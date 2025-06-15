Google, Scale AI ile ilişkilerini koparıyor

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Yeni süper yapay zekâ projesi kapsamında Meta’nın tartışmalı şirket Scale AI’yı satın almasının yankıları devam ediyor. Şirkete bugüne kadar önemli yatırımlar yapan Google, bağlarını koparmaya karar verdi.

Google ve Scale AI ayrı yollarda

Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Google, en büyük veri etiketleme sağlayıcısı haline gelen Scale AI ile yollarını ayırıyor. Firma bu yıl Scale AI’ya ayırmayı planladığı yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeyi geri çekmeyi hedefliyor. Google alternatif veri etiketleme sağlayıcıları ile görüşmelere başladı ve elindeki iş yükünü buralara kaydırmayı düşünüyor.

Meta, yapay zeka şirketi Scale AI için 14.3 milyar dolar ödeyecek 1 gün önce eklendi

Labelbox, Handshake ve Mercor gibi alternatif sağlayıcılar, Google’ın bu strateji değişimiyle birlikte iş hacimlerini hızla artırdıklarını belirtiyor. Reuters’e göre, özellikle Handshake, birkaç gün içinde taleplerinde üç kat artış gördü.

Kararın arkasında, Meta’nın rakiplerine karşı stratejik avantaj sağlayabileceği endişesi yatıyor. Scale AI’ın CEO’su Alexandr Wang’ın Meta’ya katılması ve firmanın iç süreçlerine erişim hakkı kazanacak olması, bu tedirginliği daha da güçlendirdi.

Scale AI geçen yıl 870 milyon dolarlık gelir toplamayı başarmıştı. Bunun içerisinde Google’ın aldığı hizmetler için ödediği 150 milyon dolar da bulunuyor. Scale AI’ın diğer müşterileri Microsoft ve xAI da ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Sadece OpenAI’ın hizmet almaya devam edeceği belirtiliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Google veri etiketleme sağlayıcısını değiştiriyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: