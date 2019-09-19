Apple'dan önce Honor yaptı | 16.1-inç MagicBook Pro dizüstü bilgisayar

Huawei'den sonra Honor da dizüstü bilgisayar dünyasında ses getirmek istiyor. Şirketin MagicBook Pro adını verdiği yeni model, Apple'dan beklenen yeni ekran boyutunu kullanmasıyla dikkat çekiyor.

Apple'ın yeni nesil MacBook Pro modellerinde 16.1-inç ekran boyutuna geçeceği epeydir gündem konusu. Henüz o tarafta resmi bir duyuru olmadı ama öncesinde Honor, MagicBook Pro serisinin yeni modeli olan dizüstü bilgisayarında 16.1-inç ekran formatına geçerek, aile şirketi Huawei ile birlikte her koldan Apple'ı hedef almaya devam etti. İşte o bilgisayar ve detayları videomuzda.