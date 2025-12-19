Epic Games'in üçüncü ücretsiz oyunu erişime açıldı! 19-20 Aralık

Epic Games'te bugünün ücretsizi: Eternights
Kaçıranlar için Aralık sonuna kadar devam edecek yılbaşına özel gizemli oyun döneminde, Epic Games'te her gün yeni bir oyun ücretsiz olacak. Geçtiğimiz dakikalarda ise bugünün ücretsiz oyunu Eternights erişime açıldı. Studio Sai tarafından geliştirilen Eternights, oyuncuların günlerini zindanlarda dolaşarak ve yol arkadaşlarıyla etkileşim kurarak geçirdiği kıyamet sonrası bir "flört aksiyon oyunu". Zindanlar, öldürülecek canavarlar, çözülecek bulmacalar ve fethedilecek mini oyunlar içeriyor.
Daha önce de belirttiğimiz gibi oyunu 20 Aralık 2025 Türkiye saati ile 19:00'a kadar Epic Games'ten kütüphanenize eklemeniz gerekiyor. Böylece tamamen sizin olacak
Epic Games'te ücretsiz:
Peki Epic Games'te ücretsiz oyunlar nasıl alınıyor? Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye gitmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp ''Yükle'' diyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Ancak oyunları almak için Epic Games hesabınızla giriş yapmanız gerektiğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
kaç para bu ki?...
yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.