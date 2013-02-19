Apple, merakla beklenen iOS 6.1.2'yi yayınladı

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple, iOS 6.1 ve iOS 6.1.1'deki sorunları gideren iOS 6.1.2'yi hızlı bir şekilde son kullanıcıya sundu.

Başta Microsoft Exchange hesaplarındaki yinelenen etkinliklere sahip takvimlerinin eş zamanlanması esnasında yaşanan sorunu olmak üzere iOS 6.1'deki sorunları gideren iOS 6.1.2'i iTunes ya da iCihazlar üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 6.1.2 Exchange takvimle ilgili, ağ etkinliğinin artmasına ve pil ömrünün kısalmasına neden olabilen bir hatayı düzeltir. Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin: http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=tr_TR