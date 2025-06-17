Windows 11 kullanıcıları Vista dönemine götürdü: Hata mı Apple göndermesi mi?

Windows 11 önizleme sürümünde ilginç hata
Sosyal medyada paylaşılan videolara göre Windows 11 en son önizleme sürümünde açılış melodisi Windows Vista işletim sisteminin açılış melodisine dönüşmüş. Böylece hoş bir nostalji olmuş. Bu melodi Windows Vista sonrası Windows 7 işletim sisteminde de kullanılmıştı.
Henüz Microsoft tarafından bu hata konusunda bir açıklama yapılmış değil ancak bazı kaynaklar Apple’ın Liquid Glass platformunun Windows Vista çizgilerine çok benzediğine dair firma tarafından bir gönderme yapılmış olabileceğini düşünüyor.
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