Angry Birds PC'de! MSI Win Top AE2020'de dokunmatik oyun deneyimi!

Çıktığı bütün platformlarda en çok indirilen oyun olan Angry Birds PC için de piyasaya sürüldü. Sizler için MSI'ın dokunmatik ekranlı All in One'ı Wind Top AE2020'de test ettiğimiz oyun ile ilgili detayların hepsi bu videoda!

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