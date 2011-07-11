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Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Angry Birds temalı iPhone 4 kılıfları, Avea Mobil Ödeme hizmetiyle daha uygun fiyata satın alınabilicek

7 yıl
11,2b
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15
Cep Tel Aksesuarları
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Türkiye'nin lider GSM operatörlerinden Avea, mobil dünyanın çılgınlık seviyesine ulaşan oyunu Angry Birds'ün iPhone 4'e özel kılıflarını kullanıcılarına sunuyor. 
Avea'nın müşterilerine sağlamış olduğu Avea Mobil Ödeme hizmetini kullananlar, Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını daha uygun fiyata satın alabilecek. Bu kılıflara sahip olmak için, Avea Mobil Ödeme sistemi üzerinden sahip olmak istediğiniz kılıfı belirtip isim ve adresinizi 8044'e kısa mesaj olarak göndermeniz yeterli olacak. 
Avea ve MarkaCadde.com işbirliğiyle yapılan çalışma doğrultusunda 8044'e Cadde yazıp dilediğiniz kılıfın adını yazdığınızda (Örnek: kirmizikus, pigking, sarikus) özel iPhone 4 kılıfınız adresinize gönderilecektir.
Avea Mobil Ödeme üzerinden satın alınan kılıfların 29,9 TL'lik karşılığı da faturalı hatlardan veya faturasız hatlar üzerinden tahsil edilecek.
Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını yakından incelemek için  buraya tıklayın

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realteco 7 yıl
-ExTReMe-
Haber mi ? Reklam mı ? :)

Bu site suyla dönmüyo arkadaşım adamlar tabiki reklam alıcak.
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KODTECH 7 yıl
Haber mi ? Reklam mı ? :)
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YediyuzYetmisYedi 7 yıl
5 lira veririm
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sadtneverdie 7 yıl
Napolyon ne demiş? IPHONE!!! IPHONE!!! IPHONE!!!
Cidden sıktı artık. DH yöneticileriuamrım farkıdasınızdır. Cidden sıktı! Tamam reklam alın ama haber yerine saçmalık okutmayın. Rica ediyorum.
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volumebak123 7 yıl
Tebrikler Donanım Haber apple ile anlaştınız galiba.. hergün 1 yeni apple haberi

apple fan boylar eksileyiniz..
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T®an©e Addi©T 7 yıl

volumebak123

Tebrikler Donanım Haber apple ile anlaştınız galiba.. hergün 1 yeni apple haberi


ana tema olarak avea haberi hocam
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TuffkiLLe 7 yıl volumebak123
volumebak123

Tebrikler Donanım Haber apple ile anlaştınız galiba.. hergün 1 yeni apple haberi

apple fan boylar eksileyiniz..



okumayınız
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Ryan Oreily 7 yıl
@römercan

Zarara girmesi imkansiz.
Kar etmedigi ise neden girsin adamlar :)
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Ryan Oreily 7 yıl
Hatta buyrun link:)


buyincoins.com/...
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römercan 7 yıl
Resimdeki kiliflar Gear4 marka.Ve sitesindebu kiliflar 25 euro buyrun bu da linki:
gear4.com/...

Eğer avea orjinal gear4 marka angry birds kilifi satiyorsa en az 25 lira zararda demektir.
Bu arada o 29 liranin hepsi aveaya gitmiyor cesitli vergiler kesiliyor yine o rakamdan.Onlarida hesaplayinca avea baya bi zararda :)
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D3XTER 7 yıl
Doğru söyleyin bak, kaç para verdi Apple iki katını vericem. Bu ne peşpeşe iPhone,iPod vs.
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Captain_Ivy 7 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ryan Oreily 7 yıl
Haha buyincoins de 1.5$ olan kilifi 30liraya satmak soygundur.
Kesinlikle almayin arkadaslar
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