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Archos 80 G9 Turbo modeli daha güçlü işlemci ve Android 4.0 ile geliyor

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,1b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Archos, bu yıl tablet segmentinde üst sıraları hedeflediği G10 XS serisinin yanında, geçen yılki modellerini de daha güçlü güncellemelerle tüketicilere sunmaya hazırlanıyor.

Android Honeycomb işletim sistemi üzerinde çalışan G9 serisi ile başarılı satışlar yapan Archos, bu modellerini 1GHz hızında çalışan OMAP4 işlemci ile sunmuş ve hızı artırılmış model opsiyonlarını sonraki dönemlere bırakmıştı.

Archos ilk olarak 80 G9 modelini 80 G9 Turbo adıyla satışa sunuyor. Çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinin hızı 1.5GHz hızına güncellendi. 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlük sunan ekran, 720p video kaydı, 8GB/16GB depolama seçenekleri ise değişmedi. Ek olarak Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi de Turbo modelinde kullanıcıları bekliyor.

Archos 80 G9 Turbo modelinin 8GB'lık versiyonu 199 Pound, 16GB'lık versiyonu ise 240 Pound olarak İngiliz perakandecilerde satışa başladı.

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createemir 7 yıl
G9 Turbo, G9 Turbo Chip Tuned, G9 Turbo V6, G9 Turbo Diesel V6, G9 Turbo Diesel V8 HKS Blow Off...
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Ekkkooo 7 yıl
200 pound ne ya... vergisiz 550-600tl... TRde yine 1000 tl olacak... saçma elin fransızına o parayı verceğime ipad alırım. transformer alırım... saçma... tr'ye adam akıllı 8' gelmeyecek belli oldu...
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sorunsuz16 7 yıl
8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlük Gayet güzel görünüyor.Bence muadilleri arasından rahatlıkla sıyrılır.Tabi forumlarda ne kadar yer bulup paylaşım olacak şüpheli...Yinede yeni bişeylerin geliyor olması açısından sevindirici.
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Esposito Bandolero 7 yıl
240 pound olanı vergisiz 672 lira
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bozok_53_45 7 yıl
söny
Türkiyedeki vergi eklenince olur 299dolar su an fıyat performans olarak çok iyi olabilirde burası turkıye belkı buraya gelmez bıle gelsede kdv fıyatlı alınırmı alınmazmı bılınmez

199 pound 299 dolardan pahalı zaten
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iismailcu 7 yıl
vergisiz 199 kardes
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söny 7 yıl
Türkiyedeki vergi eklenince olur 299dolar su an fıyat performans olarak çok iyi olabilirde burası turkıye belkı buraya gelmez bıle gelsede kdv fıyatlı alınırmı alınmazmı bılınmez
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masaüçyarımsaat 7 yıl
8GB'lık versiyonu 199 Pound mu sudan ucuz harbiden
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