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Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı

3 hf.
4,6b
1
android
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon dünyasında işletim sistemini geliştiren teknoloji devleri, mobil uygulamaları masaüstü ortamına getirmenin planlarını yapıyor. Biz de Google'ın çalışmalarını yerinde anlatıyoruz.
Android için geliştirilen mobil uygulamaların Chrome OS işletim sistemine de gelmesi, Google'ın önem verdiği geliştirme alanlarının başında geliyor. Peki Playstore'daki bir mobil Android uygulaması, Intel işlemcili bir dizüstü bilgisayarda Chrome OS ile nasıl çalışıyor, işte detaylar ve Samsung DeX'in kıyaslaması. 

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DH Misafiri 2 hf.
Kaliteli yorumcuların yazdıklarını okumak zevk, :)
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smart1978 3 hf.
Samsung Huawei in kullandigi aslinda masaustu arayuzunde mobil uygulamalardir.
Huawei in beceremedigi ama Samsung un BETA olarak uzunca suredir BETA safhasinda olan
Linux on DeX i atlamis olmaniz enteresan :)
Bilmeyenlere su adresi onermekteyim her zaman :)
linuxondex.com/...
Ubuntu Masaustu isletim sistemi ARM tabanlilar icin ozel derlenmistir.
Chrome OS Android Q ile Pixel 3 ve sonrakilere destegi gelecek gibi .
Normalde mobil uygulamalar sorunu hep var. Android tabletiniz var Tablet arayuzli Android uygulamalari neredeyse yok gibi sadece telefon arayuzlusunu cikartmaktalar. Burada suclu biraz da uygulama gelistiricileri hatta oyunlarda da benzer rezaletler var tableti kocaman bir telefon gibi arayuzde veya direk dikey olarak acmasi ve dondurmeyi desteklemeyen uygulamalara da sahit olmaktayiz.
Biraz da Google in sucu var diyebiliriz. Pixel C tablet rezaletinde sonra Android Tablet donanimi unuttular yazilimi da daha oncesinden unutmuslardir Android 3.x ile tablet arayuzu saf Android te vardi Android 4.x ile bunu kaldirdilar tek tip arayuz ayagina deyip telefon arayuzune ve telefon odakli yazilim ve oyunlara da vesile olmasinda Google ayrica payi vardir.
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mustafa080 3 hf.
Erdi selam,
Yayınladığın video için gerçekten teşekkür ederim.Video izledikten sonra aklımda bazı düşünceler oluştu.Bazılarını paylaşmak isterim;
1-Google Chrome OS yapısını windows server tabanlı bir iş dünyası için hazırlayabilir mi?
2-X86 tabanlı işlemciler yerine qualcomm veya eşdeğer işlemciler ile windows server OS ve SQL türevi programları görebilir miyiz?
3-Yazmış olduğum önceki iki maddeye istinaden madem google microsoft'a alternatif olacak ise rekabeti nereye temellendirecek maliyet odaklı,zaman tasarrufu...vb.Bunlar olmazsa niye Microsoft'tan vazgeçilsin.
4-Oyun konusunda stadia birçok meseleyi çözecektir.Kendimden örnek vereyim.Netflix ve spotfiy üyeliği gibi.Yine aklıma gelen bir soru.Intel AMD,Nvidia gibi ayrıca aksesuar grubu(razer,logitech...vb) firmaların son kullanıcı pazarını kaybetme durumu olur mu stadia ve türevleri karşısında.Birde tabiki üyelik bedelleri...??
iyi forumlar.
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