Android tabletler 2011 3. çeyrekte pazar payını artırdı ancak halen iPad'in gerisinde

2011 yılının üçüncü çeyreği de geride kalırken elektronik ürünlerin satış analizleri gelmeye başladı. Strategy Analytics firması tablet pazarının nabzını tuttuğu yeni raporunu yayınladı.





Rapora göre pazarda iPad hakimiyeti devam ederken özellikle Samsung'un Galaxy serisi tabletleri sayesinde Android modelleri de hareketli bir dönem geçirdi.





Android tabletler üçüncü çeyrekte tüm dünya satışlarının yüzde 27'sini elde ederken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2.3'lük artış yakaladı. Galaxy tabletler toplam tablet pazarının yüzde 9'unu oluşturuyor.





iPad pazarın en büyük hakimi olmasına rağmen pazar payı aynı dönemde yüzde 96`dan yüzde 67`ye gerilemiş durumda.





Rapor Android tabletlerin 2012 yılında da yükselişe devam edeceğini belirtiyor. Özellikle Ice Cream Sandwich sürümünün tabletlerde yaygınlaşması bu artışı tetikleyecek.





Android tabletlerin pazar payını artıracak diğer bir etken ise Amazon'un Kindle Fire tableti. Diğer Android tabletlerin payından çalması beklenen Kindle Fire, 2013 yılında yakalayacağı 15 milyon dolayında satış rakamı ile genel anlamda pazar payını artıracak.





İş dünyasına yönelik yapılan başka bir analiz ise iPad modellerinin buradaki egemenliğini ortaya koydu. Son çeyrekte tablet aktivasyonlarının yüzde 96'sı iPad modellerine ait.