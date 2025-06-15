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    AMD yakında grafik birimi olmayan bir Ryzen 9000 işlemcisi piyasaya sürecek

    Bütçesini düşünen sistem toplayıcıları için AMD grafik birimi olmayan bir işlemci hazırlıyor. AMD Ryzen 7 9700F için BIOS güncellemeleri de yayınlanmış durumda. 

    AMD Ryzen 7 9700F Tam Boyutta Gör
    Zen 5 mimarisi tabanlı tüm Ryzen 9000 serisi işlemcilerine 2 kümeli Radeon grafik birimini entegre eden AMD, bu kez grafik birimi olmayan bir model hazırlıyor. Ryzen 7 9700F bütçesini düşünen kullanıcıları hedefliyor. 

    AMD Ryzen 7 9700F neler sunuyor?

    Gelen bilgilere göre AMD Ryzen 7 9700F işlemcisi yine 8 çekirdek ve 16 izlek birimi ile gelirken 8MB Seviye 2 ön bellek ve 32MB Seviye 3 ön bellek barındırıyor. 65W TDP değeri varken hız aşırtmaya da uyumlu. 

    Bununla birlikte grafik biriminin olmaması fiyatının 250$ civarında olacağı tahminlerini güçlendiriyor. Ryzen 7 9700X modelinden 50$ daha düşük fiyat özellikle elinde grafik birimi olan sistem toplayıcıları için iyi bir alternatif olmasını sağlayacaktır. 

    Kaynaklar yeni AGESA 1.2.0.3e BIOS güncellemesinin de Ryzen 7 9700F için uyumluluk sunduğunu belirtiyor. Diğer taraftan bu işlemcinin yanı sıra AMD Ryzen 9000G masa üstü APU serisi de kısa süre içerisinde piyasada olacak. 

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    Y
    YouRæk 2 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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