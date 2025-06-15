Google, Scale AI ile ilişkilerini koparıyor

Google ve Scale AI ayrı yollarda
Reuters tarafından aktarılan bilgilere göre Google, en büyük veri etiketleme sağlayıcısı haline gelen Scale AI ile yollarını ayırıyor. Firma bu yıl Scale AI’ya ayırmayı planladığı yaklaşık 200 milyon dolarlık bütçeyi geri çekmeyi hedefliyor. Google alternatif veri etiketleme sağlayıcıları ile görüşmelere başladı ve elindeki iş yükünü buralara kaydırmayı düşünüyor.
Labelbox, Handshake ve Mercor gibi alternatif sağlayıcılar, Google’ın bu strateji değişimiyle birlikte iş hacimlerini hızla artırdıklarını belirtiyor. Reuters’e göre, özellikle Handshake, birkaç gün içinde taleplerinde üç kat artış gördü.
Kararın arkasında, Meta’nın rakiplerine karşı stratejik avantaj sağlayabileceği endişesi yatıyor. Scale AI’ın CEO’su Alexandr Wang’ın Meta’ya katılması ve firmanın iç süreçlerine erişim hakkı kazanacak olması, bu tedirginliği daha da güçlendirdi.
Scale AI geçen yıl 870 milyon dolarlık gelir toplamayı başarmıştı. Bunun içerisinde Google’ın aldığı hizmetler için ödediği 150 milyon dolar da bulunuyor. Scale AI’ın diğer müşterileri Microsoft ve xAI da ilişkilerini sonlandırma kararı aldı. Sadece OpenAI’ın hizmet almaya devam edeceği belirtiliyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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