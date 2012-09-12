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Apple, beşinci nesil iPod touch ile karşımızda

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
11,1b
1
189
Medya Oynatıcılar
knight
Haber Editörü
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Apple, San Francisco'da yer alan Yerba Buena Sanat Merkezi'nde düzenlediği organizasyonda beşinci nesil iPod touch'ı sergiledi. Beşinci nesil iPod touch'ın, bir önceki nesil modellere kıyasla hem daha ince hem daha hafif olduğu vurgulanıyor.
124.3 mm uzunluğunda, 58.6 mm genişliğinde, 6.1 mm kalınlığında ve 88 gram ağırlığında tasarlanan beşinci nesil iPod touch'ın kasasında anotlanmış alüminyum materyal kullanılmış. Bu bilgilere ilaveten yeni iPod touch'ın artık beş farklı renk alternatifi var. Böylece daha geniş bir tüketici kitlesinin ilgisinin çekilmesi amaçlanmış.
ARM'ın Cortex-A9 tasarımını temel alan, çift çekirdekli Apple A5 platformundan güç alan iPod touch, iPhone 5 ile aynı ekranı paylaşıyor. IPS panelli dokunmatik kapasitif ekran, 4.0-inç boyutunda ve 1136 x 640 piksel çözünürlüğünde. Ekran, 800:1 kontrast oranı, 500 cd/m2 parlaklık seviyesi ve 326 ppi değeri sunuyor. Ekranın üzerinde bulunan ''Oleophobic'' kaplama ile parmak izleri minimuma indirgeniyor.
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n (2.4 GHz - 5 GHz) ve Bluetooth 4.0 gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini bünyesinde barındıran iPod touch'ın hem ön yüzünde hem arka yüzünde kamera konumlandırıldığını görmekteyiz. Ön taraftaki kamera 720p çözünürlüğündeyken, arka taraftaki kamera 5 megapiksel çözünürlüğünde. Ana kameraya otomatik odaklama, loş mekanlarda çekim için LED flaş, beş katmanlı objektif, f/2.4 diyafram açıklığı, pararoma çekim modu, yüz algılama sistemi, hibrit IR filtresi ve HDR çekim modu eşlik ediyor. 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde saniyede 30 kare video kaydı yapabilen ana kamerada, video stabilizasyon teknolojisi es geçilmemiş.
8 pinli konnektör girişine ve Siri desteğine sahip iPod Touch'ın bataryası 40 saate varan müzik dinleme ve 8 saate varan video izleme yeterliliği sunuyor. 2 saatlik zaman zarfında bataryanın %80'inin şarj olduğu; bataryanın tamamen şarj olmasının ise maksimum 4 saat sürdüğü bildiriliyor.
iPod touch'ın 16 GB'lık versiyonu 299$, 32 GB'lık versiyonu ise 399$ olarak fiyatlandırılmış. Modellerin kasım ayından itibaren boy göstermeleri bekleniyor.

http://www.apple.com/ipod-touch/features/ Yorum Yaz
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V4LKyR 7 yıl en beğenilen
İşte bu cihaz alınır beyler.
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AzRocK 7 yıl sarjaleti
paradoksumsu
iPhone yerine bu + android telefon her türlü tercihimdir.

F/P bakımından her turlu. iPhone, Türkiye'de satıldığı fiyati haketmiyor.

Aslında cogu şey Türkiye'de satıldığı fiyatı haketmiyor.
paradoksumsuiPhone yerine bu + android telefon her türlü tercihimdir.F/P bakımından her turlu. iPhone, Türkiye'de satıldığı f...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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DeadNight 7 yıl
Yahu milyon tane gereksiz özelliğin teknik detayını vermişsiniz, birde çıkıp ses çıkış gücü, dahili dijital amfi varmı yokmu gibi şeylere cevap verin. Kısacası SES kalitesi ile ilgili bir tanecik teknik data verin.
Neymiş efendim, ön arka kameraymış, ekranı milyon çözünürlüklüymüş müş müş.
Hazır güzel bir mp3 player almaya kararlıyken, bunuda değerlendirebileyim. yoksa hiç kuşku duymadan gidip sony A serisi birşeymi alsam ne yapsam.
Yada nitelik odaklı, göz boyamadan uzak, ufak tefek yabancı haber sitelerinimi takip etmek gerekiyor.
Yahu milyon tane gereksiz özelliğin teknik detayını vermişsiniz, birde çıkıp ses çıkış gücü, dahili dijital amfi varmı yokmu gibi şeylere cevap verin. Kısacası ...
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22 Yanıt Yanıtla +7
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4 Avatar Avatar Avatar
mc_technosoft 7 yıl
KULLANDIĞI SES ÇİPİ VE ANFİ olup olmadığı merak ediyoruz... ayrıca TİKİBOYLARIN hava yapmak için kullancağı alet olacağı gibime geliyor
SONY
İRİVER
Cowon
Meizu Bunların eline su dökeceğini düşünmüyorum!
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hasan7600 7 yıl
Adam mesajıma cevap vermiş.. 32 fb olduğunu söylüyor hemen mavi 32 gb yolla dedim kapıda ödemeli... 299 yaa AppStore ile aynı.... Fiyat...
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BurakTirpanli 7 yıl hasan7600
hasan7600

Adam mesajıma cevap vermiş.. 32 fb olduğunu söylüyor hemen mavi 32 gb yolla dedim kapıda ödemeli... 299 yaa AppStore ile aynı.... Fiyat...

Daha satışa çıkmadı ama.
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hasan7600 7 yıl
Arkadaşlar bugün bir tane daha buldum satan adam ilanında 299 dolar 8gb sınırlı falan yazmış... 8lik üretimi varmı yaw kAfam karıştı...
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MR.Fernandes 7 yıl hasan7600
hasan7600

Arkadaşlar bugün bir tane daha buldum satan adam ilanında 299 dolar 8gb sınırlı falan yazmış... 8lik üretimi varmı yaw kAfam karıştı...

hocam o ilan fake
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nurettinaz 7 yıl
Apple ın bu sene tanıttığı en iyi ürün.
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Amedra 7 yıl nurettinaz
nurettinaz
Apple ın bu sene tanıttığı en iyi ürün.


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theraptorx 7 yıl
Yeni nesilden tek merak ettigim, yeni kulaklıkları. Çok iyi olduğu iddia ediliyor. Yoksa, almaya niyetim yok.
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Ledian 7 yıl
Ipodun fiyati 1000 livrayi bulacak gibi bakiniz 4. Jenerasyon ipod touch yeni yeni 500 liraya dustu, ilk ciktiginda 750 liraya kadar firladi bu velet 199*1.75:Yaklasik 350 tl,750/350den 2 katindan bile daha pahaliya gelmis turkiyeye, en iyi sartlarda 1000 liraya gelir ayni oranlar ile
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hasan7600 7 yıl
Arkadaşlar ben buldum bile... Sahibinden de bir adam shuffle7 satıyordu ... Dedim ipod touch5 bulabilirmisin? Dedi renk kapasite belirle... 23 ünde gönderem biryerde okuduğumA göre iphone bu ayın 21 inde satışa çıkacak... Sanırım beraberinde ipod touch 5 - shuffle 7 - iTunes 11 de satılacak (11 iTunes satılmıyor..) adamda bana 23 ünde gönderecek... İnceleyipte bir konu açarım artık
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navigator_ 7 yıl
Almanyada ne zaman satısa çıkar arkadaslar? ve bu cihazın telef. görüşmesi harici iphone 5 den farkı ne? kusura bakmayın biraz yabancıyım bu cihazlara.
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RaulMeireles 7 yıl hasan7600
hasan7600
Arkadaşlar ben buldum bile... Sahibinden de bir adam shuffle7 satıyordu ... Dedim ipod touch5 bulabilirmisin? Dedi renk kapasite belirle... 23 ünde gönderem biryerde okuduğumA göre iphone bu ayın 21 inde satışa çıkacak... Sanırım beraberinde ipod touch 5 - shuffle 7 - iTunes 11 de satılacak (11 iTunes satılmıyor..) adamda bana 23 ünde gönderecek... İnceleyipte bir konu açarım artık

Link atsana kardeş
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ahmetsalih37 7 yıl
Knight kardes yanlis yazmisin 16 gb eski modelde var yeni modelde 32gb 299 64gb 399 dolar


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MR.Fernandes 7 yıl
kulakligi bende merak ediyorum
ciksada alsak aga yaa parasida hazir.
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hayalpriestt 7 yıl
para biriktirmeye başlıyorum kesinlikle alacağım bir ürün iphone 5'ten daha fazla satar bu forumda cihaz
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mesona 7 yıl
Cihaz güzel olmasına güzel de iki yıl önce kendisiyle aynı gün tanıtılan iPhone 4 ün kullandığı islemciyle çıkan itouch şimdi 1.5 sene önce iPad 2 de kullanılan işlemciyle karşımıza çıkıyor. En azından a5x işlemci kullanılmalıydı.
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