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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, iOS 6'da uygulama ve içerik hediye etme seçeneğini aktif hale getirdi

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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iOS 6 ile birlikte Appstore üzerinden uygulama hediye etme seçeneğini kaldıran Apple, bu seçeneği yeniden aktif hale getirdi.

Türkiye mağazasında da kullanılabilen ''Hediye Et'' seçeneğiyle birlikte herhangi bir paralı uygulamanın veya içeriğin istenilen günde gönderilmesine imkan veriliyor. Bu sayede hediyeyi alacak olan kişinin yılbaşında veya doğum günü gibi önemli günlerde hediyeyi alması sağlanabiliyor. Bu hediyeler bir seferde birden fazla kişiye gönderilebilirken, ''Hediye Et'' seçeneğine uygulama veya içeriğin sağ üst kısmında bulunan paylaşım sekmesi altından erişilebiliyor. Buradan ''Hediye Et'' seçeneğine seçilerek içeriğin hediye edileceği kişinin e-posta adresini yazmanız, mesajınızı eklemeniz ve gönderim yapılacak zamanı seçmeniz gerekiyor.

Uygulama veya içerik konusunda kararsız kalan kullanıcılar için 15 TL ile 200 TL arasında bakiyeye sahip olan ''iTunes Hediye Kartı'' hediye etme imkanının da bulunduğunu belirtmekte fayda var.  
http://blogs.wsj.com/digits/2012/12/12/gifting-apps-how-to-give-a-friend-the-gift-of-software/ Yorum Yaz
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emirolcay 6 yıl
Freemyapps kullanın en temizi yaklaşık 15-20 uygulama falan deniyorsunuz 10 $ gift card veriyor.
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İrfan.S 6 yıl
Ben iTunes'tan gift Card satın alamıyorum.

iTunes 11 ile ( apple.com/... Bu linkten ) Gift Card satın almaya çalıştığımda şöyle birşey yazıyor. E-posta ya da yazdırılabilir hediye çeki olması birşey değiştirmiyor. Aynı sorunu yaşayan veya çözümünü bilen birisi var mı ??

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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ugrtrkgvn 6 yıl
Hocam sadece bir uygulama icinse mantiklida cok fazla uygulama icin skinti yaratir.paypal hesabi ilede alisveris yapabiliyosunuz ve paypal hesabinida banka karti ile acabiliyosunuz diye biliyorum.yani size astari yuzunden pahali olur.havale ucreti uygulama ucretinden fazla olur..
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Shift41 6 yıl ugrtrkgvn
ugrtrkgvn

Hocam sadece bir uygulama icinse mantiklida cok fazla uygulama icin skinti yaratir.paypal hesabi ilede alisveris yapabiliyosunuz ve paypal hesabinida banka karti ile acabiliyosunuz diye biliyorum.yani size astari yuzunden pahali olur.havale ucreti uygulama ucretinden fazla olur..

Paypal'a bir türlü para aktaramadım banka kartından.
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esatcangurkan 6 yıl
çok iyi bi haber aslında kredi kartını internette kullanmak istemeyenlere bir çözüm sunmuşlar
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Shift41 6 yıl
İyi bi olay gercekten...

Bana whatsapp yollayabilecek biri var mi acaba? Gereken ucreti havaleyle yollayabilirim.
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ugrtrkgvn 6 yıl Shift41
Shift41
İyi bi olay gercekten...

Bana whatsapp yollayabilecek biri var mi acaba? Gereken ucreti havaleyle yollayabilirim.

Havale yapmak yerine neden satin almiyosunuz merak ettim.Fiyati yuzunden mi?
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Recharged 6 yıl
Tekrar aktif edilmesi güzel.Hoş Türkiye'de kaç kişi kullanır orasını bilemem ama yurt dışında ben ilgi gördüğünü düşünüyorum bu uygulamanın.
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