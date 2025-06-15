AMD yakında grafik birimi olmayan bir Ryzen 9000 işlemcisi piyasaya sürecek

AMD Ryzen 7 9700F neler sunuyor?
Gelen bilgilere göre AMD Ryzen 7 9700F işlemcisi yine 8 çekirdek ve 16 izlek birimi ile gelirken 8MB Seviye 2 ön bellek ve 32MB Seviye 3 ön bellek barındırıyor. 65W TDP değeri varken hız aşırtmaya da uyumlu.
Bununla birlikte grafik biriminin olmaması fiyatının 250$ civarında olacağı tahminlerini güçlendiriyor. Ryzen 7 9700X modelinden 50$ daha düşük fiyat özellikle elinde grafik birimi olan sistem toplayıcıları için iyi bir alternatif olmasını sağlayacaktır.
Kaynaklar yeni AGESA 1.2.0.3e BIOS güncellemesinin de Ryzen 7 9700F için uyumluluk sunduğunu belirtiyor. Diğer taraftan bu işlemcinin yanı sıra AMD Ryzen 9000G masa üstü APU serisi de kısa süre içerisinde piyasada olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.