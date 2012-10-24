Apple: iPad Mini, istemsiz dokunuşları algılayabilecek

Haber Editörü
Apple'ın dün gerçekleştirdiği tanıtımda iPad Mini'ye ait birçok özellikten bahsedilse de, tabletin bazı noktalarına etkinlik çerçevesinde değinilmedi.Kullanıcıların tek elle rahatlıkla kullanabilmeleri için tasarlanan tablet, yanlışlıkla dokunmalar sonucu oluşabilecek işlemlere karşıda bir çözüm oluşturmuş durumda.
iPad Mini'nin bu özelliğine tabletin tanıtım sayfasında yer veren Apple, cihazın kullanıcı tarafından gerçekleştirilen dokunuşun bilinçli mi yoksa istemsiz mi yapıldığını algılayabilecek bir teknolojiye sahip olduğunu açıkladı. Bu teknolojinin pratikte ne denli düzgün çalışacağı bilinmese de, yanlış dokunmalar sonucu istenmeyen işlemlerin önüne geçilebilmesi adına oldukça önemli bir adım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.
İstemsiz dokunuşları algılayabildiği belirtilen iPad Mini'nin bu özelliğinin ne kadar düzgün çalışacağını tabletin kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi ile hep birlikte göreceğiz.
http://www.apple.com/ipad-mini/design/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Apple in 4" uzeri cihazlara tek elle kulanim zorlugundan dolayi verip veristirmesinden sonra yukaridaki cumle KOMİK olmus..
2. Bu cihaz gercekten de yanlis dokunuslari saglikli olarak algilayacak olsaydi Apple bunu tanitim lansmaninda butun dunyanin gozune gozune sokardi..Bu cihazin bu kadar akilli olamayacagini sende biliyorsun bizde biliyoruz Apple kandirma bizi..
aynı gün asus da 6 tane ürün tanıtımı yaptı bir tane haber varmı asus hakkında?