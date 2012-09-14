Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını

Apple'ın 12 Eylül'de yapmış olduğu etkinlik çerçevesinde tanıttığı iPhone 5, iPod Touch ve iPod Nano için hazırldığımız canlı yayın programını kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler için tekrar bölümünü yayınlıyoruz.

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