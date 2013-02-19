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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple, merakla beklenen iOS 6.1.2'yi yayınladı

6 yıl
2,4b
1
89
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Apple, merakla beklenen iOS 6.1.2'yi yayınladı

Kısa bir süre önce sizlerle paylaştığımız gibi Apple, iOS 6.1 ve iOS 6.1.1'deki sorunları gideren iOS 6.1.2'yi hızlı bir şekilde son kullanıcıya sundu.

Başta Microsoft Exchange hesaplarındaki yinelenen etkinliklere sahip takvimlerinin eş zamanlanması esnasında yaşanan sorunu olmak üzere iOS 6.1'deki sorunları gideren iOS 6.1.2'i iTunes ya da iCihazlar üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS 6.1.2

Exchange takvimle ilgili, ağ etkinliğinin artmasına ve pil ömrünün kısalmasına neden olabilen bir hatayı düzeltir.

Bu güncellemenin güvenlik içeriğiyle ilgili bilgi için, lütfen şu web sitesini ziyaret edin:

http://support.apple.com/kb/HT1222?viewlocale=tr_TR


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nc39 6 yıl en beğenilen
Konu varya bilader
1 Yanıt Yanıtla +13
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This is it 6 yıl
Arkadaşım boş boş konuşup durmayın. Adam haber editörü adama niye konu açıyorsun diye hesap soramaz kimse burada. Adam bu haberi günde binlerce kişinin ziyaret ettiği donanimhaber.com un ana sayfasına giriyor ve girdiği her haber de otomatik olarak forumda konu olarak yayınlanıyor. Sistemin nasıl çalıştığını bilmiyorsunuz daha boş boş konuşup duruyorsunuz ! Ne kadar gereksiz insan varsa hepsi burada !
Arkadaşım boş boş konuşup durmayın. Adam haber editörü adama niye konu açıyorsun diye hesap soramaz kimse burada. Adam bu haberi günde binlerce kişinin ziyaret...
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2 Yanıt Yanıtla +10
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bdurmus 6 yıl nc39
nc39

Konu varya bilader

arkadaş haber editörü olduğu için açılan konuları bide kendisi açıyor ama nedense hep geriden geliyor
nc39Konu varya biladerarkadaş haber editörü olduğu için açılan konuları bide kendisi açıyor ama nedense hep geriden geliy...
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DH Misafiri 6 yıl
Arkadaşlar gerçekten ios 6.1 e göre fark oluştu.wifi+facebook full açık 2 saat oyun 1 saat müzik 1 saatlik full HD video izlemede %100den %85e düştü inanılmaz değişim.Kesinlikle yükleyin.Jailbreak a ne gerek var klasiklik her zaman iyidir :)
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DH Misafiri 6 yıl
ıyı akşamlar arkadaslar sürüm yaparken telefonu bilgisayar a bağlamaya gerek var mı yardımcı olan olursa sevinirim allah a emanet olun
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Smile75 6 yıl
Şimdi de 6.1.3'ten bahsediliyor. Hadi bakalım.
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darkness_king 6 yıl Smile75
Smile75
Şimdi de 6.1.3'ten bahsediliyor. Hadi bakalım.

Abi ciksin zaten bi duzeltemediler sunu ya gunde 3 kere sarj edilir mi telefon
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DH Misafiri 6 yıl
Way arkadas yaw nasıl kıyaslarsın android zımbırtılarla IOS u. benımde aklım bunu almıyor. bi hevesle aldıgım note 2 yi iphone5 le degistirmek icin gün beklemedim. bidaha android mi allah ios dan sasırmasın.
6.1.2 gayet iyi olmus sarj omrude % 10 - 20 arttı, bu kısmen kullanıcıya da baglı telefonu oyun makinesi olarak goren varsa psp alsın, ha bu arada ios la android i karsılastıranların muhtemelen iphone alacak parası yoktu. biraz agır oldu ama kusura bakmayın.
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'Sefa 6 yıl
Pil şahane oldu ben dahada güncellemem ayrıca wifi hiç bulmadığı ağları buluyor hemde yüksek seviye sinyalle
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abdusss 6 yıl
Hoba,
normalde şuan %95 pil olmadı gerekirken %65'e inmiş
her baktığımda bir kademe düşüyor, telefonu yeniden başlattım düzelmedi, ilk açıldığında pil %4-5 artmış gösterdi ancak yine hızla iniyor,

acaba yeni OS yükseltmesi sebebi ile arka planda bir şeylermi yapıyor, backup vb.
yoksa sorun nedir, 6.1.2 pilimi öldürdü,
wireless üzerinden yaptım acama itunes'dan mı yapmak lazımdı,
cihaz turkcell'den alınma
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Maerson 6 yıl
Arkadaş bu ne ben anlamadım güya pil sorunu düzeltildi 6.1.1 de daha iyiydi pil 2 aylık tablet 1.5 yıllık iphone umla aynı sürede sarjı bitiyor gerçekten ayıp 6.0.1 en iyisiydi keşke hiç güncellemeseydim
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truvazotti 6 yıl
karizma6080
vamp
homeedition88
vamp
Burn in Hell Fandrozortların kendini yırttığına bile deymedi
Apple yamalaya yamalaya terziye döndü. Apple kullanıcılarıda kobaya ;)
yamamak cok iyi degil belki de hic yamanamayanlara uzulmek gerek. devamli ayni isletim sistemi aciklari ve ayni buglar ile ugrasmak zorunda kalmak yada yeni bir androidli telefon almak iste butun mesele bu!!!
:))) Androidte isteyen istediği sürümü kurar. Apple ın sürümlerini çaresizce beklemek zorunda insanlar ;) Hİçbir android kullanıcısına operatörden ics ya da jelly bean kurmayın diye mesajda gitmedi ayrıca ;)
Hangi sürümü kurarsan kur android zortlar. Custom rom kullanırsın ( Nexus değilse telefonun mecbursun yoksa 3 ay beklersin güncellemeyi ) bütün custom romlarda bişeyler eksiktir ve bir süre sonra şişer ve hatalarla boğuşursun. Telefona en az ayda bir kez format atıp yedeklerini geri yüklersin. Boğuşursunda boğuşursun. Ayrıca özgürlüktür almış başını gidiyor, androidi özgürce kullanmak için root gerekir yani jailbreak le aynı şey. JB yaptıktan sonra iphone da yapamayacağın hiçbişey yok. Artı her apple konusunun altında tartışma çıkarmak için gelen fanlarıda anlamış değilim, yeni bi tatmin yöntemi mi bu?

üç ay mı yok canım daha neler üç ayda hangi firma güncelleme vermiş androidde ki veren varsa tebrik ederim. ben lg optimus 3d kullanıcısı olarak geçen senenin amiral gemisi olan cihaza 1,5 yıldır android 4.0 güncellemesi bekliyorum ki güncel sürüm 4.2.2 bu arada. şimdi bu konuda da atıp tutan andro fanları da hiç sallayıp durmasınlar güncelleme konusunda. bu camia da güncelleme için laf edilmeyecek tek cihaz nexus tur. gerisi bu konuda boş laftan başka bir şey değildir.
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DH Misafiri 6 yıl
Ben 6.1.2 yüklendikten sonra şebeke sorunu yaşiyorum. Telefonum şehir merkezınde nerdeyse hiç çekmiyor.. Aynı sorunu yaşayanlar varmı?
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prank31 6 yıl
Pil 10 numara oldu cihaz i5
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halilakdere 6 yıl
Son güncellemeyle benim pilin ömrü arttı, yazdıklarınızı okuyunca hayret ediyorum, neden fark var acaba.
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darkness_king 6 yıl halilakdere
halilakdere
Son güncellemeyle benim pilin ömrü arttı, yazdıklarınızı okuyunca hayret ediyorum, neden fark var acaba.

Cihazin marka modeli ne ??

Bendeki iphone5 32gb cihazin arkasinda model: A1429 yaziyor. Bu farkettirebilir mi ?
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