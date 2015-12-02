Apple A9X işlemci incelemesi: iPad Pro'nun işlemcisi testte

iPad Pro'da kullanılan yeni nesil A9X işlemcisi ne kadar hızlı? Apple tarafından bu seneki tüm dizüstü bilgisayarların %80'ninden hızlı olduğu iddia edilen iPad Pro'nun işlemcisi testte.

Apple yeni ve en güçlü tablet bilgisayarı olan iPad Pro'yu lanse ettiği dönemde, A9X işlemcisi sayesinde bu seneki dizüstü bilgisayarların %80'ninden daha hızlı olduğunu iddia etmişti. Peki böylesi iddialı olunan bu işlemci ne kadar hızlı olabilir, detaylı inceleme, analiz ve yorumlarımız bu videoda.