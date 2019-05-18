Android uygulamaları Chrome OS'a doğru | Samsung DeX'in farkı

Akıllı telefon dünyasında işletim sistemini geliştiren teknoloji devleri, mobil uygulamaları masaüstü ortamına getirmenin planlarını yapıyor. Biz de Google'ın çalışmalarını yerinde anlatıyoruz.

Android için geliştirilen mobil uygulamaların Chrome OS işletim sistemine de gelmesi, Google'ın önem verdiği geliştirme alanlarının başında geliyor. Peki Playstore'daki bir mobil Android uygulaması, Intel işlemcili bir dizüstü bilgisayarda Chrome OS ile nasıl çalışıyor, işte detaylar ve Samsung DeX'in kıyaslaması.