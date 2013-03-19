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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 6.1.3'ü yayınladı

6 yıl
1,3b
1
50
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS 6.1.3'ü yayınladı

Bir süre önce iOS 6.1'deki sorunların giderilmesi için 4S'e yönelik olarak iOS 6.1.1 ve sonrasında tüm cihazlar için iOS 6.1.2 güncellemesini yayınlayan Apple, birkaç saat önce sistemin 3.güncellemesi iOS 6.1.3'ü yayınladı.

iTunes ya da cihazlar üzerinden yüklenebilecek iOS 6.1.3, kilit ekranındaki parolanın atlanıp telefon uygulamasına erişmesini sağlayan açığı giderirken; Japonya için Haritalar uygulamasındaki bir çok hata düzeltmelerini içeriyor.

iOS 6.1.3

Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:
• Birinin parolayı atlayıp Telefon uygulamasına erişmesini sağlayabilen bir hatayı düzeltir
• Japonya için Harita’da iyileştirmeler

Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:


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seconder77 6 yıl en beğenilen
mesut abi şarjın bitiyo
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DH Misafiri 6 yıl
ben telefonuma 6.1.3 yukleedım i phone 4s yukledıktn 12 saatt sora falan telefonun tus kılıdı yaparken kılıtleme acılmada cıkan ses cıkmıyor bıde ses ayarlarına gırdıgımde telefon sesını caldıgımda calıyor ama mesaj sesını caldıgımda sadece tıtrıyor bu neden acaba bılgılendirırsenız sevınırım tşkler.....
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Nightmare70 6 yıl
Sana satın aldığım programları gösteririm utanırsın.. Android kullanırken bile sayısız program aldım kaçak yüklemesi çok basitken.. Tekrar söylüyorum 100 TL'yi hiçbir programa vermem ama navigasyon çok gerekli olduğu için kurdum.ios map,de turn by turn navigasyon adam gibi çalışsa bunuda yüklemezdim.Neyse git sen 100 TL ye satın al veya körü körüne denemeden satın al banada karışma
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Guest-0DECB8E5A 6 yıl
harbiden beyler 2-3 TL veremiyorsaniz telefonu satin , yada o telefonu nasil satin aldiniz?? bende arada satin alirim en fazla 3-5 TL abartmaya gerek yok bi uygulama icin veya indirme girmesini beklermi pahaliysa..
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redkitt 6 yıl
bu pil olayını nasıl bu kadar abartabılıyosunuz arkadaslar, sen bıldırımlerı kapatırsan akıllı telefonun ne anlamı kaldı yanı , ısıgını kısarsan yok wıfıyı kapatırsan ... benım herseyım acık hıc bırseyden kısmadıgım halde rahat bır gun gıdıyor. yarın gun gıtmesı demek bataryada problem var demek bana gore...
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Silent Guardian 6 yıl
Nightmare70
Beyler bu jailbreak olayı tamamen engellenirse iphoneumu satarım.Bir navigasyon programına 100 lira verecek halimiz yok.O paraya komple cihaz satılıyor.Bize yavaş yavaş htc one yolu gözüküyor gibi

Madem kullanıyorsun,birde korsanı savunma.Beyefendi 100 lira veremezmiş Navigasyona;Kullanmayacaksın kardeşim o zaman.O uygulamayı yazmak için kaç kişi çalışıyor biliyor musun sen?Aldığın uygulamanın içerisinde Türkiye'nin ve diğer ülkelerin karış karış haritası var.O uygulamayıda yapan yemek yiyecek.Tek zeki siz değilsiniz.Tamam hadi yapıyorsun savunma bari.Yaptığının normal hırsızlıktan bir farkı yok.O kadar benimsemişsiniz ki korsan kullanmayı hakkınız olarak görüyorsunuz.Yazıklar olsun.
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Nightmare70 6 yıl Silent Guardian
Silent Guardian
Nightmare70
Beyler bu jailbreak olayı tamamen engellenirse iphoneumu satarım.Bir navigasyon programına 100 lira verecek halimiz yok.O paraya komple cihaz satılıyor.Bize yavaş yavaş htc one yolu gözüküyor gibi

Madem kullanıyorsun,birde korsanı savunma.Beyefendi 100 lira veremezmiş Navigasyona;Kullanmayacaksın kardeşim o zaman.O uygulamayı yazmak için kaç kişi çalışıyor biliyor musun sen?Aldığın uygulamanın içerisinde Türkiye'nin ve diğer ülkelerin karış karış haritası var.O uygulamayıda yapan yemek yiyecek.Tek zeki siz değilsiniz.Tamam hadi yapıyorsun savunma bari.Yaptığının normal hırsızlıktan bir farkı yok.O kadar benimsemişsiniz ki korsan kullanmayı hakkınız olarak görüyorsunuz.Yazıklar olsun.

Bak ön yargılı kardeşim benim kullandığım oyunlar vs hepsini satın aldım buna windows'um da dahil . Jailbreak ayrıca şu işe yarıyor programı deniyorum güzelse lisanslı alıyorum ama senin gibi ön yargılı insanlar anlamadan yorum yapıyor.Son olarak kocaman 4.3 inç ekranlı işlemcili ramli cihazlar 100 TL yani bir programın 100 TL olması çok saçma resmen kazığı yağlamadan sokuyorlar.. Neyse siz çok zengin olabilrsiniz gözü kapalı alıp kötüyse silerim diyebilirsin ama ben denemeden alamıyorum
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SaatliBomba 6 yıl
yenilik getirmiyor 18 mb den ne bekliycez ki başka yama olarak
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atalay83 6 yıl
İphone 5 kullanıyorum 6.1.2 oyun oynarsam 1 oynamazsam 2 gün gidiyor. Exchange Server mail kullanıyorum ,ihtiyaç oldukça wifi açıyorum. Çoğu bildirim kapalı ve harita ve kamera hariç gps izin vermiyorum
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Lord Melkor 6 yıl atalay83
atalay83
İphone 5 kullanıyorum 6.1.2 oyun oynarsam 1 oynamazsam 2 gün gidiyor. Exchange Server mail kullanıyorum ,ihtiyaç oldukça wifi açıyorum. Çoğu bildirim kapalı ve harita ve kamera hariç gps izin vermiyorum

Yav işte kullanmayı bilmiyolar sanki başka telefon alsalar onları götürcekmiş gibi
Bende rahat 1 gün çıkarıyorum
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Nightmare70 6 yıl
Beyler bu jailbreak olayı tamamen engellenirse iphone'umu satarım.Bir navigasyon programına 100 lira verecek halimiz yok.O paraya komple cihaz satılıyor.Bize yavaş yavaş htc one yolu gözüküyor gibi
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-)KraL(- 6 yıl
sıradaki güncelleme ne zaman gelecek bakalım
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atalay83 6 yıl Nightmare70
Nightmare70
Beyler bu jailbreak olayı tamamen engellenirse iphone'umu satarım.Bir navigasyon programına 100 lira verecek halimiz yok.O paraya komple cihaz satılıyor.Bize yavaş yavaş htc one yolu gözüküyor gibi

Hocam sende tomtom alma, sygic 48 TL çok mu?
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Zig Zag 6 yıl Nightmare70
Nightmare70

Beyler bu jailbreak olayı tamamen engellenirse iphone'umu satarım.Bir navigasyon programına 100 lira verecek halimiz yok.O paraya komple cihaz satılıyor.Bize yavaş yavaş htc one yolu gözüküyor gibi

Sen de 25pp'den indir. İsterse 2 yıl JB çıkmasın, iOS 7 gelsin yine de çalışıyor
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mert1907 6 yıl
Apple güncelleme çıkararak cihazları rezalet edip yeni iPhone felan mı aldırmaya çalışıyor :D Güncelleyen pişman oluyor nedense.
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Steteskopkop 6 yıl
Apple 1 numara ama son zamanlardaki güncellemelere bakılırsa ayıp yani. Samsung yüz tanıma, ekranı ikiye bölme vs. Güncelleştirmeler yapıyor iphone güncelleştirmeleri hep bi sorun için. Yenilik yok
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K.can.tas 6 yıl
Bende güncelleme yok gözüküyor
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.RealWesT. 6 yıl
arkadaşlar güncelleyen var mı ?
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war3z 6 yıl
Hemen güncellemem lazım Japonya için Harita’da iyileştirmeler varmış
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