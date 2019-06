Apple, iOS 6'da uygulama ve içerik hediye etme seçeneğini aktif hale getirdi

iOS 6 ile birlikte Appstore üzerinden uygulama hediye etme seçeneğini kaldıran Apple, bu seçeneği yeniden aktif hale getirdi.

http://blogs.wsj.com/digits/2012/12/12/gifting-apps-how-to-give-a-friend-the-gift-of-software/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Türkiye mağazasında da kullanılabilen ''Hediye Et'' seçeneğiyle birlikte herhangi bir paralı uygulamanın veya içeriğin istenilen günde gönderilmesine imkan veriliyor. Bu sayede hediyeyi alacak olan kişinin yılbaşında veya doğum günü gibi önemli günlerde hediyeyi alması sağlanabiliyor. Bu hediyeler bir seferde birden fazla kişiye gönderilebilirken, ''Hediye Et'' seçeneğine uygulama veya içeriğin sağ üst kısmında bulunan paylaşım sekmesi altından erişilebiliyor. Buradan ''Hediye Et'' seçeneğine seçilerek içeriğin hediye edileceği kişinin e-posta adresini yazmanız, mesajınızı eklemeniz ve gönderim yapılacak zamanı seçmeniz gerekiyor.Uygulama veya içerik konusunda kararsız kalan kullanıcılar için 15 TL ile 200 TL arasında bakiyeye sahip olan ''iTunes Hediye Kartı'' hediye etme imkanının da bulunduğunu belirtmekte fayda var.