Apple, iOS 6.1.3'ü yayınladı

Bir süre önce iOS 6.1'deki sorunların giderilmesi için 4S'e yönelik olarak iOS 6.1.1 ve sonrasında tüm cihazlar için iOS 6.1.2 güncellemesini yayınlayan Apple, birkaç saat önce sistemin 3.güncellemesi iOS 6.1.3'ü yayınladı.

iTunes ya da cihazlar üzerinden yüklenebilecek iOS 6.1.3, kilit ekranındaki parolanın atlanıp telefon uygulamasına erişmesini sağlayan açığı giderirken; Japonya için Haritalar uygulamasındaki bir çok hata düzeltmelerini içeriyor.

iOS 6.1.3 Bu güncelleme aşağıdakiler de dahil olmak üzere iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içerir:

• Birinin parolayı atlayıp Telefon uygulamasına erişmesini sağlayabilen bir hatayı düzeltir

• Japonya için Harita’da iyileştirmeler Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:

