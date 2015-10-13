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Apple'dan yeni aksesuarlar: Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2

3 yıl
2,6b
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8
Taşınabilir Bilgisayarlar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Apple'dan yeni aksesuarlar: Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2
 
Apple, 4K ekranlı 21.5-inç iMac yanında yine geçtiğimiz günlerde ilk bilgilerini sizlerle paylaştığımız Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2'yi resmi olarak duyurdu.
İlk olarak Magic Keyboard'dan başlamak gerekirse karşımıza sadeliğiyle dikkat çeken bir klavye modeli çıkıyor. Apple'ın eski klavyesinden farklı olarak köşeleri daha da inceltilen klavye, artık gücünü pil yerine lityum-iyon bataryadan alıyor ve Lightning kablosuz üzerinden şarj edilebiliyor. Lityum-iyon tercihi sayesinde daha ince bir gövde formu bulunan Apple Magic Keyboard, bağlantı noktasında Bluetooth teknolojisini kullanılıyor ve ülkemizde 379 TL'den satışa çıkıyor.
Apple'ın yenilediği bir diğer aksesuarı ise Magic Mouse 2. İlk versiyon ile benzer tasarım yapısı koruyan ve Magic Keyboard ile aynı şekilde pil yerine lityum-iyon batarya kullanan fare, bu altyapıyla Lightning portu üzerinden şarj ediliyor ve Multi-Touch yüzey desteğiyle sayfalar içerisinde basit kaydırma hareketleriyle gezilmesine imkan tanıyor. Apple tarafından belirtildiği kadarıyla daha az sayıda değiştirilebilir parçaya ve optimize edilmiş bir yüzey tasarımına sahip olan Magic Mouse 2, sistemler ile Bluetooth teknolojisi üzerinden haberleşiyor. Magic Mouse 2'nin fiyatı ise 279 TL seviyesinde.
 
Apple'dan yeni aksesuarlar: Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2
Apple'ın duyurusunu yaptığı son ürün ise dokunmatik kontrol yüzeyi Magic Trackpad 2. İlk versiyondan farklı olarak beyaz bir üst tasarıma geçiş yapan ve diğer ürünler gibi dahili bataryasıyla Lightning portundan şarj edilebilen ürün, özellikle kazandığı Force Touch teknolojisi ile dikkatleri üzerine çekiyor. Bu sayede yüzeye yapılan basıncı 4 farklı sensör ile algılayabilen ve böylece örneğin sert basılmasıyla videoyu hızlı, az basılmasıyla da yavaş oynatabilen Magic Trackpad 2, köşeden köşeye %30 daha geniş cam yüzeyi sayesinde de verim düzeyi artmış bir seçenek ortaya koyuyor. Magic Mouse 2 ile benzer olarak Magic Trackpad 2'nin de 499 TL satış fiyatı bulunuyor.
Ürünleri Apple'ın resmi Türkiye sayfasından inceleyebilirsiniz. Tüm yeni ürünlere sahip olmak için tam 1,157 TL ödenmesi gerekiyor. Gönderim ise 1 ila 2 hafta içerisinde yapılıyor.
Apple'dan yeni aksesuarlar: Magic Keyboard, Magic Trackpad 2 ve Magic Mouse 2
 

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En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
semih_avcı 3 yıl en beğenilen
500 'er liraya mouse, klavye ve trackpad. hey maşallah be.
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The Balance 3 yıl
WB
300tl civarina logitech g602 almistim, duzgun bt klavyeler de 300-500tl civarinda, apple in fiyatlari bu mantikla normal bence..

Senin dediğin klayvelerde ve farelerde oyuncular için özel olmakla beraber çok güzel özellikler sunuyor.
Şimdi sen 10-40 dolara üretimi yapılan. Çok da süper olmamakla beraber saçma sapan özellikler sunan. Üzerinde sadece "Apple" kelimesi ve "ısırılmış bir elma logosu" var ve bağzı özellikler var diye para veriyorsun.
Klayve veya fare senin zihnini okuyup öyle işlem yapsaydı tamam o vakit o alet o fiyatı hakkeder derdim fakat bu ne. Ne yapıyor diğer aletlerden farklı olarak. Onda 2+2=5 mi oluyor?
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Xtrud 3 yıl
Magic masuse 1 30 liralık logitechlerden daha kullanışsız. El terleyince saçmalıyor sağ sol ayrımı yapamıyor bezen ergonomik değil aynı zamanda ve hayvan gibi pil tüketiyor...
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WB 3 yıl
300tl civarina logitech g602 almistim, duzgun bt klavyeler de 300-500tl civarinda, apple in fiyatlari bu mantikla normal bence..
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Quandrostr 3 yıl
Bütün ürünlere gene zam gelmiş bravo sana apple
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iboocum 3 yıl
mouse ve trackpad'de force touch yok mu? bu ne saçmalık ya
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semih_avcı 3 yıl en beğenilen
500 'er liraya mouse, klavye ve trackpad. hey maşallah be.
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TEKİN 1881 3 yıl semih_avcı
Adamlar inanılmaz kâr oranları ile dünya devi oldular.
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