Windows 11 kullanıcıları Vista dönemine götürdü: Hata mı Apple göndermesi mi?

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Tam Boyutta Gör Windows 11 işletim sisteminin Insider platformundaki test süreci devam ederken, ortaya çıkan bir hata teknoloji dünyasında gündem oldu. Kullanıcılar bu hata ile 2006 yılındaki Windows Vista dönemine geri döndü.

Windows 11 önizleme sürümünde ilginç hata

Sosyal medyada paylaşılan videolara göre Windows 11 en son önizleme sürümünde açılış melodisi Windows Vista işletim sisteminin açılış melodisine dönüşmüş. Böylece hoş bir nostalji olmuş. Bu melodi Windows Vista sonrası Windows 7 işletim sisteminde de kullanılmıştı.

Apple yöneticisi, Liquid Glass tasarımı hakkında konuştu 5 gün önce eklendi

Henüz Microsoft tarafından bu hata konusunda bir açıklama yapılmış değil ancak bazı kaynaklar Apple’ın Liquid Glass platformunun Windows Vista çizgilerine çok benzediğine dair firma tarafından bir gönderme yapılmış olabileceğini düşünüyor.

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Windows 11 açılışında ilginç melodi

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