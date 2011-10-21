Android tabletler için Sony Music Unlimited sınırsız müzik hediyesiyle geliyor





Sony uzun süredir Android tabletler için üzerinde çalıştığı bulut tabanlı müzik hizmetinde sona geldi ve kullanıcıların hizmetine sundu.





Music Unlimited hizmeti Sony'nin kendi markasını taşıyan tabletleri başta olmak üzere geniş bir yelpazedeki tabletlere 10 milyondan fazla parçaya sahip dev bir koleksiyon sunuyor.





Sony Network Entertainment başkanı Tim Schaaf, Music Unlimited hizmetini firmasının mevcut tüketicilerin taleplerini karşılamaktaki en önemli adımlardan birisi olarak görüyor.





Music Unlimited Android uygulaması 1.2 sürümüne güncellenerek akıllı telefonlardaki desteğini Android tabletlere de taşıdı. Uygulama şu anda belirli modellerle uyumlu olarak çalışıyor. İleride tüm versiyonlarda çalışan tabletler için gerekli destek verilecek. Music Unlimited, Sony tabletlerde yerel uygulama olarak geliyor.





Music Unlimited hizmeti satın alarak indirme değil aylık abonelikle müzik akışlarını dinleme şeklinde çalışıyor. Bu bakımdan Spotify, Rdio gibi hizmetlere de rakip oluyor.





9 ülkede yayına erişilebilir olan Music Unlimited daha sonra diğer ülkelere de yayılacak.





Servise üyelik ücretli. Basic yani temel üyelik aylık 3.99$/€/£ şeklinde ve hizmete sınırlı erişim sağlıyor. Premium üyelik ise 9.99$/€/£ şeklinde ve hizmete tam erişimin yanında daha hızlı fonksiyonlar sunuyor. Müzik kataloğu ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Premium üyeliğe ilk kez başvuranlar 30 gün ücretsiz deneyebiliyor.





Sony Tablet kullanıcıları ilk üye olma süreçlerinde Basic üyeliğe 180 gün ücretsiz sahip olabiliyor.





Servisin uyumlu olduğu akıllı telefon ve tablet modelleri şöyle:





Sony Ericsson Xperia™ X10

Sony Ericsson Xperia™ X8

Sony Ericsson Xperia™ Arc

Sony Ericsson Xperia™ Play

Sony Ericsson Xperia™ Neo

HTC Desire

Samsung Galaxy S

LG VS740

Samsung Nexus S

Google Nexus One

HTC Desire HD

HTC Incredible S

LG Optimus One

Motorola Droid 2

Samsung Epic 4G

Sony Tablet™ S

Sony Tablet™ P

Acer Iconia

Asus Eee Pad

Motorola XOOM

Samsung Galaxy Tab 10.1