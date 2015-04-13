Apple, Final Cut Pro X, Motion ve Compressor uygulamaları güncelledi

Geçtiğimiz günlerde OSX 10.10.3 ve iOS 8.3 sürümlerine görücüye çıkartan ve yeni dizüstü bilgisayarları ile akıllı saat,yle gündemden düşmeyen Apple, bu arada Final Cut Pro X, Motion ve Compressor uygulamalarını da güncelledi.

Firmanın video odaklı yazılımlarından Final Cut Pro, 10.2 sürümüyle sürekle bırak mantığıyla çalışan üç boyutlu içerik oluşturma aracına kavuşuyor ve beraberinde gelen hazır şablonlar ile üretim sürecini ciddi seviyede kolaylaştırıyor. Bu şablonlar kendi arkaplan ve animasyonlarıya geliyor ve kullanıcılar istekleri doğrultusunda materyal ya da ışık değişimi

yapabiliyor. Aynı zamanda yeni video format destekleri alan uygulama, GPU hızlandırma ile RED RAW dosyalarının altından da artık çok daha rahat şekildfe kalkabiliyor.

Apple'ın Motion uygulaması ise Final Cut Pro ile benzer olarak 5.2 sürümüyle 3D odaklı geliştirmeler alıyor ve bünyesine 12 yeni efekt dahil oluyor. Compressor ise 4.2 sürümüyle iTunes odaklı video paylaşımını kolaylaştıran ve hızlandıran özellikler kazanıyor.

Apple'ın Final Cut Pro X, Motion ve Compressor güncellemelerine Mac App Store üzerinden ulaşabilirsiniz.

http://techcrunch.com/2015/04/13/apple-updates-final-cut-pro-x-motion-and-compressor-creative-apps/?ncid=rss