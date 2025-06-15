AMD yakında grafik birimi olmayan bir Ryzen 9000 işlemcisi piyasaya sürecek

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Zen 5 mimarisi tabanlı tüm Ryzen 9000 serisi işlemcilerine 2 kümeli Radeon grafik birimini entegre eden AMD, bu kez grafik birimi olmayan bir model hazırlıyor. Ryzen 7 9700F bütçesini düşünen kullanıcıları hedefliyor.

AMD Ryzen 7 9700F neler sunuyor?

Gelen bilgilere göre AMD Ryzen 7 9700F işlemcisi yine 8 çekirdek ve 16 izlek birimi ile gelirken 8MB Seviye 2 ön bellek ve 32MB Seviye 3 ön bellek barındırıyor. 65W TDP değeri varken hız aşırtmaya da uyumlu.

AMD, Ultra Ethernet çağını başlatıyor: İşte Pensando Pollara 17 sa. önce eklendi

Bununla birlikte grafik biriminin olmaması fiyatının 250$ civarında olacağı tahminlerini güçlendiriyor. Ryzen 7 9700X modelinden 50$ daha düşük fiyat özellikle elinde grafik birimi olan sistem toplayıcıları için iyi bir alternatif olmasını sağlayacaktır.

Kaynaklar yeni AGESA 1.2.0.3e BIOS güncellemesinin de Ryzen 7 9700F için uyumluluk sunduğunu belirtiyor. Diğer taraftan bu işlemcinin yanı sıra AMD Ryzen 9000G masa üstü APU serisi de kısa süre içerisinde piyasada olacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

AMD Ryzen 7 9700F geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: