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    Bitcoin fiyatı 118 bin dolar oldu, 1 milyar dolar tasfiye edildi

    Kripto para piyasası Temmuz ayı itibariyle rahat bir nefes aldı. Ay başında yükselişe başlayan Bitcoin fiyatı tarihi zirveye çıkarak yatırımcıları umutlandırdı. 

    Bitcoin Tam Boyutta Gör
    Savaş tehditlerinin sona ermesi ve gümrük vergilerinde yumuşama yaşanması, kripto para piyasasının nefes almasını sağladı. Bitcoin fiyatı yıl içerisindeki 76 bin dolarlık dip seviyesinden yüzde 50 yükselerek 119 bin dolar sınırına dayandı.

    Bitcoin fiyatı rekor tazeledi

    Hafta başından itibaren yükseliş trendine giren Bitcoin fiyatı Haziran ayındaki en yüksek seviye olan 110 bin dolar seviyesini aşmasının ardından 119 bin dolar sınırına çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 

    Ethereum fiyatı da yıllardır beklenen 3000$ seviyesini aşarken piyasanın toplam değeri 3.68 trilyon dolar oldu. Bitcoin toplam piyasa değeri 2.33 trilyon dolar olurken Ethereum’un toplam piyasa değeri de 360 milyar dolara yükseldi. 

    Bitcoin fiyatının yükseleceğini ön göremeyerek kısa pozisyon açan yatırımcıların ise 1 milyar doları 24 saat içerisinde tasfiye edildi. Uzmanlar Bitcoin fiyatının ara ara satışlarla gerileyeceğini ancak olumlu gelişmeler devam ederse 130 bin dolar seviyesine bir deneme yapabileceğini düşünüyor.
     

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    turkelvis 21 saat önce

    Kurumsal ve büyük ölçekli şirketler için çok iyi.

    N
    netscan 1 gün önce

    teşekkürler

    S
    sonsabah 2 gün önce

    normal.. dünyanın yüzde 95 i google arama motoru kullaniyor bana göre

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