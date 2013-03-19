Apple, iOS 6.1.3'ü yayınladı

Bir süre önce iOS 6.1'deki sorunların giderilmesi için 4S'e yönelik olarak iOS 6.1.1 ve sonrasında tüm cihazlar için iOS 6.1.2 güncellemesini yayınlayan Apple, birkaç saat önce sistemin 3.güncellemesi iOS 6.1.3'ü yayınladı.
iTunes ya da cihazlar üzerinden yüklenebilecek iOS 6.1.3, kilit ekranındaki parolanın atlanıp telefon uygulamasına erişmesini sağlayan açığı giderirken; Japonya için Haritalar uygulamasındaki bir çok hata düzeltmelerini içeriyor.
iOS 6.1.3
Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:
• Birinin parolayı atlayıp Telefon uygulamasına erişmesini sağlayabilen bir hatayı düzeltir
• Japonya için Harita’da iyileştirmeler
Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Madem kullanıyorsun,birde korsanı savunma.Beyefendi 100 lira veremezmiş Navigasyona;Kullanmayacaksın kardeşim o zaman.O uygulamayı yazmak için kaç kişi çalışıyor biliyor musun sen?Aldığın uygulamanın içerisinde Türkiye'nin ve diğer ülkelerin karış karış haritası var.O uygulamayıda yapan yemek yiyecek.Tek zeki siz değilsiniz.Tamam hadi yapıyorsun savunma bari.Yaptığının normal hırsızlıktan bir farkı yok.O kadar benimsemişsiniz ki korsan kullanmayı hakkınız olarak görüyorsunuz.Yazıklar olsun.
Bak ön yargılı kardeşim benim kullandığım oyunlar vs hepsini satın aldım buna windows'um da dahil . Jailbreak ayrıca şu işe yarıyor programı deniyorum güzelse lisanslı alıyorum ama senin gibi ön yargılı insanlar anlamadan yorum yapıyor.Son olarak kocaman 4.3 inç ekranlı işlemcili ramli cihazlar 100 TL yani bir programın 100 TL olması çok saçma resmen kazığı yağlamadan sokuyorlar.. Neyse siz çok zengin olabilrsiniz gözü kapalı alıp kötüyse silerim diyebilirsin ama ben denemeden alamıyorum
Yav işte kullanmayı bilmiyolar sanki başka telefon alsalar onları götürcekmiş gibi
Bende rahat 1 gün çıkarıyorum
Hocam sende tomtom alma, sygic 48 TL çok mu?
Sen de 25pp'den indir. İsterse 2 yıl JB çıkmasın, iOS 7 gelsin yine de çalışıyor
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
1331 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
iOS / OS X / tvOS / watchOS, Apple ve