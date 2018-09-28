Apple Watch 4'e talep yüksek: Compal da seri üretime başlıyor

Apple sattığı akıllı saat sayısını gizli tutmayı tercih eden bir şirket. Özellikle de en çok satan akıllı saatin Apple Watch olduğu söylenirken, şirketin satış rakamlarını neden açıklamadığını tam olarak bilemiyoruz. Gelen haberler Apple Watch Series 4'ün de aynı ivmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.

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Yayınlanan raporlara göre yeni Apple Watch Series 4'e olan talep, Apple'ın bu talebi karşılamasına yardımcı olması için bir başka üretici aramak zorunda kalmasına neden olacak kadar güçlü. Daha önce Apple Watch'un ana üreticisi Quanta Computer'dı. Ancak yüksek talep nedeniyle Quanta'nın maksimum üretim kapasitesine ulaşması Cupertinolu teknoloji devini harekete geçirdi.

Compal da Apple Watch 4 üretimine başlıyor

Apple, ikinci üretici olması için Compal Electronics ile temas kurdu. Endüstri kaynaklarına göre Compal, 2018'in Kasım ayında seri üretime başlayacak. Apple daha önce hem Quanta hem de Compal ile çalışmıştı bu yüzden tekrar bu iki şirketle yola devam etmesi sürpriz olmadı. EKG özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple Watch Series 4, 21 Eylül itibariyle piyasaya sürülmüştü.

https://www.iclarified.com/67651/compal-to-begin-mass-production-of-apple-watch-series-4-in-november-report