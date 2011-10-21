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Andy Rubin: Piyasada 6 milyon Android tablet bulunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansına konuşmacı olarak katılan Google'ın Android'den sorumlu yöneticisi Andy Rubin, yeni sürüm ile ilgili bilgiler verdiği oturumda Android tabletlerin istatistiklerine de değindi.

Rubin piyasada yaklaşık 6 milyon Android tablet bulunduğunu duyurdu. Bu sayı bugüne kadar yapılan tahminlerin üzerine çıkıyor. Rakamları elde etmek için resmi olarak Google hizmetlerini çalıştıran tabletler baz alınıyor. Android Market erişimi olmayan veya Android çekirdeği üzerinde farklı bir işletim sistemi çalıştıran tabletler bu sayıya dahil değil.

Android Market verilerine dayanarak Honeycomb yüklü tabletlerin 3.4 milyon olarak hesaplandığını sizlere aktarmıştık. Bu durumda Android 2.x versiyonları üzerinde çalışan Samsung Galaxy Tab gibi modellerin de 2.6 milyon civarında olduğu sonucu ortaya çıkıyor. 

Andy Rubin'in istatistikleri 2011 yılı satış rakamlarına dayanıyor. Çünkü Samsung Galaxy Tab modeli 2010 yılı içerisinde ve 2011 yılı başlarına uzanan bir dilimde başarılı bir satış gerçekleştirmişti.

Rubin 6 milyon rakamının sevindirici olduğunu ancak en az 30 milyon rakamını yakalamak zorunda olduklarını belirtti. Android tabletlerin yükselişe geçmeleri için ilk adım olarak harmonize bir yapı sergileyen 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün yayınlanması oldu.


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DH Misafiri 8 yıl
tam bir başarısızlık örneği... ipadin gerçekten rakibi yok...
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yaman06 8 yıl
Vay be çin malı tabletlerle bile iPad'i yakalayamamışlar öyle mi.
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TikaMasala 8 yıl
6 milyona Android 2.2 ve dahada kötüsü Android 2.1 kullanan çakma çin malı tabletlerde dahil. Ancak Android 2.2 ve altı tablet kullanımı için tasarlanmadı ve bunları dahil etmek ancak bir eziğe yakışırdı zaten.
Önemli olan 3.x sürüm kullanan tabletlerin sayısı.
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ruhsuzadam 8 yıl
ve yarısından fazlası serviste ve mağaza raflarında bekliyor...
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Menow 8 yıl
Çok komiksin Nejat :)
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nejat_80 8 yıl
google'ın onca donanım üreticisine rağmen tablet işinde başarısız olduğunun resmidir. window 8 li tabletler gelince apple değil android zorlanacağa benzer. bakalım gorucez.
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Guest-F8946C419 8 yıl
6 milyon çok az..Apple ile yakın zamanda baş etmeleri çok zor..

Şimdi nerede o burası apple forumu oldu iyice diyenler? Donanım haberi apple fanı olarak suçlayanlar nerede!

4 kişinin yarası derin anlaşılan..
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Djalma Feitosa Dias 8 yıl Guest-F8946C419
carnador

6 milyon çok az..Apple ile yakın zamanda baş etmeleri çok zor..

Şimdi nerede o burası apple forumu oldu iyice diyenler? Donanım haberi apple fanı olarak suçlayanlar nerede!

4 kişinin yarası derin anlaşılan..



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