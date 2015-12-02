Apple A9X işlemci incelemesi: iPad Pro'nun işlemcisi testte

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
iPad Pro'da kullanılan yeni nesil A9X işlemcisi ne kadar hızlı? Apple tarafından bu seneki tüm dizüstü bilgisayarların %80'ninden hızlı olduğu iddia edilen iPad Pro'nun işlemcisi testte.
Apple yeni ve en güçlü tablet bilgisayarı olan iPad Pro'yu lanse ettiği dönemde, A9X işlemcisi sayesinde bu seneki dizüstü bilgisayarların %80'ninden daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Peki böylesi iddialı olunan bu işlemci ne kadar hızlı olabilir, detaylı inceleme, analiz ve yorumlarımız bu videoda.
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Neden 3DMARK kullanılmadı ?
Zaten eğer cpu kıyaslaması yapılacak ise çalıştırsınlar. win8 yada 10 iki işletim sistemide hem ARM hem X86 üzerinde çalışabiliyor. Bakalım cinebench'te görelim iki mimariyide.
Zaten bu kıyaslamalar saçmalık. Zamanında nVidia'da bu işe girişti hatta tegra 3 ile intel'in core 2 duo bir cpu'yu kıyaslıyordu. Ne kadar ekmek o kadar köfte.
Kısacası Reklam kokan hareketler bunlar.