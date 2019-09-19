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    Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar

    6 gün
    2,6b
    2
    Taşınabilir Bilgisayarlar
    Kısa Bağlantı Iframe Kodu
    Erdi Özüağ
    İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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    Huawei'den sonra Honor da dizüstü bilgisayar dünyasında ses getirmek istiyor. Şirketin MagicBook Pro adını verdiği yeni model, Apple'dan beklenen yeni ekran boyutunu kullanmasıyla dikkat çekiyor.
    Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modellerinde 16.1-inç ekran boyutuna geçeceği epeydir gündem konusu. Henüz o tarafta resmi bir duyuru olmadı ama öncesinde Honor, MagicBook Pro serisinin yeni modeli olan dizüstü bilgisayarında 16.1-inç ekran formatına geçerek, aile şirketi Huawei ile birlikte her koldan Apple'ı hedef almaya devam etti. İşte o bilgisayar ve detayları videomuzda. 


    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 gün
    bu çakma markalardan MecOs da bekliyoruz : )
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    smart1978 3 gün
    Ozet: Ekrani LE$ ... sRGG %100 olmasi artik anlamsiz. Insanlar hic olmazsa 8 bit panel dahi olsa Adobe RGB ye bakiyor hatta gercek profesyonellik DCI-P3 renk paletine bakiyor su aralar ...
    Ekran parlakligi cok dusuk ortama ragmen! Ekrani SOLUK cansiz! ... Hic olmamis! ...
    Apple hic olmazsa 10 bit panel yansimali cam kullansa da kontrasti renk gamutu Honor u misli ile ekarte ediyor TOKATLIYOR gomuyor ! ...
    Kamera gizleme odakli islerde surgulu sistem yillardir var hem de Honor daki gibi klavyeden sacma sapan bir durus/bakis acisiyla burun deliklerinizi GIDINIZI vs gostermek istemiyorsaniz bu klavyesine tuslara gizlenmis kamerasi hic kullanilmayacaktir :) ... Ekrana gozunuz hizzasinda olmali ki o da klasik monitorun ust orta cercevesidir ve guvenlik icin surukle cek kapat ac sistemi de var zaten mis gibi rakiplerinde ..
    DELL ve MSI Lenovo Acer in ozel serileri var onlari tavsiye ederim... Huawei in Honor alt markasi bu isi becerememis...
    Ekrani da madem birazcik buyutulmus neden 4K degil hatta 4:3 filan 5K olsaydi .
    Icerik ureticileri daha cok 4:3 e bakar ... FULL HD 16:9 ile basit seviyede anca sadece video odakli ele alinabilir keza renk gamutu da sRGB olmasi ile bastan kaybediyor gerci ...
    Notebook larda Type-C ile sarj oluyorsa yuksek ihtimalle Thunderbolt 3.0 vardir! ERdi bu kadar onemli bir detayi atlamasi enteresan. Thunderbolt ile harici ekran karti baglanmasindan tutun da 4K 60 Hz harici monitorlere TV lere baglanabilirligi saglamaktadir ( Ethernet vs de elbette cabasi ... )
    KISACASI bu cihaz kattiyen alinmaz :) ...
    Saglamlik vs isteniyorsa Lenovo X1 Extereme Gen2 2019 modeli 4K ekranli HDR destekli yani Dolby Vision ( 8+2 FRC) 10 bit panel milyar renk destegi ile geliyor ... Ekran parlakligi da yuksek... Hatta OLED versiyonu da var $K da ... Eskimis ilk modeli Turkiye'de kakalamaya calisiyorlar su aralar aman dikkat! ...
    lenovo.com/...
    Islemcileri 8. nesil eskimis ! ... Artik 9. nesil WIFI6 ( AX ) li daha da gelismis islemciler tercih edilmesi gerekirdi ...
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    CoreXXX 5 gün
    16.1 ekran boyutunun patentini apple aldı. sen kim oluyorsun ey huweai. o rakamları kullanamazsın:)
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    insanikamil 5 gün
    çok macbook çakması olmuş
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    Askaparta 5 gün
    Elma hep sonra.
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    tesbihcekenhoroz 5 gün
    Ekran leş hoparlör boşlukları leş kameranın f tuşlarınin altında olması zaten matebooktan beri süre gelen bişey. Uygun fiyat yapmazlarsa zor satılır .
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    alaz1903 5 gün
    Apple 16 inch getirip yenilik mi yapacakmış? 2009 yılında aldığım ve hala kullanılan Dell Studio XPS 16 uzaydan mı geldi acaba o dönemlerde?
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    Muhendisyen 6 gün
    1:35'te arkadan Recep Baltaş geçiyor. :)
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    haberelectro 6 gün
    Geber apple
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    koyunsayar 6 gün
    Hanır mi kaldı hacı abi??
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