Angry Birds temalı iPhone 4 kılıfları, Avea Mobil Ödeme hizmetiyle daha uygun fiyata satın alınabilicek

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Türkiye'nin lider GSM operatörlerinden Avea, mobil dünyanın çılgınlık seviyesine ulaşan oyunu Angry Birds'ün iPhone 4'e özel kılıflarını kullanıcılarına sunuyor.
Avea'nın müşterilerine sağlamış olduğu Avea Mobil Ödeme hizmetini kullananlar, Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını daha uygun fiyata satın alabilecek. Bu kılıflara sahip olmak için, Avea Mobil Ödeme sistemi üzerinden sahip olmak istediğiniz kılıfı belirtip isim ve adresinizi 8044'e kısa mesaj olarak göndermeniz yeterli olacak.
Avea ve MarkaCadde.com işbirliğiyle yapılan çalışma doğrultusunda 8044'e Cadde yazıp dilediğiniz kılıfın adını yazdığınızda (Örnek: kirmizikus, pigking, sarikus) özel iPhone 4 kılıfınız adresinize gönderilecektir.
Avea Mobil Ödeme üzerinden satın alınan kılıfların 29,9 TL'lik karşılığı da faturalı hatlardan veya faturasız hatlar üzerinden tahsil edilecek.
Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını yakından incelemek için buraya tıklayın
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Bu site suyla dönmüyo arkadaşım adamlar tabiki reklam alıcak.
Cidden sıktı artık. DH yöneticileriuamrım farkıdasınızdır. Cidden sıktı! Tamam reklam alın ama haber yerine saçmalık okutmayın. Rica ediyorum.
apple fan boylar eksileyiniz..
ana tema olarak avea haberi hocam
okumayınız
Zarara girmesi imkansiz.
Kar etmedigi ise neden girsin adamlar :)
buyincoins.com/...
gear4.com/...
Eğer avea orjinal gear4 marka angry birds kilifi satiyorsa en az 25 lira zararda demektir.
Bu arada o 29 liranin hepsi aveaya gitmiyor cesitli vergiler kesiliyor yine o rakamdan.Onlarida hesaplayinca avea baya bi zararda :)
Kesinlikle almayin arkadaslar