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Android tabletler için Sony Music Unlimited sınırsız müzik hediyesiyle geliyor

7 yıl
4,1b
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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Sony uzun süredir Android tabletler için üzerinde çalıştığı bulut tabanlı müzik hizmetinde sona geldi ve kullanıcıların hizmetine sundu. 

Music Unlimited hizmeti Sony'nin kendi markasını taşıyan tabletleri başta olmak üzere geniş bir yelpazedeki tabletlere 10 milyondan fazla parçaya sahip dev bir koleksiyon sunuyor. 

Sony Network Entertainment başkanı Tim Schaaf, Music Unlimited hizmetini firmasının mevcut tüketicilerin taleplerini karşılamaktaki en önemli adımlardan birisi olarak görüyor.

Music Unlimited Android uygulaması 1.2 sürümüne güncellenerek akıllı telefonlardaki desteğini Android tabletlere de taşıdı. Uygulama şu anda belirli modellerle uyumlu olarak çalışıyor. İleride tüm versiyonlarda çalışan tabletler için gerekli destek verilecek. Music Unlimited, Sony tabletlerde yerel uygulama olarak geliyor.

Music Unlimited hizmeti satın alarak indirme değil aylık abonelikle müzik akışlarını dinleme şeklinde çalışıyor. Bu bakımdan Spotify, Rdio gibi hizmetlere de rakip oluyor.

9 ülkede yayına erişilebilir olan Music Unlimited daha sonra diğer ülkelere de yayılacak.

Servise üyelik ücretli. Basic yani temel üyelik aylık 3.99$/€/£ şeklinde ve hizmete sınırlı erişim sağlıyor. Premium üyelik ise 9.99$/€/£ şeklinde ve hizmete tam erişimin yanında daha hızlı fonksiyonlar sunuyor. Müzik kataloğu ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Premium üyeliğe ilk kez başvuranlar 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.

Sony Tablet kullanıcıları ilk üye olma süreçlerinde Basic üyeliğe 180 gün ücretsiz sahip olabiliyor. 

Servisin uyumlu olduğu akıllı telefon ve tablet modelleri şöyle:

Sony Ericsson Xperia™ X10
Sony Ericsson Xperia™ X8
Sony Ericsson Xperia™ Arc
Sony Ericsson Xperia™ Play
Sony Ericsson Xperia™ Neo
HTC Desire
Samsung Galaxy S
LG VS740
Samsung Nexus S
Google Nexus One
HTC Desire HD
HTC Incredible S
LG Optimus One
Motorola Droid 2
Samsung Epic 4G
Sony Tablet™ S
Sony Tablet™ P
Acer Iconia
Asus Eee Pad
Motorola XOOM
Samsung Galaxy Tab 10.1

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