Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi!

Çıktığı bütün platformlarda en çok indirilen oyun olan Angry Birds PC için de piyasaya sürüldü. Sizler için MSI'ın dokunmatik ekranlı All in One'ı Wind Top AE2020'de test ettiğimiz oyun ile ilgili detayların hepsi bu videoda!
Çok saol video için Mesut abi bide çok merak ediyorum acaba hangi telefonu kullanıyon kesin iphone'dur...
zormuş lan bölümler
Pcye gelince dokunmatik olayı bence bilgisayarda tutulmayacak kim bilgisayarında sadece angry bird tarzı oyunlar oynarki :) oyun uyumluluğu çok kötü olur o yüzden webde gezinme dahi bir süre sonra sıkar ekran klavyesinden dolayı düşünsenize msn de konuşacaksınız ekranın yarısı klavye yarısı pencere derken neyse lafın özü maus klavye vazgeçilmezimdir :D
ama pc de maus tepkimeleri biraz yavaş.
Halloween versiyonunun sesleri filan çok komedi
Bu alet biraz tekliyo gibi geldi bana ama iyi yine de güzel.Ekstra tabi oldukça.