Angry Birds temalı iPhone 4 kılıfları, Avea Mobil Ödeme hizmetiyle daha uygun fiyata satın alınabilicek

Türkiye'nin lider GSM operatörlerinden Avea, mobil dünyanın çılgınlık seviyesine ulaşan oyunu Angry Birds'ün iPhone 4'e özel kılıflarını kullanıcılarına sunuyor.

Avea'nın müşterilerine sağlamış olduğu Avea Mobil Ödeme hizmetini kullananlar, Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını daha uygun fiyata satın alabilecek. Bu kılıflara sahip olmak için, Avea Mobil Ödeme sistemi üzerinden sahip olmak istediğiniz kılıfı belirtip isim ve adresinizi 8044'e kısa mesaj olarak göndermeniz yeterli olacak.

Avea ve MarkaCadde.com işbirliğiyle yapılan çalışma doğrultusunda 8044'e Cadde yazıp dilediğiniz kılıfın adını yazdığınızda (Örnek: kirmizikus, pigking, sarikus) özel iPhone 4 kılıfınız adresinize gönderilecektir.

Avea Mobil Ödeme üzerinden satın alınan kılıfların 29,9 TL'lik karşılığı da faturalı hatlardan veya faturasız hatlar üzerinden tahsil edilecek.

Angry Birds temalı özel iPhone 4 kılıflarını yakından incelemek için buraya tıklayın