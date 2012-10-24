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Apple: iPad Mini, istemsiz dokunuşları algılayabilecek

6 yıl
4,1b
1
51
Taşınabilir Bilgisayarlar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın dün gerçekleştirdiği tanıtımda iPad Mini'ye ait birçok özellikten bahsedilse de, tabletin bazı noktalarına etkinlik çerçevesinde değinilmedi.Kullanıcıların tek elle rahatlıkla kullanabilmeleri için tasarlanan tablet, yanlışlıkla dokunmalar sonucu oluşabilecek işlemlere karşıda bir çözüm oluşturmuş durumda.

iPad Mini'nin bu özelliğine tabletin tanıtım sayfasında yer veren Apple, cihazın kullanıcı tarafından gerçekleştirilen dokunuşun bilinçli mi yoksa istemsiz mi yapıldığını algılayabilecek bir teknolojiye sahip olduğunu açıkladı. Bu teknolojinin pratikte ne denli düzgün çalışacağı bilinmese de, yanlış dokunmalar sonucu istenmeyen işlemlerin önüne geçilebilmesi adına oldukça önemli bir adım olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

İstemsiz dokunuşları algılayabildiği belirtilen iPad Mini'nin bu özelliğinin ne kadar düzgün çalışacağını tabletin kullanıcılar tarafından deneyimlenmesi ile hep birlikte göreceğiz.

http://www.apple.com/ipad-mini/design/ Yorum Yaz
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-technology4ever- 6 yıl en beğenilen
Dua edelim de 1 ay sonra siz yanlış dokunuyorsunuzdur demesinler.
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engurlu 6 yıl
"Kullanıcıların tek elle rahatlıkla kullanabilmeleri için tasarlanan tablet"

1. Apple in 4" uzeri cihazlara tek elle kulanim zorlugundan dolayi verip veristirmesinden sonra yukaridaki cumle KOMİK olmus..

2. Bu cihaz gercekten de yanlis dokunuslari saglikli olarak algilayacak olsaydi Apple bunu tanitim lansmaninda butun dunyanin gozune gozune sokardi..Bu cihazin bu kadar akilli olamayacagini sende biliyorsun bizde biliyoruz Apple kandirma bizi..
"Kullanıcıların tek elle rahatlıkla kullanabilmeleri için tasarlanan tablet"1. Apple in 4" uzeri cihazlara tek elle kulanim zorlugundan dolayi verip ...
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6 Yanıt Yanıtla +33
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asaime 6 yıl napolyon94
napolyon94

asaime

murdocklawless ana sayfadaki 18 haberin 8 i apple haberi. harbiden bu sitenin adını applehaber.com olarak değiştirmek lazım. apple a haberi görmekten kusacağız artık yakındır.
8 haber değil lütfen 9 haber
bağımsızlığını giderek kaybediyor dh...


abartmayın arkadaşım ya,bende genedle rahatsız olurum ama dün gece Apple Lasnamanı vardı.Bir zahmet olsun

aynı gün asus da 6 tane ürün tanıtımı yaptı bir tane haber varmı asus hakkında?
napolyon94asaimemurdocklawless ana sayfadaki 18 haberin 8 i apple haberi. harbiden bu sitenin a...
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1 Yanıt Yanıtla +10
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nurettinaz 6 yıl
Amma abartınız arkadaş şu miniği:D Bence insanlar almasın bunu adam gibi ipad in 3. jenerasyonu varken fiyat olarak amerika için büyük bir farkta yok zaten
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mazhi 6 yıl
Merhaba, çocuklar, iPhone5 için kristal halinde bu 6X Yakınlaştırma Teleskop çok güzel, harika tasarım, en düşük fiyat 9,98 $, çok yararlı, ücretsiz kargo, hızlı teslimat, o hoş çok, burada iPhone sevgilisi için en iyi seçenek, daha fazla ayrıntı şudur: brzu.net/... Noel Günü için gereken bir şey olmalı
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DH Misafiri 6 yıl
iPad aklımızdan geçenleri okuyacak galiba.Apple ilahi bir teknoloji bulmuş tebrik ediyorum.Şaka bir yana böyle bir şey gerçekten varsa hafif dokunuşlarda çok sinirleneceğiz.
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IgorStravinsky 6 yıl
Fakat bu dedikleri teknoloji patlarsa kötü olur, yapmak istediğim işin önüne geçer
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EvoRoncatto 6 yıl
İlginçmiş :D
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qingshi 6 yıl
vay, burada büyük bir satış şimdi. seçim için çok. Eğer gereken bir şey bulacaksınız. Burada gibi birçok büyük yıldız, biliyor musun? kaçırmayın:
cutt.us/...
1 Yanıt Yanıtla
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step-team 6 yıl qingshi
qingshi
vay, burada büyük bir satış şimdi. seçim için çok. Eğer gereken bir şey bulacaksınız. Burada gibi birçok büyük yıldız, biliyor musun? kaçırmayın:
cutt.us/...

Yine çinliler bastı forumu
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muratal 6 yıl
Gereksiz bir özellik bence.
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aydede96fb 6 yıl
iphone konusu tartışılır haber konusunda ama ipad konusunda kimsenin birşey demeye hakkı yok piyasada üzerine daha iyisi varsa onun haberini yapsınlar
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mutivanbuuren 6 yıl
Apple boğazınıza bıçak mı dayıyor arkadaş, almıyorsan çamur at. Zaten atsanda o çamur duramaz o teknolojinin üzerinde
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savinelli 6 yıl
Phoneitipad i bunun icin çıkarırlarsa telefon olarak da kullanılır. Cihaz şık duruyor..
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B-veritas 6 yıl
engurlu
Kullanıcıların tek elle rahatlıkla kullanabilmeleri için tasarlanan tablet 1. Apple in 4 uzeri cihazlara tek elle kulanim zorlugundan dolayi verip veristirmesinden sonra yukaridaki cumle KOMİK olmus.. 2. Bu cihaz gercekten de yanlis dokunuslari saglikli olarak algilayacak olsaydi Apple bunu tanitim lansmaninda butun dunyanin gozune gozune sokardi..Bu cihazin bu kadar akilli olamayacagini sende biliyorsun bizde biliyoruz Apple kandirma bizi..

1- Apple cep telefonları için bu değeri söylüyordu, yolda yürürken tablet bilgisiayarı çıkarıp tek elle kullanabilecek babayiğit zaten yoktur. He birde adam yolda giderken neden tablet kullanmaya çalışssın o da var, telefonu çıkartıp tek elle kullanması için yüzlerce sebep sıralanabilir.
2-Bunu göreceğiz kullanıcı yorumlarından, eğer tam olarak çalışmasa bile bu yönde atılmış bir adım ve ileride gerçekten işe yarayacaktır. Bu teknolojiyi yakında büyük ekranlı Android telefonlarda görürüz malum tek elle kullanmak baya bir zor oluyor.
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Amedra 6 yıl
otomatik kaydırma sistemi de geliyormuş sanırım bu da bir şeyi okurken size hitaben kaydırılıyor, parmak ile uğraşmıyorsunuz.
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FERFEROS 6 yıl
murdocklawless
ana sayfadaki 18 haberin 8 i apple haberi. harbiden bu sitenin adını applehaber.com olarak değiştirmek lazım.apple a haberi görmekten kusacağız artık yakındır.

Ayın 29'unda Google ve Microsoft'un etkinliği var.O günde o firmaların haberi dolacak.Eğer dolmazsa dediğinizde haklısınız.
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