Archos, 13.3 inçlik yeni tabletini duyurdu

IFA 2016 fuarının mütevazi firmalarından birisi olan Fransız Archos, yeni Helium akıllı telefon serisinin yanında Oxygen tablet serisine de yeni bir üye kazandırdı. Archos 133 Oxygen, serinin en büyük tableti olma özelliğine sahip.

13.3 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan 133 Oxygen, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında PowerVR SGX6110 grafik biriminden oluşan Rockchip RK3368 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 64GB arttırılabilir hafıza ile desteklenen model Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy Note 7 için Samsung Türkiye’den açıklama"

Arka kısımda 5MP, ön kısımda da 2MP çözünürlükte kameraya sahip olan tablet, bağlantı noktaları ile rakiplerinden ayrılıyor. Cihazda 2 adet microUSB girişi yer alırken, bir de microHDMI portu mevcut. Kullanıcılar şarj esnasında diğer giriş üzerinden flash disk veya klavye gibi çevre birimlerini tablete bağlayabiliyor.

Tabletin diğer bir dikkat çeken özelliği ise 10 000mAh kapasiteli bataryası ancak sadece 5 saatlik video izleme olanağı sunması, güç yönetiminin biraz zayıf kaldığının göstergesi. 1.1Kg ağırlığa sahip olan model Kasım ayında vergiler hariç yaklaşık 750TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak.