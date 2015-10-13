Apple'dan yeni aksesuarlar: Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2

Apple, 4K ekranlı 21.5-inç iMac yanında yine geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini sizlerle paylaştığımız Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2'yi resmi olarak duyurdu.

İlk olarak Magic Keyboard'dan başlamak gerekirse karşımıza sadeliğiyle dikkat çeken bir klavye modeli çıkıyor. Apple'ın eski klavyesinden farklı olarak köşeleri daha da inceltilen klavye, artık gücünü pil yerine lityum-iyon bataryadan alıyor ve Lightning kablosuz üzerinden şarj edilebiliyor. Lityum-iyon tercihi sayesinde daha ince bir gövde formu bulunan Apple Magic Keyboard, bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisini kullanılıyor ve ülkemizde 379 TL'den satışa çıkıyor.

Apple'ın yenilediği bir diğer aksesuarı ise Magic Mouse 2. İlk versiyon ile benzer tasarım yapısı koruyan ve Magic Keyboard ile aynı şekilde pil yerine lityum-iyon batarya kullanan fare, bu altyapıyla Lightning portu üzerinden şarj ediliyor ve Multi-Touch yüzey desteğiyle sayfalar içerisinde basit kaydırma hareketleriyle gezilmesine imkan tanıyor. Apple tarafından belirtildiği kadarıyla daha az sayıda değiştirilebilir parçaya ve optimize edilmiş bir yüzey tasarımına sahip olan Magic Mouse 2, sistemler ile Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşiyor. Magic Mouse 2'nin fiyatı ise 279 TL seviyesinde.

Apple'ın duyurusunu yaptığı son ürün ise dokunmatik kontrol yüzeyi Magic Trackpad 2. İlk versiyondan farklı olarak beyaz bir üst tasarıma geçiş yapan ve diğer ürünler gibi dahili bataryasıyla Lightning portundan şarj edilebilen ürün, özellikle kazandığı Force Touch teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede yüzeye yapılan basıncı 4 farklı sensör ile algılayabilen ve böylece örneğin sert basılmasıyla videoyu hızlı, az basılmasıyla da yavaş oynatabilen Magic Trackpad 2, köşeden köşeye %30 daha geniş cam yüzeyi sayesinde de verim düzeyi artmış bir seçenek ortaya koyuyor. Magic Mouse 2 ile benzer olarak Magic Trackpad 2'nin de 499 TL satış fiyatı bulunuyor.

Ürünleri Apple'ın resmi Türkiye sayfasından inceleyebilirsiniz. Tüm yeni ürünlere sahip olmak için tam 1,157 TL ödenmesi gerekiyor. Gönderim ise 1 ila 2 hafta içerisinde yapılıyor.