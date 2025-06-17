Hamilton, 72 bin liralık Death Stranding 2 özel saatini satışa sunuyor

Death Stranding 2 özel saati
Hamilton'ın Hideo Kojima ve Yoji Shinkawa ile benzersiz ortaklığından doğan bu 36x48mm siyah PVD titanyum saat, oyunun fütüristik ruhunu kucaklıyor. Siyah ve gri tonların hakim olduğu kasası, turuncu detayları ve özel logolarıyla Death Stranding evreninden çıkmış hissi veriyor. Aynı zamanda 2000 adet üretilen bu özel seri, koleksiyon meraklıları ve oyunun sıkı hayranları için oldukça cazip bir parça olma özelliği taşıyor.
80 saatlik güç rezervine sahip bu saat, 5ATM dayanıklılık sunuyor ve ekran safir kristal ile korunuyor. Death Stranding 2’nin yaratıcısı Hideo Kojima ile yakın iş birliği içinde geliştirilen saat, oyunun temasına uygun şekilde “zamanın ve bağlantının” önemini vurguluyor. Death Stranding 2 özel saati 26 Haziran itibariyle bir artış yaşanmazsa 72780TL olarak satışa sunulacak.