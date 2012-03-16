Archos 80 G9 Turbo modeli daha güçlü işlemci ve Android 4.0 ile geliyor

Archos, bu yıl tablet segmentinde üst sıraları hedeflediği G10 XS serisinin yanında, geçen yılki modellerini de daha güçlü güncellemelerle tüketicilere sunmaya hazırlanıyor.





Android Honeycomb işletim sistemi üzerinde çalışan G9 serisi ile başarılı satışlar yapan Archos, bu modellerini 1GHz hızında çalışan OMAP4 işlemci ile sunmuş ve hızı artırılmış model opsiyonlarını sonraki dönemlere bırakmıştı.





Archos ilk olarak 80 G9 modelini 80 G9 Turbo adıyla satışa sunuyor. Çift çekirdekli OMAP4 işlemcisinin hızı 1.5GHz hızına güncellendi. 8 inçlik 1024 x 768 piksel çözünürlük sunan ekran, 720p video kaydı, 8GB/16GB depolama seçenekleri ise değişmedi. Ek olarak Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi de Turbo modelinde kullanıcıları bekliyor.





Archos 80 G9 Turbo modelinin 8GB'lık versiyonu 199 Pound, 16GB'lık versiyonu ise 240 Pound olarak İngiliz perakandecilerde satışa başladı.