretmek ve profesyonel kullanım için tasarlanmış çok yönlü bir cihaz. Bu videoda Elite'in tüm özelliklerini, GameHub Base Station'ı, Infinity Power System'i ve gerçek kullanım deneyimimizi paylaşıyoruz.

Dünyanın ilk Hi-Res Wireless sertifikalı oyun kulaklığı olan Arctis Nova Elite, 96kHz/24-bit kablosuz ses iletimi sunuyor. 40mm karbon fiber sürücüleri sayesinde standart oyun kulaklıklarının üç katı detay ve dinamik aralık elde ediyorsunuz. FPS oyunlarında ayak sesi konumlandırması kusursuz, müzik dinlerken ise geniş ses sahnesi ve zengin detaylar sizi bekliyor.

GameHub Base Station ile aynı anda 4 farklı ses kaynağını karıştırabiliyorsunuz. PC, PlayStation 5, Xbox ve Bluetooth ile telefon - hepsini tek kulaklıkla yönetebilir, OLED ekran üzerinden her kaynağın ses seviyesini anlık olarak ayarlayabilirsiniz. İçerik üreticileri ve multi-platform kullanıcılar için oyun değiştiren bir özellik.

Infinity Power System ile batarya endişesi tamamen ortadan kalkıyor. İki adet değiştirilebilir batarya, her biri 30 saat kullanım sunuyor. Biri kulaklıkta çalışırken diğeri GameHub'da şarj oluyor. Batarya değişimi sadece 5 saniye sürüyor ve müziğiniz bile kesintiye uğramıyor. 60 saatlik toplam kapasite ile şarj kablosuna elveda deyin.

Active Noise Cancellation konusunda Elite rakiplerinden %42 daha fazla gürültü azaltımı yapıyor. Ortalama %84 gürültü engelleme ile klima sesi, fan gürültüsü tamamen yok oluyor. ClearCast Gen 2.X boom mikrofon, yapay zeka destekli gürültü engelleme ile arka plan seslerini %97 azaltıyor. Saklanabilir mikrofon tasarımı sayesinde sokakta kullanırken gamer görünümünden kurtuluyor ve ses kalitesini yanınızda rahatlıkla taşıyabiliyorsunuz.

Premium yapı kalitesi, metal iskelet, çelik ve alüminyum kullanımı ile 380 gram ağırlığında sağlam bir cihaz. ComfortMAX kafa bandı sistemi uzun kullanımlarda bile rahatlık sağlıyor. Premium taşıma çantası, değiştirilebilir bataryalar ve çoklu bağlantı kablolarıyla eksiksiz bir paket sunuluyor. SteelSeries GG ve Sonar Audio Suite ile PC'de tam kontrol, Arctis Companion app ile konsol ve mobilde gerçek zamanlı EQ ayarları yapabiliyorsunuz. 200'den fazla oyuna özel hazırlanmış profiller, 11 bantlı parametrik equalizer - ses kalitesi konusunda sınırsız özelleştirme imkanı. Ürüne dair detayları videomuzda, ürünün güncel fiyat ve alışveriş bilgisine ise bu SteelSeries Arctic Nova Elite sayfasından ulaşabilirsiniz.

