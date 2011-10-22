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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android tabletler 2011 3. çeyrekte pazar payını artırdı ancak halen iPad'in gerisinde

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Android tabletler 2011 3. çeyrekte pazar payını artırdı ancak halen iPad'in gerisinde
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2011 yılının üçüncü çeyreği de geride kalırken elektronik ürünlerin satış analizleri gelmeye başladı. Strategy Analytics firması tablet pazarının nabzını tuttuğu yeni raporunu yayınladı. 

Rapora göre pazarda iPad hakimiyeti devam ederken özellikle Samsung'un Galaxy serisi tabletleri sayesinde Android modelleri de hareketli bir dönem geçirdi. 

Android tabletler üçüncü çeyrekte tüm dünya satışlarının yüzde 27'sini elde ederken geçen yıl aynı döneme göre yüzde 2.3'lük artış yakaladı. Galaxy tabletler toplam tablet pazarının yüzde 9'unu oluşturuyor. 

iPad pazarın en büyük hakimi olmasına rağmen pazar payı aynı dönemde yüzde 96`dan yüzde 67`ye gerilemiş durumda. 

Rapor Android tabletlerin 2012 yılında da yükselişe devam edeceğini belirtiyor. Özellikle Ice Cream Sandwich sürümünün tabletlerde yaygınlaşması bu artışı tetikleyecek. 

Android tabletlerin pazar payını artıracak diğer bir etken ise Amazon'un Kindle Fire tableti. Diğer Android tabletlerin payından çalması beklenen Kindle Fire, 2013 yılında yakalayacağı 15 milyon dolayında satış rakamı ile genel anlamda pazar payını artıracak. 

İş dünyasına yönelik yapılan başka bir analiz ise iPad modellerinin buradaki egemenliğini ortaya koydu. Son çeyrekte tablet aktivasyonlarının yüzde 96'sı iPad modellerine ait. 

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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
ya şu uzun yollarda video ve oyun oynamakdan başka halta yaramayan bu aletlere bukadar para vermek asla akıl kârı değil malesef ;)
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Batuist 7 yıl
tek bir markaya karşı tüm markaları alıp karşısına koymak nasıl bir analizdir yada nasıl bir tablet başarısıdır.. kaldıki bence android 3.2 sürümlü tabletlerin kullanım zevki çok daha yüksek görünüyor. ama kalite ve uygulama çokluğu stabilite vesaire ipad üstün geliyor. hemde ot gibi bir işletim sistemi.. windows 8den çok umutluyum. hem kullanım deneyimi çok güzel olacak hemde saçma sapan bir programla yaması olmayacaktır. planlı ve programlı geliştirilen altyapısına özen gösterilen bir işletim sistemi olacağından androidden daha fazla tutulacağını düşünüyorum.. yinede ipad her zamanki gibi en kaliteliyi sunacaktır orasıda ayrı. gerçekler bunlar, ister beğenin ister beğenmeyin.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
Bu Zaten normal bir tablo Win8 tabletler bir gelsin bakalım
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recaus 7 yıl
D.A.R.B.E.C.i
ya şu uzun yollarda video ve oyun oynamakdan başka halta yaramayan bu aletlere bukadar para vermek asla akıl kârı değil malesef ;)

İnsanlar zaten onun için alıyor sürekli gezen insanlar için çok pratik bir şey
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34istanbul34 7 yıl
Hele bi Windows 8 çıksın o zaman siz görün bu tabloyu :)
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antonidas 7 yıl
beklenen bir tablo, 1-2 seneye kafa kafaya gelirler.
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SS10 7 yıl
yine mi ipad
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haymatloshan 7 yıl
Laptop ve masaüstü performansı vermedikten sonra evet haklısınız para vermek pekte mantıklı gelmiyor.Zaten ipad çok mobil diyebileceğimiz bir alet değil o boyutlarıyla.Android'in geri kalmasının sebebi pazarda yer sahibi olacağım diye her makinede kullanıyor olmasından ötürü cazibesini kaybediyor.Belirlenilen 3-4 güçlü firma çıkartsa ve özellikleri de piyasanın üzerinde olsa belki 1 yılda yakalar yoksa 5 yıldan evvel Apple'ı geçmesi zor.Microsoft da tablet sektörüne yoğunlaşmaya başlarsa eğer o zaman Android'in bu güçlü rakipler karşısında tutunması zor olur.Daha Microsoft elini taşın altına tam olarak koymuş değil.
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karaköy_soğancısı 7 yıl en beğenilen
ya şu uzun yollarda video ve oyun oynamakdan başka halta yaramayan bu aletlere bukadar para vermek asla akıl kârı değil malesef ;)
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