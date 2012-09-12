Apple, beşinci nesil iPod touch ile karşımızda

Apple, San Francisco'da yer alan Yerba Buena Sanat Merkezi'nde düzenlediği organizasyonda beşinci nesil iPod touch'ı sergiledi. Beşinci nesil iPod touch'ın, bir önceki nesil modellere kıyasla hem daha ince hem daha hafif olduğu vurgulanıyor.



124.3 mm uzunluğunda, 58.6 mm genişliğinde, 6.1 mm kalınlığında ve 88 gram ağırlığında tasarlanan beşinci nesil iPod touch'ın kasasında anotlanmış alüminyum materyal kullanılmış. Bu bilgilere ilaveten yeni iPod touch'ın artık beş farklı renk alternatifi var. Böylece daha geniş bir tüketici kitlesinin ilgisinin çekilmesi amaçlanmış.



ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan, çift çekirdekli Apple A5 platformundan güç alan iPod touch, iPhone 5 ile aynı ekranı paylaşıyor. IPS panelli dokunmatik kapasitif ekran, 4.0-inç boyutunda ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde. Ekran, 800:1 kontrast oranı, 500 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 326 ppi değeri sunuyor. Ekranın üzerinde bulunan ''Oleophobic'' kaplama ile parmak izleri minimuma indirgeniyor.



Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz - 5 GHz) ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran iPod touch'ın hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera konumlandırıldığını görmekteyiz. Ön taraftaki kamera 720p çözünürlüğündeyken, arka taraftaki kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş, beş katmanlı objektif, f/2.4 diyafram açıklığı, pararoma çekim modu, yüz algılama sistemi, hibrit IR filtresi ve HDR çekim modu eşlik ediyor. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilen ana kamerada, video stabilizasyon teknolojisi es geçilmemiş.



8 pinli konnektör girişine ve Siri desteğine sahip iPod Touch'ın bataryası 40 saate varan müzik dinleme ve 8 saate varan video izleme yeterliliği sunuyor. 2 saatlik zaman zarfında bataryanın %80'inin şarj olduğu; bataryanın tamamen şarj olmasının ise maksimum 4 saat sürdüğü bildiriliyor.



iPod touch'ın 16 GB'lık versiyonu 299$, 32 GB'lık versiyonu ise 399$ olarak fiyatlandırılmış. Modellerin kasım ayından itibaren boy göstermeleri bekleniyor.



http://www.apple.com/ipod-touch/features/