Andy Rubin: Piyasada 6 milyon Android tablet bulunuyor

Hong Kong'da devam eden AllThingsD : AsiaD konferansına konuşmacı olarak katılan Google'ın Android'den sorumlu yöneticisi Andy Rubin, yeni sürüm ile ilgili bilgiler verdiği oturumda Android tabletlerin istatistiklerine de değindi.





Rubin piyasada yaklaşık 6 milyon Android tablet bulunduğunu duyurdu. Bu sayı bugüne kadar yapılan tahminlerin üzerine çıkıyor. Rakamları elde etmek için resmi olarak Google hizmetlerini çalıştıran tabletler baz alınıyor. Android Market erişimi olmayan veya Android çekirdeği üzerinde farklı bir işletim sistemi çalıştıran tabletler bu sayıya dahil değil.





Android Market verilerine dayanarak Honeycomb yüklü tabletlerin 3.4 milyon olarak hesaplandığını sizlere aktarmıştık. Bu durumda Android 2.x versiyonları üzerinde çalışan Samsung Galaxy Tab gibi modellerin de 2.6 milyon civarında olduğu sonucu ortaya çıkıyor.





Andy Rubin'in istatistikleri 2011 yılı satış rakamlarına dayanıyor. Çünkü Samsung Galaxy Tab modeli 2010 yılı içerisinde ve 2011 yılı başlarına uzanan bir dilimde başarılı bir satış gerçekleştirmişti.





Rubin 6 milyon rakamının sevindirici olduğunu ancak en az 30 milyon rakamını yakalamak zorunda olduklarını belirtti. Android tabletlerin yükselişe geçmeleri için ilk adım olarak harmonize bir yapı sergileyen 4.0 Ice Cream Sandwich sürümünün yayınlanması oldu.