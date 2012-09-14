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Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını

7 yıl
23b
1
iPhone
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Apple'ın 12 Eylül'de yapmış olduğu etkinlik çerçevesinde tanıttığı iPhone 5, iPod Touch ve iPod Nano için hazırldığımız canlı yayın programını kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tekrar bölümünü yayınlıyoruz.

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X-FI 7 yıl
1.18 GB HD versiyonu
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Berkin Kayalar 7 yıl
Kategorisi olmayan konuyu açtığım zaman konudışında konu içerisinde geçen kelimelerden dolayı yanlış yerde denip siliniyor , bunun bölümü olmasına rağmen konu dışında işi ne ? Bıktık artık ya gereksiz şeyleri görmekten. Yetkilileride denetleyen yetkililerin olması gerekiyor bence.
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H.E 7 yıl
İyi ki iphone5 çıktı sabah akşam haber yayınlarsınız artık
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DH Misafiri 7 yıl
Bence abartıyorsunuz. Ona bakarsanız ismini vermek istemediğim bir başka büyük site de android hayranı o zaman. Her gün 1 2 Android oyun incelemesi koyuyorlar siteye. Bu site gerçekten kaliteli programlar yapıyor. Eksik yok mu tabiki var. Ama düzeltilecek eksiklikler. Bakarsanız Galaxy s3 ve One X karşılaştırması kadar detaylı bir inceleme gördünüz mü diğer sitelerde. Bu kadar ön yargılı olmayın. Apple fanatiği miyim? Size öyle gelebilir ama değilim. Android fanatiği miyim? Hayır. Sadece bir kullanıcıyım. Saygılar.
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Frievent 7 yıl
Show Tv'deki doktorlar dizisine çevirdiniz burayi sabah akşam tekrar izliyoruz..
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dere.beyi 7 yıl
..Knight..
dere.beyi şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ? biri açıklasın ???
iPod Touch (5. jenerasyon) ile iPhone 4Sin işlemci ile grafik birimleri aynı görünüyor. en.wikipedia.org/...

ozaman ikinci el bi iphone 4s almak daha mantıklı hiç olmazsa + olarak telefon özelliğimizde olur :)
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esatcangurkan 7 yıl
anahaber bütenlerinin başlangıcı gibi olmuş :D
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mebrar 7 yıl
Baglanti sorunlari ve yayinin etkinlik sirasinda olmasi nedeniyle onceligi etkinlige verdigim icin izleyemedigim yayini tekrardan yayinladiginiz icin tesekkurler
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war3z 7 yıl
bu cok iyi oldu kacırmıştık
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dere.beyi 7 yıl
şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ?
biri açıklasın ???
1 Yanıt Yanıtla
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..Knight.. 7 yıl dere.beyi
dere.beyi

şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ?
biri açıklasın ???

iPod Touch (5. jenerasyon) ile iPhone 4S'in işlemci ile grafik birimleri aynı görünüyor.

en.wikipedia.org/...
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Peregrino 7 yıl
bıktım vallahi apple reklamlarından her bir özellik için 1 konu açmayın.
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