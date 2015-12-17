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Android Wear platformu için 9 yeni arayüz yayınlandı

Google, Android ekosisteminin akıllı saat temsilcisi Wear için hazırladığı yeni arayüzleri yayınladı. Arayüzler, kullanıcılara birbirinden çok farklı 9 yeni seçenek sunuyor.
3 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Oğuz Avcı
Editör
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Android Wear platformu için 9 yeni arayüz yayınlandı
 
Android Wear platformu ile akıllı saatlerde hizmet sunan Google, bugüne kadar 5 farklı saat arayüzü yayınlamış ve kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kısa bir süre önce bu konudaki seçenekleri çoğaltan geliştirici 9 farklı arayüz daha yayınlayarak Google Play üzerinden indirmeye sundu.
Tamamı ücretsiz olarak sunulan arayüzlere haberin altında yer alan linkten tıklayabilir ve hemen yükleyebilirsiniz. Görselde yer alan yeni arayüz isimleri sırasıyla: Ted Baker, Vivienne Tam, Nicole Miller, Y-3, Melissa Joy Manning, Zoe Jordan, Mango, ASICS ve Harajuku Kawaii!

Andoid Wear işletim sistemine sahip kullanıcılar, yeni arayüzleri denemek için buraya tıklayabilirler.

http://officialandroid.blogspot.ca/2015/12/android-wear-dress-things-up-with-new.html Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
smart1978 3 yıl
Iyiymis ama fonksiyonel ve arayuzu hos olanlardan gelse ...
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