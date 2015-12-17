Android Wear platformu için 9 yeni arayüz yayınlandı

Android Wear platformu ile akıllı saatlerde hizmet sunan Google, bugüne kadar 5 farklı saat arayüzü yayınlamış ve kullanıcıların beğenisine sunmuştu. Kısa bir süre önce bu konudaki seçenekleri çoğaltan geliştirici 9 farklı arayüz daha yayınlayarak Google Play üzerinden indirmeye sundu.





Andoid Wear işletim sistemine sahip kullanıcılar, yeni arayüzleri denemek için buraya tıklayabilirler. Tamamı ücretsiz olarak sunulan arayüzlere haberin altında yer alan linkten tıklayabilir ve hemen yükleyebilirsiniz. Görselde yer alan yeni arayüz isimleri sırasıyla: Ted Baker, Vivienne Tam, Nicole Miller, Y-3, Melissa Joy Manning, Zoe Jordan, Mango, ASICS ve Harajuku Kawaii!

http://officialandroid.blogspot.ca/2015/12/android-wear-dress-things-up-with-new.html