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Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi!

8 yıl
87,9b
1
Ekran Kartı
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Çıktığı bütün platformlarda en çok indirilen oyun olan Angry Birds PC için de piyasaya sürüldü. Sizler için MSI'ın dokunmatik ekranlı All in One'ı Wind Top AE2020'de test ettiğimiz oyun ile ilgili detayların hepsi bu videoda!


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DH Misafiri 7 yıl
machinarium gibi anveture oyunlarıda dokunmatik destekli olsa güzel olurdu
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IO 8 yıl
4:18-9 Mesut Bey reklamı neden kapattınız :P
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silversin 8 yıl
pspozgur aynı sorun bendede var çözümü buldunmu?
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pspozgur 8 yıl
Texture is too large:2048X2048, maximum supported size: 1024X1024 bu hatayı veriyor w7 kullanıyorum
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_Max_ 8 yıl
Dokunmatikte oyun çok güzel oynanıyor.
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easymen 8 yıl
Mesut Beyin sanat eseride harika olmuş hani :)
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fuckulteli 8 yıl
Bilgisayarda oyunu bitirdim.
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HackAv 8 yıl
@Speed-Step
Çok saol video için Mesut abi bide çok merak ediyorum acaba hangi telefonu kullanıyon kesin iphone'dur...
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ANIL 8 yıl
bende bugün kurdum ve bugün bitirdim:)
zormuş lan bölümler
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wox 8 yıl
bu ekranda büyütme ve küçültme yaparken biraz yavaş.pc ama belkide bağlantıylada alakalıdır diye düşünüyorum.şu oyunun indirme linki var mı?varsa verirmisiniz?
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moffaka 8 yıl
ücretsiz oyun oynanmasına karşı değilim ama marifet yerine koymanın anlamıda yok.
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K0rkunc 8 yıl
Angry bird iphonedan benim efsanem süper bir oyundur hastalık yapıyor bir süre


Pcye gelince dokunmatik olayı bence bilgisayarda tutulmayacak kim bilgisayarında sadece angry bird tarzı oyunlar oynarki :) oyun uyumluluğu çok kötü olur o yüzden webde gezinme dahi bir süre sonra sıkar ekran klavyesinden dolayı düşünsenize msn de konuşacaksınız ekranın yarısı klavye yarısı pencere derken neyse lafın özü maus klavye vazgeçilmezimdir :D
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umutarslan.com 8 yıl
pcde sorunsuz oynuyorum.iphonede delisi olmştum :D
ama pc de maus tepkimeleri biraz yavaş.
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Nyiragongo 8 yıl
Ben de Iphone da oynadım:)
Halloween versiyonunun sesleri filan çok komedi


Bu alet biraz tekliyo gibi geldi bana ama iyi yine de güzel.Ekstra tabi oldukça.
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