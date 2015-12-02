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Apple A9X işlemci incelemesi: iPad Pro'nun işlemcisi testte

3 yıl
42,7b
1
iPad
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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iPad Pro'da kullanılan yeni nesil A9X işlemcisi ne kadar hızlı? Apple tarafından bu seneki tüm dizüstü bilgisayarların %80'ninden hızlı olduğu iddia edilen iPad Pro'nun işlemcisi testte.
Apple yeni ve en güçlü tablet bilgisayarı olan iPad Pro'yu lanse ettiği dönemde, A9X işlemcisi sayesinde bu seneki dizüstü bilgisayarların %80'ninden daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Peki böylesi iddialı olunan bu işlemci ne kadar hızlı olabilir, detaylı inceleme, analiz ve yorumlarımız bu videoda.
 

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YasinCC 3 yıl en beğenilen
x86 mimarili bir cpu'yu geekbench'te test edip kıyaslamak tuhaf değil mi?
Neden 3DMARK kullanılmadı ?
Zaten eğer cpu kıyaslaması yapılacak ise çalıştırsınlar. win8 yada 10 iki işletim sistemide hem ARM hem X86 üzerinde çalışabiliyor. Bakalım cinebench'te görelim iki mimariyide.
Zaten bu kıyaslamalar saçmalık. Zamanında nVidia'da bu işe girişti hatta tegra 3 ile intel'in core 2 duo bir cpu'yu kıyaslıyordu. Ne kadar ekmek o kadar köfte.
Kısacası Reklam kokan hareketler bunlar.
x86 mimarili bir cpu'yu geekbench'te test edip kıyaslamak tuhaf değil mi?Neden 3DMARK kullanılmadı ?Zaten eğer cpu kıyaslaması yapılacak ise çalıştır...
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1 Yanıt Yanıtla +16
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Patren 3 yıl
tüm dizüstü bilgisayarların %80 hızlı külliyen yalan inanmıyorum, o tablete gerçek win10 yüklersen zar zor çalışıtırır gerçek win10nu, ios platformu kuş gibi işletim sistemi
tüm dizüstü bilgisayarların %80 hızlı külliyen yalan inanmıyorum, o tablete gerçek win10 yüklersen zar zor çalışıtırır gerçek win10nu, ios platformu kuş gibi i...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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CoreXXX 3 yıl
güzel işlemci olmuş ama yüzde 80 laptoplardan hızlı diyipte sadece u serisi işlemcilerle karşılaştırınca açıkcası testin güvenilirliği kayboluyor
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drfree1 3 yıl
bi grafikte 3564 almış i7 a9x ise 3500 almış fakat yüzde 50 daha büyük gözüküyor i7 nasıl iştir bu anlamadım her grafik aynı şekilde saçma sapan olsunda bitsin diye yapmışsınız size yakışıyor devam edin.
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robustt 3 yıl
İnceleme işte budur. Nedir o kutu açılımları filan. Birde açtırıyorsanız bari Erdi ÖZÜAĞ'a açtırmayın sanki A9x işlemci ile "Tetris" oynamak gibi oluyor :)
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Teknopat76 3 yıl
Bence günümüzde günlük bilgisayar olarak ARM tabanlı bilgisayarlar kullanılabilir çünkü ARM işlemciler güçlendi, linux işletim sistemi gelişti,ARM işemciler daha ucuz buda bilgisayarın maliyetine yanısıyacaktır doğal olarak.Ama malesef piyasada ARM tabanlı bilgisayarlar fazla bulunmuyor.
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cem903_34 3 yıl
Yani alın a9x işlemciyi diyorlar ve dünyaya hükmedin.. Yıllarca güç kaynağı üretip yüzlerce watt ile çalışan işlemciler çöpmüş.. Tamam çok iyi başarılı iyi olabilir ama bugün 5. nesili geçtim ilk nesil i5 bile birşeyler üretirken kapışamaz. Windows yüklü değil bişey değil geekbench yapılmış vs. vs. Apple başarılı evet sama bu kadar tapınmaya gerek yok..
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Guest-BF8E9B238 3 yıl
x86 ile Arm karşılaştırılabilir gayet normal. Buradaki sıkıntı söz konusu test yazılımının x86 testlerinin biraz daha ağır olması. Yani iki tarafa standart test uygulandığı zaman hangisinin hızlı olduğu doğru şekilde meydana çıkar. Aslında özel test yazılımlarına da pek gerek yok. Temel komut seti performansı için aynı yazılım ile dosya sıkıştırması yapabilirsiniz mesela. Simd komut seti için video dönüşümü, fpu testi için de render çalıştırabilirsiniz. Önce bitiren daha hızlıdır.
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DH Misafiri 3 yıl
Benim anlamadığım madem bu kadar iyi neden yeni MacBook retineda kullanmadı
1 Yanıt Yanıtla +2
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SCWS 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Benim anlamadığım madem bu kadar iyi neden yeni MacBook retineda kullanmadı


uyumluluk, platform değiştirmek kolay bir süreç değil gelecekte kullanılacak merak etme

laptoplardan hızlı olsun yavaş olsun apple artık tablet konusunda kendini kanıtladı arm tabanlı tablet= apple tur bindirdi rakiplerine.
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YasinCC 3 yıl en beğenilen
x86 mimarili bir cpu'yu geekbench'te test edip kıyaslamak tuhaf değil mi?
Neden 3DMARK kullanılmadı ?
Zaten eğer cpu kıyaslaması yapılacak ise çalıştırsınlar. win8 yada 10 iki işletim sistemide hem ARM hem X86 üzerinde çalışabiliyor. Bakalım cinebench'te görelim iki mimariyide.
Zaten bu kıyaslamalar saçmalık. Zamanında nVidia'da bu işe girişti hatta tegra 3 ile intel'in core 2 duo bir cpu'yu kıyaslıyordu. Ne kadar ekmek o kadar köfte.
Kısacası Reklam kokan hareketler bunlar.
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aycibin 3 yıl
hız önemli değil.şarj performansı zayıf.testlerine baktım.
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EnemyDestroyeD 3 yıl
dua edin eksi butonu kalktı
Yanıtla +7
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CoreXXX 3 yıl
güzel işlemci olmuş ama yüzde 80 laptoplardan hızlı diyipte sadece u serisi işlemcilerle karşılaştırınca açıkcası testin güvenilirliği kayboluyor
Yanıtla +9
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oray 3 yıl
I7-6600 ile kiyaslanan grafikte bi yanlislik var... Geekbench 3 te a9x 3350 puan almis i7 6600 ise 3564 ama arada daglar kadar fark gorunuyor? Ya rakamlar yanlis ya da bar grafigi yanlis...

Bir de o kadar guzel video hazirlanmis incelenmis, bar grafikleri hala office 2000...
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freudunpiposu 3 yıl
Yahu kendisi dedi zaten arm islemcileriyla x86 islemcileri geekbench üzerinden karşılaştırmak doğru değil diye. Arm'de ki set komut kümesi ile x86 arasında 20 kat fark var belki. Apple'ı üste çıkaracam diye dağa taşa vurmuşsunuz.
Ipad proyu bilmem de o kadar işlem gücü var dediğiniz a9 2'den fazla işlemi aynı anda yapamıyorsunuz. Kullanıcıya direk etki ediyormuş (!)
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