Apple'dan App Store'da iOS 7 için özel bölüm

Birkaç saat önce iOS 7'yi yayınlayan Apple, App Store'da da yeni işletim sistemi için özel olarak tasarlanan uygulamalara yer verdiği özel bir bölüm hazırladı.

iOS 7'nin yeni tasarım anlayışıyla yeniden elden geçirilen üst düzey uygulamaların yer aldığı bölümde şimdilik 45 uygulama bulunuyor. Evernote, Digg, Drafts, Zite, ebay, Shazam, WordPress, Pose ve Reeder 2, iOS 7 için sıfırdan tasarlanan uygulamalardan birkaçı. Ancak ilerleyen saatlerde Apple'ın onayından geçen diğer uygulamaların da bu listeye girmesi olası görünüyor.

Bilindiği gibi Apple, yaklaşık 1 hafta önce geliştiricilere gönderdiği mail ile iOS 7 destekli uygulamaları kendilerine göndermeye başlayabileceklerini söylemişti.

Apple, bu bölüm haricinde iOS 7 destekli yapımlardan Infinity Blade III'ü de App Store'da ayrı bir başlık açmış durumda.

Aşağıdaki bağlantılardan iOS 7 desteki bazı uygulamalara erişebilirsiniz: