Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 19-20 Aralık

Tam Boyutta Gör Oyuncuların en büyük ikinci kalesi Epic Games Store, ücretsiz oyun fırsatlarına devam ediyor. Kaçıranlar için yılbaşına özel gizemli oyun dönemi halihazırda başladı ve kullanıcılara her gün yeni bir oyun sunulacak. Geçtiğimiz saatlerde ise Epic Games'in 19-20 Aralık hediyesi erişime açıldı.

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Eternights

Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Eternights erişime açıldı. Studio Sai tarafından geliştirilen Eternights, oyuncuların günlerini zindanlarda dolaşarak ve yol arkadaşlarıyla etkileşim kurarak geçirdiği kıyamet sonrası bir "flört aksiyon oyunu". Zindanlar, öldürülecek canavarlar, çözülecek bulmacalar ve fethedilecek mini oyunlar içeriyor.

Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 20 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak

Epic Games'te ücretsiz:

Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.

