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Apple Watch 4'e talep yüksek: Compal da seri üretime başlıyor

Apple Watch Series 4'ün yoğun ilgi görmesi Apple'ı harekete geçirdi. Cupertinolu şirket talebi karşılamak için ana üretici Quanta Computer haricinde ikinci bir üreticiyi devreye sokuyor.
7 ay
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Cep Tel Aksesuarları
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple sattığı akıllı saat sayısını gizli tutmayı tercih eden bir şirket. Özellikle de en çok satan akıllı saatin Apple Watch olduğu söylenirken, şirketin satış rakamlarını neden açıklamadığını tam olarak bilemiyoruz. Gelen haberler Apple Watch Series 4'ün de aynı ivmeyi sürdürdüğünü gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "Zeiss ilk tam kare dijital fotoğraf makinesini duyurdu: ZX1"
Yayınlanan raporlara göre yeni Apple Watch Series 4'e olan talep, Apple'ın bu talebi karşılamasına yardımcı olması için bir başka üretici aramak zorunda kalmasına neden olacak kadar güçlü. Daha önce Apple Watch'un ana üreticisi Quanta Computer'dı. Ancak yüksek talep nedeniyle Quanta'nın maksimum üretim kapasitesine ulaşması Cupertinolu teknoloji devini harekete geçirdi.

Compal da Apple Watch 4 üretimine başlıyor

Apple, ikinci üretici olması için Compal Electronics ile temas kurdu. Endüstri kaynaklarına göre Compal, 2018'in Kasım ayında seri üretime başlayacak. Apple daha önce hem Quanta hem de Compal ile çalışmıştı bu yüzden tekrar bu iki şirketle yola devam etmesi sürpriz olmadı. EKG özelliği ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Apple Watch Series 4, 21 Eylül itibariyle piyasaya sürülmüştü.

https://www.iclarified.com/67651/compal-to-begin-mass-production-of-apple-watch-series-4-in-november-report Yorum Yaz
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Guest-1F9BF2C01 7 ay en beğenilen
Boşuna demiyoruz. Sektörün lideri belli
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abboww 7 ay
2017 nisanda aldığım watch2 42mm saatim pili az götürüyor diye çekmecemde çürüyor yakında sonsuz deşarj moduna girecek 7sene önce aldığım geçenlerde kutusunu açıp şarj edemediğim ipod gibi
her şeyde yenilik diyorlar da pillerde inovasyon bekliyoruz artık zamanı geldi geçiyor öncekinden daha tasarruflu pil tüketen a12 işlemciler daha az pil harcayan çipler blah blah kurtarmıyor artıkın
2017 nisanda aldığım watch2 42mm saatim pili az götürüyor diye çekmecemde çürüyor yakında sonsuz deşarj moduna girecek 7sene önce aldığım geçenlerde kutusunu...
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fhrstw 7 ay
Şarjı bir ay gitmedikten sonra kimse gidip 500 dolar bayılmaz yani amacı saat kullanmak olanları kast ediyorum.
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serdarski 7 ay fhrstw
Apple Watch işime yarıyor ama son zamanlarda bluetooth özellikli Casio Edifice'lere bakıyorum
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kayamtky 7 ay
Sorun hep aynı, Pil meselesi.
Güneş enerjisi verimliliği çözülürse, çare solar panel de.
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kymelria 7 ay
Obez amerikada talep görmedi normal
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ouzqan 7 ay
Reklamı iyi döndü. Bunun ekmeğini yiyecek tabi.
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abboww 7 ay
2017 nisanda aldığım watch2 42mm saatim pili az götürüyor diye çekmecemde çürüyor yakında sonsuz deşarj moduna girecek 7sene önce aldığım geçenlerde kutusunu açıp şarj edemediğim ipod gibi
her şeyde yenilik diyorlar da pillerde inovasyon bekliyoruz artık zamanı geldi geçiyor öncekinden daha tasarruflu pil tüketen a12 işlemciler daha az pil harcayan çipler blah blah kurtarmıyor artıkın
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WB 7 ay
Biraz daha kullanisli hale getirilirlerse is yapar akilli saatler..
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Guest-1F9BF2C01 7 ay en beğenilen
Boşuna demiyoruz. Sektörün lideri belli
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maximus8282 7 ay
Şarj problemini aşsalar iyi aletler de.
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