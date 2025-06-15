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    Google, Scale AI ile ilişkilerini koparıyor

    İnternetin en önemli veri etiketleme sağlayıcısı Scale AI’ın Meta tarafından satın alınması Google’ı harekete geçirdi. Firma önemli ortağını devre dışı bırakma kararı aldı.

    Google Tam Boyutta Gör
    Yeni süper yapay zekâ projesi kapsamında Meta’nın tartışmalı şirket Scale AI’yı satın almasının yankıları devam ediyor. Şirkete bugüne kadar önemli yatırımlar yapan Google, bağlarını koparmaya karar verdi. 

    Google ve Scale AI ayrı yollarda

    Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Google, en büyük veri etiketleme sağlayıcısı haline gelen Scale AI ile yollarını ayırıyor. Firma bu yıl Scale AI’ya ayırmayı planladığı yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeyi geri çekmeyi hedefliyor. Google alternatif veri etiketleme sağlayıcıları ile görüşmelere başladı ve elindeki iş yükünü buralara kaydırmayı düşünüyor. 

    Labelbox, Handshake ve Mercor gibi alternatif sağlayıcılar, Google’ın bu strateji değişimiyle birlikte iş hacimlerini hızla artırdıklarını belirtiyor. Reuters’e göre, özellikle Handshake, birkaç gün içinde taleplerinde üç kat artış gördü.

    Kararın arkasında, Meta’nın rakiplerine karşı stratejik avantaj sağlayabileceği endişesi yatıyor. Scale AI’ın CEO’su Alexandr Wang’ın Meta’ya katılması ve firmanın iç süreçlerine erişim hakkı kazanacak olması, bu tedirginliği daha da güçlendirdi.

    Scale AI geçen yıl 870 milyon dolarlık gelir toplamayı başarmıştı. Bunun içerisinde Google’ın aldığı hizmetler için ödediği 150 milyon dolar da bulunuyor. Scale AI’ın diğer müşterileri Microsoft ve xAI da ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Sadece OpenAI’ın hizmet almaya devam edeceği belirtiliyor. 

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    YouRæk 2 gün önce

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