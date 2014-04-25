Apple: iOS 6'da FaceTime sorununu gidermek için...

Apple, geçtiğimiz hafta içerisinde iOS 6 kullanıcılarının FaceTime görüşmesi yapamamasına neden olan sorunla ilgili resmi açıklama yaptı.
Resmi destek sayfasında yayınlanan yeni makaleye göre 16 Nisan’dan itibaren iOS 6 kullanıcılarının FaceTime görüşmesi yapamamasının altında geçerlilik süresi dolmuş cihaz sertifikası yatıyor. Kullanıcıların bu sorunun üstesinden gelmek için ise izleyebilecekleri tek bir yol bulunuyor: cihazlarını son sürüme güncellemek.
Eğer ki kullanılan cihaz iOS 7’yi destekliyorsa, yapılması gereken cihazı iOS 7.0.4 ya da üzeri sürüme güncellenmesi. 4.nesil iPod Touch gibi eğer cihaz iOS 7 desteklemiyorsa, bu durumda son sürüm iOS 6 olan iOS 6.1.6’ya güncellenmesi gerekiyor.
Apple, ayrıca, OS X ya da Mac için FaceTime’ın aşağıdaki sürümlerinin kullanılması halinde sertifika probleminden etkilenilmeyeceğini açıkladı:
- OS X Mavericks v10.9.2 ya da üzeri
- Son güvenlik güncellemesi yapılmış OS X Mountain Lion v10.8
- Son güvenlik güncellemesi yapılmış OS X Lion v10.7
- Mac OS X v10.6’da FaceTime for Mac 1.0.5 ya da sonrası
Apple’ın konuyla ilgili yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz.
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Böyle dayatmalardan nefret ediyorum, sana ne arkadaşım. Millet hangi sürümde kalmak istiyorsa kalır. Resmen koskoca şirketin ergen atarı.