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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos, 13.3 inçlik yeni tabletini duyurdu

Büyük ekran tablet modellerinden hoşlananlar için Archos’un IFA 2016 fuarında tanıttığı yeni ürünü dikkat çekebilir. 13.3 inçlik tablet modeli iki adet microUSB girişine sahip.
2 yıl
4,2b
1
2
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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IFA 2016 fuarının mütevazi firmalarından birisi olan Fransız Archos, yeni Helium akıllı telefon serisinin yanında Oxygen tablet serisine de yeni bir üye kazandırdı. Archos 133 Oxygen, serinin en büyük tableti olma özelliğine sahip.

13.3 inçlik IPS ekranında Full HD çözünürlük sunan 133 Oxygen, 8 adet Cortex-A53 çekirdeği ve 600MHz hızında PowerVR SGX6110 grafik biriminden oluşan Rockchip RK3368 yonga setinden gücünü alıyor. 2GB RAM ve 64GB arttırılabilir hafıza ile desteklenen model Android 6.0 işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Ayrıca Bkz. "Galaxy Note 7 için Samsung Türkiye’den açıklama"

Arka kısımda 5MP, ön kısımda da 2MP çözünürlükte kameraya sahip olan tablet, bağlantı noktaları ile rakiplerinden ayrılıyor. Cihazda 2 adet microUSB girişi yer alırken, bir de microHDMI portu mevcut. Kullanıcılar şarj esnasında diğer giriş üzerinden flash disk veya klavye gibi çevre birimlerini tablete bağlayabiliyor.

Tabletin diğer bir dikkat çeken özelliği ise 10 000mAh kapasiteli bataryası ancak sadece 5 saatlik video izleme olanağı sunması, güç yönetiminin biraz zayıf kaldığının göstergesi. 1.1Kg ağırlığa sahip olan model Kasım ayında vergiler hariç yaklaşık 750TL gibi bir fiyat etiketi ile satışa çıkacak. 

 

http://www.phonearena.com/news/Archos-133-Oxygen-tablet-with-13.3-inch-display-octa-core-Rockchip-CPU-announced_id84903 Yorum Yaz
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stalker(1979) 2 yıl
PowerVR SGX6110 nasıl bir gpu ? Adreno 530'dan ne kadar kötü ? ( En iyisi 530 diye böyle sordum :)
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umut_baris 2 yıl
Güncelleme vermedikten sonra isterse Intel Xeon işlemci olsun içinde.

Güncelleme önemli.

Tablet pazarı bu yüzden Android tarafında ölü.

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