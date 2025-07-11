Bitcoin fiyatı 118 bin dolar oldu, 1 milyar dolar tasfiye edildi

Bitcoin fiyatı rekor tazeledi
Hafta başından itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı Haziran ayındaki en yüksek seviye olan 110 bin dolar seviyesini aşmasının ardından 119 bin dolar sınırına çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı.
Ethereum fiyatı da yıllardır beklenen 3000$ seviyesini aşarken piyasanın toplam değeri 3.68 trilyon dolar oldu. Bitcoin toplam piyasa değeri 2.33 trilyon dolar olurken Ethereum’un toplam piyasa değeri de 360 milyar dolara yükseldi.
Bitcoin fiyatının yükseleceğini ön göremeyerek kısa pozisyon açan yatırımcıların ise 1 milyar doları 24 saat içerisinde tasfiye edildi. Uzmanlar Bitcoin fiyatının ara ara satışlarla gerileyeceğini ancak olumlu gelişmeler devam ederse 130 bin dolar seviyesine bir deneme yapabileceğini düşünüyor.
Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.
teşekkürler
normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre