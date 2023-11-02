Tamamıyla yapay zeka kullanılarak oyun geliştirildi: "Angry Pumpkins"

Tamamen yapay zeka ile yapılan oyun
Geliştirici Javi Lopez, Angry Pumpkins’in interaktif bir versiyonunu oluşturmak için ChatGPT 4’ü kullandı. GPT-4 sayesinde ise gerekli talimatları içeren 600 satırlık eksiksiz ve çalışan bir kod elde edildi. Oyundaki nesneler, karakterler ve arka planlarını oluşturmak için Midjourney kullanılırken başlangıç ekranı tasarımı için ise DALL-E 3 kullanıldı.
Bu bir Angry Birds taklidi olsa da tümüyle yapay zeka ve tek bir kişi tarafından yapılması gelinen noktayı gösteriyor. Bunun en önemli boyutu ise aslında maliyet tarafında. Oyunlar ve oyun geliştirme işi çoğu kişi tarafından basit bir şey gibi görülüyor. Ancak tam aksine, oyun geliştirme disiplinler arası çalışmayla birlikte uzmanlaşmayı gerektiren bir durum.
Maliyet tarafına dönecek olursak, şu anda bu alandaki lider 600 milyon dolar kitlesel fonlama ile Star Citizen. Bir diğer örnek olan Cyberpunk 2077'nin konsollar genelinde geliştirilmesinin yaklaşık 500 milyon dolara mal olduğu tahmin ediliyor. 2010 yılında piyasaya sürülen orijinal Angry Birds’ün maliyeti ise 140.000 dolar. Javi Lopez'in Angry Pumpkins'i için ise ChatGPT, Midjourney, DALL-E 3, bilgisayar ve internet erişimi yeterli. Bu AI modellerine ses üreten araçlar da eklenebilir. Oyunu denemek için ise buraya tıklayabilirsiniz.
Oyun geliştirme işi değişiyor ama bu iyi bir şey mi?
Sonuç olarak her şey prompt mühendisliğiyle ilgili durumda. Yani, yapay zeka modelinden istenilen şeyin basit ancak detaylı bir şekilde aktarılması. Ve bu, sabır ve yineleme anlamına geliyor. Ancak kodlar arasında kaybolmaktan yine de daha kolay. Çok uzak olmayan geleceğe bir bakış sunan Angry Pumpkins ve Javi Lopez, aynı zamanda riskleri de gözler önüne seriyor.
Şöyle düşünün. Yapay zeka araçlarını kullanmak zor bir şey değil ve bir kişi birden fazla modeli rahatlıkla kullanabilir. Firmalar için bu, daha az insan gerektiği anlamına geliyor. Daha az insan ise daha az fikir ve yaratıcılık ile sonuçlanabilir. Yaratıcılığın merkezileştirilmesi ise kimi zaman iyi kimi zaman kötü eserler ile sonuçlanabilir. Ancak bu noktaya gelinmesi için biraz daha zaman var, zira çözülmesi gereken telif hakkı ihlali meselesi bulunuyor. Dolayısıyla bu köprünün altından daha çok su akacak.Kaynakça https://twitter.com/javilopen/status/1719363262179938401 https://www.tomshardware.com/software/video-game-created-entirely-with-chatgpt-dall-e-3-and-midjourney Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.