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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple: iOS 6'da FaceTime sorununu gidermek için...

5 yıl
1,6b
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23
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple: iOS 6'da FaceTime sorununu gidermek için...

Apple, geçtiğimiz hafta içerisinde iOS 6 kullanıcılarının FaceTime görüşmesi yapamamasına neden olan sorunla ilgili resmi açıklama yaptı.

Resmi destek sayfasında yayınlanan yeni makaleye göre 16 Nisan’dan itibaren iOS 6 kullanıcılarının FaceTime görüşmesi yapamamasının altında geçerlilik süresi dolmuş cihaz sertifikası yatıyor. Kullanıcıların bu sorunun üstesinden gelmek için ise izleyebilecekleri tek bir yol bulunuyor: cihazlarını son sürüme güncellemek.

Eğer ki kullanılan cihaz iOS 7’yi destekliyorsa, yapılması gereken cihazı iOS 7.0.4 ya da üzeri sürüme güncellenmesi. 4.nesil iPod Touch gibi eğer cihaz iOS 7 desteklemiyorsa, bu durumda son sürüm iOS 6 olan iOS 6.1.6’ya güncellenmesi gerekiyor.

Apple, ayrıca, OS X ya da Mac için FaceTime’ın aşağıdaki sürümlerinin kullanılması halinde sertifika probleminden etkilenilmeyeceğini açıkladı:

  • OS X Mavericks v10.9.2 ya da üzeri
  • Son güvenlik güncellemesi yapılmış OS X Mountain Lion v10.8
  • Son güvenlik güncellemesi yapılmış OS X Lion v10.7
  • Mac OS X v10.6’da FaceTime for Mac 1.0.5 ya da sonrası

Apple’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.


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kain061 5 yıl en beğenilen
seve seve guncelleyin diyor yani
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engin9103 5 yıl
6 yıldır apple kullanıcısıyım, apple'ın hiçbir hamlesi bu denli itici gelmemişti.

Böyle dayatmalardan nefret ediyorum, sana ne arkadaşım. Millet hangi sürümde kalmak istiyorsa kalır. Resmen koskoca şirketin ergen atarı.
6 yıldır apple kullanıcısıyım, apple'ın hiçbir hamlesi bu denli itici gelmemişti.Böyle dayatmalardan nefret ediyorum, sana ne arkadaşım. Millet hangi...
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VirgilSollozzo 5 yıl
sonsuza kadar ios 6 mi kullanacaksiniz ?
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LegendM 5 yıl
Apple kullanıcılarına geçmiş olsun,apple ın yaptığı çok büyük ayıp
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OsbourneReynolds 5 yıl
Eğer yurtdışında da iOS 6 taraftarlarının sayısı fazlaysa Apple'ın güzel bir tepkiyle karşılaşacağını düşünüyorum ve eğer söylediği gibi gerçekten müşterisinin görüşüne gerçekten önem veriyorsa Apple, bu sorunu iOS 6 kullanıcıları için çözmesi gerekir. Kim bilir, belki de "iOS 6.1.7 for iPhone 4/4S/5" gibi bir güncelleme yayınlanır. Söylerken kendim bile inanmasam da söylemesi bile heyecanlı aslında...
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selenga_68 5 yıl VirgilSollozzo
VirgilSollozzo

sonsuza kadar ios 6 mi kullanacaksiniz ?

evet kullanıcaz geri dönüş olsa koşa koşa dönersin
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mxblitz 5 yıl
bir çok apple ürününü severek kullanan birisi olarak gerçekten bu dayatmayı Apple'a yakıştıramadım, gözümdeki müşteri memnuniyeti odaklı hizmet anlayışı büyük bir darbe aldı doğrusunu söylemem gerekirse.
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MuratbanK 5 yıl
iOS 7'ye geçinciler başlamış yine. Hayır arkadaş, geçmiyoruz. Apple firmasına olan inadımıza size olan inadımıza geçmiyoruz. ÇÖPün en alası iOS 7 var olduğu sürece biz iOS 6'da mutluyuz. Düşünün bir: Bugüne dek hangi iOS sürümü çıkarsa çıksın hiçbir uygulama eski versiyonda süresi doldu, sertifikası bitti gibi saçma sapan bir bahaneyle çalışmamazlık yapmazken iOS 7'de tırıvırı bahaneler aldı başını gidiyor. Bir ÇÖPe geçirmenin yolu bu tür kısıtlamalarsa kalsın, biz almıyoruz. Zaten facetime ne kadar kullanılıyordu ki? Yılda 1-2 kez. Onda da farklı alternatifler ziyadesiyle var.
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engin9103 5 yıl
6 yıldır apple kullanıcısıyım, apple'ın hiçbir hamlesi bu denli itici gelmemişti.

Böyle dayatmalardan nefret ediyorum, sana ne arkadaşım. Millet hangi sürümde kalmak istiyorsa kalır. Resmen koskoca şirketin ergen atarı.
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MegaWolt38 5 yıl
iphone 4 kullananlar neyse de hadi 4s kullananları da anlarım ama elinde iphone 5 olanlar hala ios 6 da ısrar etmesi çok saçma. ben de gelenekçi biriyimdir böyle konularda ama ios 7 gayet güzel, alıştıktan sonra ios 6 yı unutursunuz.
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PathWizard 5 yıl
Saçmalık.
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Blood Money 5 yıl
Ios 6 sertifikası doldu diyorsun, Ipod Touch 4G'de Ios 6'nıni son sürümüne güncelleyin diyorsun.
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IgorStravinsky 5 yıl
Bu ne salakça bişey ya? iPhone 4'ded iOS 7 kullanılmıyor !!
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Escapetolife 5 yıl
7. versiyona geçmek istemeyenler için bir destek oluşturulması lazım. Cihazıma 7.1 update izinsiz olarak yüklenmiş ve kurulum için onayımı bekliyor. Boşu boşuna cihazda 1 GB alan kaplıyor ve silmek için hiç bir yöntem bulamadım ?
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T0L6@ 5 yıl
Ayarlardan sınırlamalara girip facetime seçeneğini işaretleyerek cihazdan tamamıyla kaldırdım. Zaten kullanmıyordum, Apple da kullanmamızı istemiyorsa kullanmayız olur biter. Yalnız aynı şeyi imesaj içinde yaparsa sonraki telefonum iphone olmayabilir. Bunları mümkün olan bütün cihazları Apple olan ve hepsini severek kullanan birisi olarak yazıyorum.

Hiçbir firma müşterisini tehdit veya şantaj ile istediklerini yaptırmaya zorlayamaz. Ürün benim malım ve ben bunu satın aldığımda üzerinde ios 6 vardı. Ben istediğim süre boyunca ios 6'yı kullanabilirim, buna Apple dahil kimse karışamaz. Apple ios 6'yı aldığım gün ki özellikleri ile çalıştırmakla yükümlüdür.

Benzer bir örnek vermek gerekirse; App Store uygulamasının sertifikasının iptal olduğunu ve ios 6'ya güncelleme verilemediği için artık hiçbir ios 6'lı cihazın hiçbir şekilde uygulama indiremeyeceğini, çözüm için tek çarenin ios 7'ye güncellemek olduğunu düşünün. Böyle bir saçmalık nasıl olamazsa aynı şey facetime içinde olmaz.

Yeni özellikler, güvenlik güncellemeleri ve hatta hiçbir güncelleme vermek zorunda değiller fakat aldığımdan beri sorunsuz çalışan ve ürünün reklamını yaparken kullandıkları özellikleri artık senin versiyonunda desteklemiyorum ya güncelle yada kullanma diyemez.Apple, ios 6 için bu sorunu düzeltmek zorundadır. Hani bir söz vardır ya: "verilen hak geri alınamaz" diye, işte parasını verip satın aldığım bir özelliği (bu örnekte facetime) sadece bana özel olarak iptal edemez. Ya herkes için iptal olur yada şimdiye kadar çalışan herkeste sorunsuzca çalışmaya devam eder. Bunu sağlamak Apple'ın yükümlülüğündedir. Herkesin ios 7'ye geçmesini istemek başka, cihazda 1.5 yıldır sorunsuzca çalışan özelliği bozarak müşterilere dikte etmek başka. Bu olay Apple'ın şimdiye kadar yaptığı en büyük terbiyesizliktir.
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Gus Fring 4 yıl Escapetolife
iphoneunuzda jailbreak yoksa ayarlar içinden genel bölümünden sıfırla'ya girin ve tüm ayarları ve içerikleri sıfırla seçeneğine tıklayın. yeniden kurulum yapın. o kurulmayı bekleyen ios'un bulunduğu "diğer" bölümü iphoneunuzdan silinecektir.
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balcis 5 yıl
çok büyük adilik, dava konusu olması lazım. tanıtımda şu cihaz şu yazılımla facetime'ı kullanabilecek dedin mi? dedin. o zaman şimdi kullanamaz diyemezsin, bunu mecbur kılamazsın. umarım dava açılır abd'de.
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rCoder 5 yıl
Koskaca Apple 3-4 yıl geçerli sertifika mı alış yani?
Ya da güncelleme yollayıp, sertifikayı güncelleyemiyor mu ?
Apple yalanları hep aynı zaten :)
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