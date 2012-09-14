Apple Eylül Etkinliği Tekrar Yayını

..Knight.. dere.beyi şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ? biri açıklasın ??? iPod Touch (5. jenerasyon) ile iPhone 4Sin işlemci ile grafik birimleri aynı görünüyor. en.wikipedia.org/...
dere.beyi şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ? biri açıklasın ???
dere.beyi şu ipod touch ın kullandığı grafik ve işlemci birimi iphone4 ile aynımı ? biri açıklasın ???
ozaman ikinci el bi iphone 4s almak daha mantıklı hiç olmazsa + olarak telefon özelliğimizde olur :)
biri açıklasın ???
iPod Touch (5. jenerasyon) ile iPhone 4S'in işlemci ile grafik birimleri aynı görünüyor.
en.wikipedia.org/...